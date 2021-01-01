جريزمان عن دي يونج: تحول إلى إنزاجي!

عودة بالخماسية للبلوجرانا

علق أنطوان جريزمان، نجم برشلونة، على انتصار الفريق الصعب على غرناطة لحساب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا بعد أن قلب النتيجة في الأوقات الإضافية.

برشلونة عاد في اللحظات الأخيرة وتعادل بهدفين لكل جانب، ثم فاز في الأشواط الإضافية بنتيجة خمسة أهداف لثلاثة على مضيفه غرناطة مساء الأربعاء.

وقال النجم الفرنسي مع قناة النادي الرسمية: "أعطينا صورة جيدة عن الفريق ولم نختف، عانينا كثيراً لتحقيق هذا الانتصار".

وأتبع: "يجب أن ننتقد أنفسنا أيضاً بسبب ذلك الهدف الثالث في الأوقات الإضافية لأنه أتى بعد أن قمنا بالأمر الأصعب".

وواصل جريزمان: "عندما سجلنا الثالث لم أعرف ماذا حدث، كان هناك حالة من التراخي ونجحوا في التعادل بعدها".

وختم ضاحكاً: "ولكن فرينكي ظهر وسجل على طريقة بيبو إنزاجي ليجعل النتيجة أربعة لصالحنا".

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هدف دي يونج هو الثالث له في اللقاءات الأربعة الأخيرة لمصلحة برشلونة، ليواصل تطوره على صعيد تسجيل الأهداف بالموسم الجاري.