جريزمان: برشلونة يعرف كيف يتجاوز بايرن ميونخ وأحلم بالنهائي

تصريحات فيها ثقة كبيرة من الدولي الفرنسي..

أكد أنطوان جريزمان، لاعب برشلونة، أن فريقه يُدرك جيدًا كيف بمقدوره تخطي عقبة بايرن ميونخ يوم الجمعة في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان برشلونة قد وصل إلى ربع النهائي بعد التعادل ذهابًا مع نابولي بهدف لمثله ثم الفوز في كامب نو منذ أيام بثلاثة أهداف لهدف في دور الـ16 من ذات الأذنين.

جريزمان يعرف بايرن ميونخ جيدًا فقد سبق والتقى بهم في نسخة 2016 بنصف النهائي أثناء وجوده مع أتلتيكو مدريد وأحرز هدف التأهل للروخيبلانكوس من قلب أليانز آرينا.

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الدولي الفرنسي في حديث للإعلام قال "الماضي جيد (يقصد هدفه في 2016) ولكن المهم الآن مباراة الجمعة، سنرى إذا ما كنت سألعب أو سأتمكن من التسجيل".

كما أضاف "نحن على المسار الصحيح لأن الفريق متحمس وواثق، نحن نعرف ما ينبغي علينا فعله للتغلب على بايرن ميونخ، لقد عملنا بشكل جيد على الجانب التكتيكي ونحن جاهزون للمباراة".

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وتابع "لدينا ثلاث مباريات متبقية للفوز بدوري الأبطال ونمتلك الأدواء المناسبة لتحقيق هذا الهدف، يجب أن نكون معًا خصوصًا في الأوقات العصيبة كهذه، نحن متحمسون لأنها ستكون مباراة صعبة".

واستطرد "حقيبتي جاهزة للتواجد في لشبونة حتى 23 أغسطس (موعد النهائي)".

وأتم "المباراة لن تكون سهلة أبدًا، سيكون من الرائع التسجيل في مرمى نوير مرة أخرى يوم الجمعة. كل الفرق تمتلك نفس الحظوظ، حتى لو تخطينا بايرن فلا يهم المنافس، الجميع سيان الآن".

الجدير بالذكر أن تصريحات جانب بايرن ميونخ أخذت شكلًا متغطرسًا بعض الشيء بتأكيد رؤساء النادي البافاري وكذلك أساطيره أن البايرن أقوى من جميع الاتجاهات قبل مقابلة البلوجرانا.

