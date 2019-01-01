جروس يعلن قائمة الزمالك لمواجهة نهضة بركان.. 4 حراس وعودة حازم

الزمالك في مهمة صعبة أمام نهضة بركان المغربي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، عن قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة فريق نهضة بركان المغربي في نهائي كأس الكونفدرالية.

ويواجه الزمالك نظيره نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأحد المقبل، بالمغرب، في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت المغرب، والثانية عشر بتوقيت القاهرة.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: عماد السيد- محمود عبد الرحيم "جنش"- عمر صلاح- محمود عبد المنصف

في الدفاع: محمود علاء- محمد عبد الغني- محمود حمدي "الونش"- محمد عبد السلام- حمدي النقاز- حازم إمام- بهاء مجدي- عبد الله جمعة

في الوسط: طارق حامد- محمود عبد العزيز "زيزو"- محمد حسن- أحمد سيد "زيزو"- يوسف إبراهيم "أوباما"- محمود عبد المنعم "كهربا"- أيمن حفني- إبراهيم حسين- محمد إبراهيم- أحمد مدبولي

في الهجوم: عمر السعيد- حميد أحداد