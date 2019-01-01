جروس يُبلغ إدارة الزمالك بعدم رغبته في تجديد عقده

الزمالك كان قد تعاقد مع جروس خلال الصيف الماضي لمدة موسم واحد

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكدت تقارير صحفية اقتراب المدير الفني السويسري كريستيان جروس من الرحيل عن قيادة نادي الزمالك المصري.

قناة "بي أن سبورت" الإخبارية عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكدت أن جروس أبلغ إدارة الزمالك بعدم تجديد تعاقده مع النادي.

تقارير صحفية: جروس مدرب الزمالك أبلغ الإدارة رفضه تجديد عقده ومغادرته لمنصبه بعد نهاية مدة العقد الحالي. pic.twitter.com/6xUskMBCqD — جول مصر (@goaleg) May 1, 2019

وكان مرتضى منصور قد هاجم جروس بعد مباراة الزمالك والنجم الساحلي، وقال في تصريحات تلفزيونية أنه تدخل لمشاركة ”كهربا“ أمام النجم الساحلي.

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الزمالك كان قد تعاقد مع جروس خلال الصيف الماضي لمدة موسم واحد من أجل قيادة الفريق، وبدأ مشواره مع الفريق في يوليو 2018.

يُذكر أن نادي الزمالك يستعد حاليًا لخوض مواجهة النجم الساحلي في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الفريق القاهري بهدف مقابل لا شيء.