جروس للاعبي الزمالك: واثق من صعودنا لنهائي الكونفدرالية

عقد السويسري كريستيان جروس؛ المدير الفني للزمالك، اليوم الأربعاء، جلسة مع لاعبي الفريق قبل بداية المران المسائي.

الفارس الأبيض يستعد لمواجهة النجم الساحلي التونسي في الخامس من مايو الجاري، على ملعب رادس، ضمن إياب قبل نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك يحاول رفع الإيقاف عن رئيس النادي لحضور نهائي كأس الكونفدرالية

وقال جروس للاعبين، خلال الجلسة: "مواجهة النجم مصيرية وحاسمة، وأنا واثق في قدراتكم على تحقيق نتيجة إيجابية والصعود للنهائي، وعليكم الالتزام والتركيز الشديد حتى نصل لهدفنا".

كان لقاء الذهاب قد أقيم على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وانتهى بفوز الأبيض بهدف وحيد، سجله محمود عبد المنعم "كهربا".

يذكر أن بعض التقارير كانت قد أعلنت اليوم عزم جروس على الرحيل عن الزمالك في نهاية مايو الجاري إلا أن إسماعيل يوسف؛ عضو مجلس الإدارة، نفى هذه التقارير بشكل قاطع. (طالع تصريحاته)

