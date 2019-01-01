جروس ودياز ورانييري.. دائرة مرشحين قوية لتدريب أهلي جدة

ثلاثة مدربين كبار ضمن المرشحين لتدريب أهلي جدة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن إدارة أهلي جدة برئاسة أحمد الصائغ، بدأت البحث عن مدير فني جديد لتولي تدريب الفريق في المرحلة المقبلة.

وكان الأهلي قد أعلن إقالة الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش عقب الهزيمة أمام الوحدة بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية سعودية، اليوم الأحد، أن هناك أكثر من اسم دخل دائرة المرشحين لتدريب أهلي جدة خلفًا لبرانكو.

وأشارت التقارير أن الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني السابق للهلال والاتحاد وبيراميدز، مرشحًا بقوة لتدريب الراقي خلال المرحلة المقبلة.

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وأضافت التقارير أن السويسري كريستيان جروس المدير الفني الأسبق للفريق الأهلاوي والذي رحل عن تدريب الزمالك مؤخرًا، مرشحًا أيضًا لتدريب الراقي.

ودخل الإيطالي كلاوديو رانييري المدير الفني الأسبق لليستر سيتي دائرة المرشحين لتدريب أهلي جدة خلال المرحلة المقبلة.