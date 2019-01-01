جروس: اليوم نحتفل بالكونفدرالية وغدًا نستعد للدوري المصري

مدرب الزمالك يتحدث عن التتويج بالكونفدرالية

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

عبر السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، عن سعادته بالتتويج بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية، على حساب نهضة بركان المغربي.

الزمالك توج بلقب كأس الكونفدرالية، على حساب فريق نهضة بركان المغربي، بعد التعادل بهدف لمثله، في مجموع الفريقين، ليتفوق عليه بركلات الجزاء الترجيحية.

جروس قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "سوف نحتفل اليوم باللقب الإفريقي، أما غدًا سنستعد بكل جدية للدوري المصري".

مع جروس ليس هناك أي قلق على الأبيض.🔝



▶️ الزمالك تٌوج بطلاً لكأس السوبر المصري السعودي.



▶️الزمالك توج بطلاً للكونفدرالية.#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/8fJBjshLT5 — جول مصر (@goaleg) May 26, 2019

المدرب السويسري حرص على توجيه الشكر إلى رئيس الزمالك، على دعمه ومساندته، وأيضًا أمير مرتضى منصور المشرف على قطاع الكرة.

وتوج الزمالك بأول بطولة كأس كونفدرالية في تاريخه، ليصبح ثاني فريق يحقق هذا الإنجاز بعد الأهلي الذي توج به عام 2014.