جرائم تؤدي إلى السجن .. أسرار فضيحة "الشيطانة الصغيرة" التي هزت الكرة الإنجليزية!

اعترفت بكل ما ارتكبته أمام المحكمة

فضيحة هائلة هزت أركان الكرة الإنجليزية، كان بطلها الثلاثي ميسون ماونت وبن تشيلويل وبيلي جيلمور، بالإضافة لـ"الشيطانة الصغيرة" أو "Devil Baby".

الأمر بدأ بحفل تم تنظيمه في منزل بن تشيلويل، وأدى إلى فضيحة كبرى أثرت بشكل كبير على اللاعب وزميليه، حيث التقى الثلاثي بعارضة الأزياء الشابة أورلا سلون التي غيرت حياتهم بالكامل.

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أكدت أن ماونت وجيلمور ربطتهما علاقة جنسية بالفتاة التي تطلق على نفسها لقب "Devil Baby"، وعندما قررا قطع علاقتهما بها بدأت العارضة في ابتزازهما بطريقة قد تؤدي إلى دخولها السجن.

وقال المدعي العام في محكمة وستمنستر جيسون سيتال:"كان هناك اتصال بين ماونت وأورلا لمدة ستة أشهر ولكن بعد ذلك قرر ماونت إنهاء اتصالاته معها تمامًا، لتقوم بمضايقته بالاتصال به عن طريق 21 رقم هاتف مختلف، حيث كانت تقوم بشراء كل رقم جديد بعد حظر السابق".

وأوضحت "ديلي ميل" أن العارضة أرسلت رسالة إلى ماونت تقول له فيها:"يجب أن تقبل اعتذاري لك وإلا سترى شخصية جديدة اسمها "الشيطانة الصغيرة"، لذلك اسمح لي بالاعتذار ودعني أصحح الأمر.

وأما بالنسبة لحالة جيلمور، فقد قامت أورلا سلون بإخباره أنها حامل وأنه الأب، مما تسبب في دخول لاعب تشيلسي السابق وبرايتون الحالي في حالة نفسية سيئة للغاية أجبرته على تناول الأدوية من أجل النوم.

ووصل الموقف إلى نقطة الخطر لدرجة جعلت تشيلسي وبرايتون يقومان بفرض إجراءات أمنية مشددة على الثلاثي وحظر ظهور العارضة الإنجليزية في مقر أي من الناديين.

وأخيرًا أقرت أورلا بثلاث جرائم أمام المحكمة واعترفت بالمضايقة العنيفة للثلاثي، وهو الأمر الذي قد يجعلها تدخل السجن في جلسة الحكم المقرر لها يوم 20 يونيو القادم.