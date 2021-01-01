جدول مباريات ومجموعة شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا 2021

تعرف على مجموعة شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا 2021، مواعيد مباريات دور المجموعات والقنوات الناقلة، وما هي البلد المستضيف للمجموعة الأولى؟

أقام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا 2021 خلال حفل افتراضي يوم الأربعاء 27 يناير 2021.

وأسفرت القرعة عن مواجهات قوية، وجاءت نتيجة القرعة لتعلن عن تواجد نادي شباب الأهلي في المجموعة الأولى التي تضم أيضًا الهلال السعودي، ونادي استقلال الطاجيكي، والفائز من مباراة الغرافة وأجمك.

يفتتح شباب الأهلي مبارياته بلقاء ضد استقلول، ويتبعه لقاء الهلال السعودي.

لم يتمكن النادي الإماراتي من تحقيق هذا اللقب حتى الآن ولم يصل لنهائي البطولة من قبل، ويسعى هذا الموسم لتحقيقه للمرة الأولى في تاريخه.

وفي هذا التقرير يُقدم لكم جول النسخة العربية كل ما تريدون معرفته عن مجموعة شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا 2021 .

مجموعات دوري أبطال آسيا 2021، جدول المباريات والقنوات الناقلة

جدول مباريات شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا 2021

بحسب نظام بطولة دوري أبطال آسيا الجديد، ستقام مباريات كل مجموعة في دولة واحدة بنظام الدورة المجمعة، وستقام مباريات مجموعة شباب الأهلي في العاصمة السعودية الرياض.

المباراة الموعد الملعب شباب الأهلي - استقلول الخميس 15 أبريل 2021،

3 رمضان 1442 لم يتحدد الهلال - شباب الأهلي الأحد 18 أبريل 2021،

6 رمضان 1442 لم يتحدد شباب الأهلي - (الغرافة \أجمك) الأربعاء 21 أبريل 2021،

6 رمضان 1442 لم يتحدد (الغرافة \أجمك) - شباب الأهلي الأحد 18 أبريل 2021،

9 رمضان 1442 لم يتحدد استقلول - شباب الأهلي الأربعاء 21 أبريل 2021،

12 رمضان 1442 لم يتحدد شباب الأهلي - الهلال الجمعة 30 أبريل 2021،

18 رمضان 1442 لم يتحدد

ما هي القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال آسيا؟

ينقل دوري أبطال آسيا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وعادةً ما تخصص مجموعة من قنواتها لنقل جميع المباريات.

مجموعة شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا 2021