تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Mohamed Salah Egypt 2024Getty
أحمد مجدي

جدول مباريات وترتيب مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

مصركأس أمم إفريقيا

تعرف على جدول مباريات مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة ومجموعة الفراعنة في تصفيات الكان...

يحظى المنتخب المصري بتاريخ كبير كونه أحد أكبر المنتخبات الإفريقية، وهو الأكثر فوزًا بكأس أمم إفريقيا حيث رفع الكأس 7 مرات كانت آخرها في عام 2010 تحت قيادة حسن شحاتة.

ويستعد المنتخب المصري، لخوض تصفيات كأس إفريقيا 2025، والذي يسعى إلى أن تكون تلك البطولة الثامنة له في تاريخ مشاركاته.

وهنا نتعرف سويًا على مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس إفريقيا 2025، كذلك مجموعة الفراعنة في التصفيات وأكثر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما هو نظام تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025؟

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أعلن بالفعل عن النظام الجديد للتصفيات المؤهلة إلى كأس إفريقيا 2025.

وقد تم تقسيم 48 منتخبًا في 12 مجموعة، بحيث يتأهل صاحب المركز الأول وصاحب المركز الثاني مباشرة إلى كأس إفريقيا 2025 فيما عدا المغرب صاحبة الاستضافة.

جدول مباريات مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
مصر - كاب فيرديالإثنين 2 سبتمبر 2024-لم يحدد بعد
بوتسوانا - مصرالثلاثاء 10 سبتمبر 2024-لم يحدد بعد
مصر - موريتانياالإثنين 7 أكتوبر 2024-لم يحدد بعد
موريتانيا - مصرالثلاثاء 15 أكتوبر 2024-لم يحدد بعد
كاب فيردي - مصرالإثنين 11 نوفمبر 2024-لم يحدد بعد
مصر - بوتسواناالثلاثاء 19 نوفمبر 2024-لم يحدد بعد

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

أسفرت القرعة عن وقوع الفراعنة في المجموعة الثالثة من التصفيات مع موريتانيا وكاب فيردي وبوتسوانا..

المركزالفريقلعبفوزتعادلخسارةلهعليهالفارقالنقاط
1مصر00000000
2كاب فيردي00000000
3موريتانيا00000000
4بوتسوانا00000000
إعلان