جدول مباريات وترتيب مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة ومجموعة الفراعنة في تصفيات الكان...

يحظى المنتخب المصري بتاريخ كبير كونه أحد أكبر المنتخبات الإفريقية، وهو الأكثر فوزًا بكأس أمم إفريقيا حيث رفع الكأس 7 مرات كانت آخرها في عام 2010 تحت قيادة حسن شحاتة.

ويستعد المنتخب المصري، لخوض تصفيات كأس إفريقيا 2025، والذي يسعى إلى أن تكون تلك البطولة الثامنة له في تاريخ مشاركاته.

وهنا نتعرف سويًا على مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس إفريقيا 2025، كذلك مجموعة الفراعنة في التصفيات وأكثر.

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ما هو نظام تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025؟

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أعلن بالفعل عن النظام الجديد للتصفيات المؤهلة إلى كأس إفريقيا 2025.

وقد تم تقسيم 48 منتخبًا في 12 مجموعة، بحيث يتأهل صاحب المركز الأول وصاحب المركز الثاني مباشرة إلى كأس إفريقيا 2025 فيما عدا المغرب صاحبة الاستضافة.

جدول مباريات مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

المباراة الموعد النتيجة الملعب مصر - كاب فيردي الإثنين 2 سبتمبر 2024 - لم يحدد بعد بوتسوانا - مصر الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 - لم يحدد بعد مصر - موريتانيا الإثنين 7 أكتوبر 2024 - لم يحدد بعد موريتانيا - مصر الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 - لم يحدد بعد كاب فيردي - مصر الإثنين 11 نوفمبر 2024 - لم يحدد بعد مصر - بوتسوانا الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 - لم يحدد بعد

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

أسفرت القرعة عن وقوع الفراعنة في المجموعة الثالثة من التصفيات مع موريتانيا وكاب فيردي وبوتسوانا..