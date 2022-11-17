جدول مباريات وترتيب مجموعة منتخب قطر في كأس العالم 2022

تعرف على جدول مباريات منتخب قطر في كأس العالم 2022، وما هي القنوات الناقلة ومن هي المنتخبات المتواجدة في مجموعة العنابي؟

يشارك منتخب قطر، في كأس العالم 2022، للمرة الأولى في تاريخه وسيهدف لمواصلة الأداء الجيد الذي يقدمه في السنوات الأخيرة، وسيطمح للذهاب بعيدًا في المونديال.

أسفرت قرعة كأس العالم 2022، عن وقوع المنتخب القطري، في مجموعة ليست سهلة، مع الإكوادور، السنغال ومنتخب هولندا.

المنتخب القطري يهدف إلى أن تكون مشاركته الأولى في البطولة مميزة، ويحقق فيها إنجازًا جديدًا بعد إنجازاته الدولية الأخيرة، وسيتصلح بعامل الأرض والجمهور.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على جدول مباريات وترتيب العنابي في مجموعته بكأس العالم 2022.

ما هي مجموعة قطر في كأس العالم 2022؟

أوقعت القرعة وقوع العنابي في المجموعة الأولى برفقة، هولندا، السنغال، والإكوادور.

مجموعة قطر في كأس العالم 2022

الترتيب المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 قطر 0 0 0 0 0 0 0 0 2 الإكوادور 0 0 0 0 0 0 0 0 3 السنغال 0 0 0 0 0 0 0 0 4 هولندا 0 0 0 0 0 0 0 0

ما هي القنوات الناقلة لمباريات قطر في كأس العالم 2022؟

تنقل مباريات كأس العالم 2022، في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت، وقبل بداية البطولة ستقوم بإطلاق مجموعة قنوات beIN SPORTS MAX لإذاعة كافة مباريات البطولة.

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جدول مباريات قطر في كأس العالم 2022