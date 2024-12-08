تعرف على جدول مباريات وترتيب مجموعة مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة...

يستهدف مانشستر سيتي، إلى إضافة لقب قاري جديد إلى خزائنه، عندما يشارك في كأس العالم للأندية 2025، في نسخته الأولى.

وكان قد قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم، إجراء تغييرات في بطولة كأس العالم للأندية لتجري بنظامها الجديد الثوري المشابه لكأس العالم للمنتخبات بدءًا من نسخة 2025 وكل 4 سنوات.

وفي هذا التقرير يُقدم لكم جول النسخة العربية كل ما تريدون معرفته عن جدول مباريات ومجموعة مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025.

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ما القنوات الناقلة لمباريات مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025؟

حصلت شبكة "DAZN" على حقوق بث مباريات مونديال الأندية 2025، بشكل مجاني، ومن المنتظر أن يتم نقل كافة المباريات من خلالها.

وبحسب بيان الشبكة، ستتمكن القنوات المحلية من الحصول على بث المباريات، من خلالها ولكن بشرط أن تكون بشكل مجاني للمشاهدين، ولم تعلن حتى الآن أي قناة في منطقة الشرق الأوسط حصولها على تلك الحقوق.

جدول مباريات مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025 - دور المجموعات

المباراة الموعد النتيجة الملعب مانشستر سيتي - الوداد الأربعاء 18 يونيو 2025،

20:00 السعودية ومصر - لينكون فاينانشال فيلد مانشستر سيتي - العين الإثنين 23 يونيو 2025،

05:00 السعودية ومصر - مرسيدس بنز يوفنتوس - مانشستر سيتي الخميس 26 يونيو 2025،

23:00 السعودية ومصر - كامبينج وورلد

ترتيب مجموعة مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025

وقع مانشستر سيتي في المجموعة السابعة برفقة كل من الوداد المغربي والعين الإماراتي بالإضافة إلى يوفنتوس الإيطالي.