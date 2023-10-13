جدول مباريات وترتيب مجموعة قطر في كأس آسيا 2023

بلال محمد
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قطركأس آسياالصينلبنان

تعرف على جدول مباريات منتخب قطر في كأس آسيا 2023 قطر، وما هي القنوات الناقلة ومن هي المنتخبات المتواجدة في مجموعة العنابي؟

يخوض منتخب قطر، مباريات كأس آسيا 2023، بمعنويات مرتفعة ويبدأ رحلة الدفاع عن لقبه، وتحقيق ثاني ألقابه في تاريخ البطولة.

ويتسلح المنتخب القطري، بعامل الأرض والجمهور في رحلته، إذ يسعى العنابي لتحقيق ثاني ألقابه في البطولة، واستمرار تقديم الأداء والنتائج الجيدة.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب القطري، في المجموعة الأولى، برفقة كل من الإيران، وهونج كونج، بالإضافة إلى منتخب فلسطين.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على جدول مباريات وترتيب قطر في مجموعته بكأس آسيا.

ترتيب مجموعة قطر في كأس آسيا 2023

المركزالفريقلعبفوزتعادلخسارةلهعليهالفارقالنقاط
1قطر00000000
2الصين00000000
3طاجيكستان00000000
4لبنان00000000

جدول مباريات المنتخب قطر في كأس آسيا 2023

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
قطر - لبنانالجمعة 12 يناير 2024،
19:00 مصر، 20:00 السعودية		-لوسيل
طاجيكستان - قطرالأربعاء 17 يناير 2024،
14:30 مصر، 15:30 السعودية		-ستاد البيت
قطر - الصينالإثنين 22 يناير 2024،
18:00 مصر، 19:00 السعودية		-ستاد خليفة

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