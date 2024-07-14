جدول مباريات وترتيب مجموعة تونس في تصفيات أمم إفريقيا 2025

تعرف على جدول مباريات منتخب الجزائر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، وترتيب مجموعة نسور قرطاج وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

منتخب تونس هو أحد أكثر المنتخبات العربية والإفريقية مشاركةً في كأس العالم، وهو ما يجعله أحد أهم المنتخبات في القارة السمراء.

وبالرغم من هذا إلا أن المنتخب التونسي، عانى بشكل كبير في بطولة كأس أمم إفريقيا على مدار السنوات الماضية، ويستهدف لمصالحة جماهيره ومحاولة تحقيق اللقب القادم، ويأمل أن تكون التصفيات المؤهلة للبطولة القادمة هي بداية الطريق نحو اللقب الغائب منذ سنوات.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباريات وترتيب مجموعة المنتخب التونسي في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

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ترتيب مجموعة تونس في تصفيات أمم أفريقيا 2025

يشارك المنتخب التونسي ، في المجموعة الأولى من التصفيات، برفقة كل من مدغشقر، جزر القمر، بالإضافة إلى منتخب جامبيا.

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 تونس 0 0 0 0 0 0 0 0 2 مدغشقر 0 0 0 0 0 0 0 0 3 جزر القمر 0 0 0 0 0 0 0 0 4 جامبيا 0 0 0 0 0 0 0 0

ما القنوات الناقلة لمباريات منتخب تونس في تصفيات أمم إفريقيا 2025؟

لدى شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق الحصرية لبث تصفيات كأس أمم إفريقيا في منطقة شمال إفريقيا، لذلك يمكن متابعة المباريات عبر شاشتها.

جدول مباريات منتخب تونس في تصفيات أمم إفريقيا 2025