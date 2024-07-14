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بلال محمد

جدول مباريات وترتيب مجموعة تونس في تصفيات أمم إفريقيا 2025

تونسكأس أمم إفريقيا

تعرف على جدول مباريات منتخب الجزائر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، وترتيب مجموعة نسور قرطاج وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

منتخب تونس هو أحد أكثر المنتخبات العربية والإفريقية مشاركةً في كأس العالم، وهو ما يجعله أحد أهم المنتخبات في القارة السمراء.

وبالرغم من هذا إلا أن المنتخب التونسي، عانى بشكل كبير في بطولة كأس أمم إفريقيا على مدار السنوات الماضية، ويستهدف لمصالحة جماهيره ومحاولة تحقيق اللقب القادم، ويأمل أن تكون التصفيات المؤهلة للبطولة القادمة هي بداية الطريق نحو اللقب الغائب منذ سنوات.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباريات وترتيب مجموعة المنتخب التونسي في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

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ترتيب مجموعة تونس في تصفيات أمم أفريقيا 2025

يشارك المنتخب التونسي ، في المجموعة الأولى من التصفيات، برفقة كل من مدغشقر، جزر القمر، بالإضافة إلى منتخب جامبيا.

المركزالمنتخبلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1تونس00000000
2مدغشقر00000000
3جزر القمر00000000
4جامبيا00000000

ما القنوات الناقلة لمباريات منتخب تونس في تصفيات أمم إفريقيا 2025؟

لدى شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق الحصرية لبث تصفيات كأس أمم إفريقيا في منطقة شمال إفريقيا، لذلك يمكن متابعة المباريات عبر شاشتها.

جدول مباريات منتخب تونس في تصفيات أمم إفريقيا 2025

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
تونس - مدغشقر2 سبتمبر 2024-لم يتحدد
جامبيا - تونس6 سبتمبر 2024،-لم يتحدد
تونس - جزر القمر11 أكتوبر 2024،-لم يتحدد
جزر القمر - تونس15 أكتوبر 2024،-لم يتحدد
مدغشقر - تونس11 نوفمبر 2024،-لم يتحدد
تونس - جامبيا15 نوفمبر 2024،-لم يتحدد
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