Riyad Mahrez Algeriasocial gfx
بلال محمد

جدول مباريات وترتيب مجموعة الجزائر في تصفيات أمم إفريقيا 2025

الجزائركأس أمم إفريقيا

تعرف على جدول مباريات منتخب الجزائر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، وترتيب مجموعة محاربي الصحراء وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

المنتخب الجزائري هو أحد أقوى المنتخبات الإفريقية في الوقت الحالي، وتاريخيًا يمتلك تاريخًا طويلًا جعله أحد أعرق المنتخبات في القارة السمراء.

وعانى المنتخب الجزائري، في آخر نسختين لكأس أمم إفريقيا، وسيسعى لاستعادة مجدة والعودة إلى منصات التتويج من جديد في البطولة الإفريقية العريقة، عندما تستضيفها المغرب في 2025.

ويستعد الخضر لخوض التصفيات المؤهلة لنسخة 2025 من كأس أمم إفريقيا، بعد وقوعه في مجموعة سهلة نسبيًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباريات وترتيب مجموعة المنتخب الجزائري في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

ترتيب مجموعة الجزائر في تصفيات أمم أفريقيا 2025

يشارك المنتخب الجزائري ، في المجموعة الخامسة من التصفيات، برفقة كل من غينيا الاستوائية، توجو، ليبيريا.

المركزالمنتخبلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1الجزائر00000000
2غينيا الاستوائية00000000
3توجو00000000
4ليبيريا00000000

ما القنوات الناقلة لمباريات منتخب الجزائر في تصفيات أمم إفريقيا 2025؟

لدى شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق الحصرية لبث تصفيات كأس أمم إفريقيا في منطقة شمال إفريقيا، لذلك يمكن متابعة المباريات عبر شاشتها.

جدول مباريات منتخب الجزائر في تصفيات أمم إفريقيا 2025

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
الجزائر - غينيا الاستوائية2 سبتمبر 2024-لم يتحدد
ليبيريا - الجزائر6 سبتمبر 2024،-لم يتحدد
الجزائر - توجو11 أكتوبر 2024،-لم يتحدد
توجو - الجزائر15 أكتوبر 2024،-لم يتحدد
غينيا الاستوائية - الجزائر11 نوفمبر 2024،-لم يتحدد
الجزائر - ليبيريا15 نوفمبر 2024،-لم يتحدد
إعلان