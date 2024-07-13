جدول مباريات وترتيب مجموعة الجزائر في تصفيات أمم إفريقيا 2025

تعرف على جدول مباريات منتخب الجزائر في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، وترتيب مجموعة محاربي الصحراء وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

المنتخب الجزائري هو أحد أقوى المنتخبات الإفريقية في الوقت الحالي، وتاريخيًا يمتلك تاريخًا طويلًا جعله أحد أعرق المنتخبات في القارة السمراء.

وعانى المنتخب الجزائري، في آخر نسختين لكأس أمم إفريقيا، وسيسعى لاستعادة مجدة والعودة إلى منصات التتويج من جديد في البطولة الإفريقية العريقة، عندما تستضيفها المغرب في 2025.

ويستعد الخضر لخوض التصفيات المؤهلة لنسخة 2025 من كأس أمم إفريقيا، بعد وقوعه في مجموعة سهلة نسبيًا.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباريات وترتيب مجموعة المنتخب الجزائري في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

ترتيب مجموعة الجزائر في تصفيات أمم أفريقيا 2025

يشارك المنتخب الجزائري ، في المجموعة الخامسة من التصفيات، برفقة كل من غينيا الاستوائية، توجو، ليبيريا.

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الجزائر 0 0 0 0 0 0 0 0 2 غينيا الاستوائية 0 0 0 0 0 0 0 0 3 توجو 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ليبيريا 0 0 0 0 0 0 0 0

ما القنوات الناقلة لمباريات منتخب الجزائر في تصفيات أمم إفريقيا 2025؟

لدى شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق الحصرية لبث تصفيات كأس أمم إفريقيا في منطقة شمال إفريقيا، لذلك يمكن متابعة المباريات عبر شاشتها.

جدول مباريات منتخب الجزائر في تصفيات أمم إفريقيا 2025