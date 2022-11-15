جدول مباريات وترتيب مجموعة البرازيل في كأس العالم 2022

تعرف على جدول مباريات منتخب البرازيل في كأس العالم 2022 قطر، وما هي القنوات الناقلة ومن هي المنتخبات المتواجدة في مجموعة السامبا؟

يستعد منتخب البرازيل، وبطموح عالية للمشاركة في كأس العالم قطر 2022، في محاولة تحقيق اللقب السادس في مسيرة راقصي السامبا.

وبقيادة كوكبة من النجوم وعلى رأسهم نيمار، فإن المنتخب البرازيلي، سيعمل على تحقيق اللقب الغائب عن الفريق منذ عام 2002.

وأسفرت قرعة كأس العالم 2022، عن وقوع المنتخب البرازيلي، في مجموعة بالمتناول بالنسبة للسامبا، إذ وقع مع صربيا، سويسرا، بالإضافة إلى منتخب الكاميرون.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على جدول مباريات وترتيب البرازيل في مجموعته بكأس العالم 2022.

ما هي مجموعة البرازيل في كأس العالم 2022؟

أوقعت القرعة وقوع البرازيل في المجموعة السابعة برفقة، سويسرا، صربيا، ومنتخب الكاميرون.

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لكن أهداف نيمار بقميص البرازيل لا تغيب 🇧🇷



انتم تنظرون للرجل الذي قد يصبح الهداف التاريخي للبرازيل خلال أيام 🔝 pic.twitter.com/Gfyjxgb353 — GOAL Arabia (@GoalAR) November 15, 2022

مجموعة البرازيل في كأس العالم 2022

الترتيب المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 البرازيل 0 0 0 0 0 0 0 0 2 صربيا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 سويسرا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 الكاميرون 0 0 0 0 0 0 0 0

ما هي القنوات الناقلة لمباريات البرازيل في كأس العالم 2022؟

تنقل مباريات كأس العالم 2022، في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت، وقبل بداية البطولة ستقوم بإطلاق مجموعة قنوات beIN SPORTS MAX لإذاعة كافة مباريات البطولة.

إذا لم يكن لديك اشتراك، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات في كأس العالم من خلال خدمة البث المباشر.

جدول مباريات البرازيل في كأس العالم 2022