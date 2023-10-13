جدول مباريات وترتيب مجموعة الإمارات في كأس آسيا 2023

يخوض منتخب الإمارات، مباريات كأس آسيا 2023، بمعنويات مرتفعة ويبدأ رحلة البحث عن اللقب الأول له في البطولة.
ويسعى المنتخب الإماراتي، إلى تحسين سجل إنجازاته في البطولة، إذ يعتبر أفضل إنجازاته حصوله على المركز الثاني في بطولة 1996.
وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الإماراتي، في المجموعة الثالثة، برفقة كل من الإيران، وهونج كونج، بالإضافة إلى منتخب فلسطين.
الموضوع يُستكمل بالأسفل
وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على جدول مباريات وترتيب الإمارات في مجموعته بكأس آسيا.
ترتيب مجموعة الإمارات في كأس آسيا 2023
|المركز
|الفريق
|لعب
|فوز
|تعادل
|خسارة
|له
|عليه
|الفارق
|النقاط
|1
|إيران
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|الإمارات
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|هونج كونج
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|فلسطين
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
جدول مباريات المنتخب الإمارات في كأس آسيا 2023
|المباراة
|الموعد
|النتيجة
|الملعب
|الإمارات - هونج كونج
|الأحد 14 يناير 2024،
17:30 مصر، 18:30 السعودية
|-
|ستاد خليفة الدولي
|فلسطين - الإمارات
|الخميس 18 يناير 2024،
20:30 مصر، 21:30 السعودية
|-
|ستاد الجنوب
|إيران - الإمارات
|الثلاثاء 23 يناير 2024،
18:00 مصر، 19:00 السعودية
|-
|ستاد المدينة التعليمية