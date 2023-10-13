جدول مباريات وترتيب مجموعة الإمارات في كأس آسيا 2023

تعرف على جدول مباريات منتخب الإمارات في كأس آسيا 2023 قطر، وما هي القنوات الناقلة ومن هي المنتخبات المتواجدة في مجموعة الأبيض الإماراتي؟

يخوض منتخب الإمارات، مباريات كأس آسيا 2023، بمعنويات مرتفعة ويبدأ رحلة البحث عن اللقب الأول له في البطولة.

ويسعى المنتخب الإماراتي، إلى تحسين سجل إنجازاته في البطولة، إذ يعتبر أفضل إنجازاته حصوله على المركز الثاني في بطولة 1996.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الإماراتي، في المجموعة الثالثة، برفقة كل من الإيران، وهونج كونج، بالإضافة إلى منتخب فلسطين.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على جدول مباريات وترتيب الإمارات في مجموعته بكأس آسيا.

ترتيب مجموعة الإمارات في كأس آسيا 2023

المركز الفريق لعب فوز تعادل خسارة له عليه الفارق النقاط 1 إيران 0 0 0 0 0 0 0 0 2 الإمارات 0 0 0 0 0 0 0 0 3 هونج كونج 0 0 0 0 0 0 0 0 4 فلسطين 0 0 0 0 0 0 0 0

جدول مباريات المنتخب الإمارات في كأس آسيا 2023