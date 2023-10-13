جدول مباريات وترتيب مجموعة الإمارات في كأس آسيا 2023

بلال محمد
UAE National Team after their win against the AustraliansUAE NT
الإماراتكأس آسيافلسطينإيران

تعرف على جدول مباريات منتخب الإمارات في كأس آسيا 2023 قطر، وما هي القنوات الناقلة ومن هي المنتخبات المتواجدة في مجموعة الأبيض الإماراتي؟

يخوض منتخب الإمارات، مباريات كأس آسيا 2023، بمعنويات مرتفعة ويبدأ رحلة البحث عن اللقب الأول له في البطولة.

ويسعى المنتخب الإماراتي، إلى تحسين سجل إنجازاته في البطولة، إذ يعتبر أفضل إنجازاته حصوله على المركز الثاني في بطولة 1996.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الإماراتي، في المجموعة الثالثة، برفقة كل من الإيران، وهونج كونج، بالإضافة إلى منتخب فلسطين.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على جدول مباريات وترتيب الإمارات في مجموعته بكأس آسيا.

ترتيب مجموعة الإمارات في كأس آسيا 2023

المركزالفريقلعبفوزتعادلخسارةلهعليهالفارقالنقاط
1إيران00000000
2الإمارات00000000
3هونج كونج00000000
4فلسطين00000000

جدول مباريات المنتخب الإمارات في كأس آسيا 2023

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
الإمارات - هونج كونجالأحد 14 يناير 2024،
17:30 مصر، 18:30 السعودية		-ستاد خليفة الدولي
فلسطين - الإماراتالخميس 18 يناير 2024،
20:30 مصر، 21:30 السعودية		-ستاد الجنوب
إيران - الإماراتالثلاثاء 23 يناير 2024،
18:00 مصر، 19:00 السعودية		-ستاد المدينة التعليمية

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