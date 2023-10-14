جدول مباريات وترتيب مجموعات كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

بلال محمد
Africa Cup of Nations TrophyGetty Images
كأس أمم أفريقيامصرالمغربالجزائرتونسساحل العاجالكاميرونموريتانيانيجيريا

تعرف على جدول مباريات دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا 2023، القنوات الناقلة في الشرق الأوسط، وترتيب المجموعات

مباريات قوية تنتظرها القارة السمراء في أهم حدث كروي في إفريقيا وهي كأس إفريقيا 2023 والتي تقام في ساحل العاج.

منتخب المغرب هو المرشح الذي يدخل البطولة دائمًا بهدف تحقيقها، كيف لا وهو رابع العالم والذي حقق إنجازًا لا ينسى في تاريخ الكرة العربية.

وكذلك تتسلح ساحل العاج بعامل الأرض والجمهور، وينافس المنتخب المصري بكل قوته من أجل تحقيق اللقب الغائب عن خزائنه منذ سنوات طويلة، بينما تسعى الجزائر لإسعاد الجماهير بتحقيق اللقب، والمنتخب التونسي يمني نفسه بمعانقة اللقب في النهاية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات مجموعات كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة..

ما هي القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم إفريقيا 2023؟

من المتوقع أن يتم نقل بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 عبر قنوات beIN Sports بشكل اعتيادي.

لكن تجدر الإشارة إلى أن هناك خلافات واضحة فيما يتعلق بحقوق بعض بطولات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بينها وبين الشبكة القطرية.

ترتيب مجموعات كأس أمم إفريقيا 2023

المجموعة الأولى

المركزالمنتخبلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1ساحل العاج00000000
2نيجيريا00000000
3غينيا الاستوائية00000000
4غينيا بيساو00000000

المجموعة الثانية

المركزالمنتخبلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1مصر00000000
2غانا00000000
3الرأس الأخضر00000000
4موزمبيق00000000

المجموعة الثالثة

المركزالمنتخبلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1السنغال00000000
2الكاميرون00000000
3غينيا00000000
4جامبيا00000000

المجموعة الرابعة

المركزالمنتخبلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1الجزائر00000000
2بوركينا فاسو00000000
3موريتانيا00000000
4أنجولا00000000

المجموعة الخامسة

المركزالمنتخبلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1تونس00000000
2مالي00000000
3جنوب إفريقيا00000000
4ناميبيا00000000

المجموعة السادسة

المركزالمنتخبلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1المغرب00000000
2الكونغو الديمقراطية00000000
3زامبيا00000000
4تنزانيا00000000

جدول مباريات كأس أمم إفريقيا 2023 - دور المجموعات

لم يتم تحديد مواعيد المباريات في دور مجموعات كأس أمم إفريقيا 2023 بشكل مفصل إلى الآن، ولكن فور أن يتم ذلك سنوافيكم بها.

اختيارات المحررين