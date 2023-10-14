جدول مباريات وترتيب مجموعات كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا 2023، القنوات الناقلة في الشرق الأوسط، وترتيب المجموعات

مباريات قوية تنتظرها القارة السمراء في أهم حدث كروي في إفريقيا وهي كأس إفريقيا 2023 والتي تقام في ساحل العاج.

منتخب المغرب هو المرشح الذي يدخل البطولة دائمًا بهدف تحقيقها، كيف لا وهو رابع العالم والذي حقق إنجازًا لا ينسى في تاريخ الكرة العربية.

وكذلك تتسلح ساحل العاج بعامل الأرض والجمهور، وينافس المنتخب المصري بكل قوته من أجل تحقيق اللقب الغائب عن خزائنه منذ سنوات طويلة، بينما تسعى الجزائر لإسعاد الجماهير بتحقيق اللقب، والمنتخب التونسي يمني نفسه بمعانقة اللقب في النهاية.

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في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات مجموعات كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة..

ما هي القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم إفريقيا 2023؟

من المتوقع أن يتم نقل بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 عبر قنوات beIN Sports بشكل اعتيادي.

لكن تجدر الإشارة إلى أن هناك خلافات واضحة فيما يتعلق بحقوق بعض بطولات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بينها وبين الشبكة القطرية.

ترتيب مجموعات كأس أمم إفريقيا 2023

المجموعة الأولى

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 ساحل العاج 0 0 0 0 0 0 0 0 2 نيجيريا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 غينيا الاستوائية 0 0 0 0 0 0 0 0 4 غينيا بيساو 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثانية

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 مصر 0 0 0 0 0 0 0 0 2 غانا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 الرأس الأخضر 0 0 0 0 0 0 0 0 4 موزمبيق 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثالثة

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 السنغال 0 0 0 0 0 0 0 0 2 الكاميرون 0 0 0 0 0 0 0 0 3 غينيا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 جامبيا 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الرابعة

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الجزائر 0 0 0 0 0 0 0 0 2 بوركينا فاسو 0 0 0 0 0 0 0 0 3 موريتانيا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 أنجولا 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الخامسة

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 تونس 0 0 0 0 0 0 0 0 2 مالي 0 0 0 0 0 0 0 0 3 جنوب إفريقيا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ناميبيا 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة السادسة

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 المغرب 0 0 0 0 0 0 0 0 2 الكونغو الديمقراطية 0 0 0 0 0 0 0 0 3 زامبيا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 تنزانيا 0 0 0 0 0 0 0 0

جدول مباريات كأس أمم إفريقيا 2023 - دور المجموعات

لم يتم تحديد مواعيد المباريات في دور مجموعات كأس أمم إفريقيا 2023 بشكل مفصل إلى الآن، ولكن فور أن يتم ذلك سنوافيكم بها.