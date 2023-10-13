جدول مباريات وترتيب مجموعات كأس آسيا 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات دور المجموعات لكأس آسيا 2023، القنوات الناقلة في الشرق الأوسط، وترتيب المجموعات

تستقبل قطر بطولة كأس آسيا 2023، في النسخة الـ 18 من البطولة، بعدما أبهرت العالم باستضافتها مباريات مونديال 2022.

وبكل تأكيد ستكون الإثارة والمتعة هما عنوان تلك المسابقة كما هو متعارف عليه دائمًا، قطر هي التي ستسعى لحماية لقبها الذي حققته في 2019.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على جدول مباريات دور المجموعات لكأس آسيا 2023.

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ما هي القنوات الناقلة لبطولة كأس آسيا 2023؟

تذاع مباريات كأس آسيا 2023 في المملكة العربية السعودية على قنوات SSC، والتي تقوم بإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات الآسيوية.

كما تنقل شبكة قنوات "بي إن سبورتس" مباريات البطولة عبر شاتها على قنوات beIN Sports AFC HD، في قطر وباقي الدول العربية.

ترتيب مجموعات كأس آسيا 2023

المجموعة الأولى:

المركز الفريق لعب فوز تعادل خسارة له عليه الفارق النقاط 1 قطر 0 0 0 0 0 0 0 0 2 الصين 0 0 0 0 0 0 0 0 3 طاجيكستان 0 0 0 0 0 0 0 0 4 لبنان 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثانية:

المركز الفريق لعب فوز تعادل خسارة له عليه الفارق النقاط 1 أستراليا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 أوزبكستان 0 0 0 0 0 0 0 0 3 سوريا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 الهند 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثالثة:

المركز الفريق لعب فوز تعادل خسارة له عليه الفارق النقاط 1 إيران 0 0 0 0 0 0 0 0 2 هونج كونج 0 0 0 0 0 0 0 0 3 هونج كونج 0 0 0 0 0 0 0 0 4 فلسطين 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الرابعة:

المركز الفريق لعب فوز تعادل خسارة له عليه الفارق النقاط 1 اليابان 0 0 0 0 0 0 0 0 2 إندونسيا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 العراق 0 0 0 0 0 0 0 0 4 فيتنام 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الخامسة:

المركز الفريق لعب فوز تعادل خسارة له عليه الفارق النقاط 1 كوريا الجنوبية 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ماليزيا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 الأردن 0 0 0 0 0 0 0 0 4 البحرين 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة السادسة:

المركز الفريق لعب فوز تعادل خسارة له عليه الفارق النقاط 1 السعودية 0 0 0 0 0 0 0 0 2 تايلاند 0 0 0 0 0 0 0 0 3 قيرغيزستان 0 0 0 0 0 0 0 0 4 عمان 0 0 0 0 0 0 0 0

جدول مباريات كأس آسيا 2023 – دور المجموعات

الجولة الأولى:

المباراة الموعدد النتيجة الملعب قطر - لبنان الجمعة 12 يناير 2023،

19:00 مصر، 20:00 السعودية - لوسيل أستراليا - الهند السبت 13 يناير 2023،

14:30 مصر، 15:30 السعودية - أحمد بن علي الصين - طاجكيستان السبت 13 يناير 2023،

17:30 مصر، 18:30 السعودية - بن ناصر بن عبد الله أوزبكستان - سوريا السبت 13 يناير 2023،

20:30 مصر، 21:30 السعودية - ستاد جاسم اليابان - فيتنام الأحد 14 يناير 2023،

14:30 مصر، 15:30 السعودية - الثمامة الإمارات - هونج كونج الأحد 14 يناير 2023،

17:30 مصر، 18:30 السعودية - ستاد خليفة الدولي إيران - فلسطين الأحد 14 يناير 2023،

17:30 مصر، 18:30 السعودية - المدينة التعليمية كوريا الجنوبية - البحرين الإثنين 15 يناير 2023،

14:30 مصر، 15:30 السعودية - ستاد جاسم إندونسيا - العراق الإثنين 15 يناير 2023،

17:30 مصر، 18:30 السعودية - ستاد أحمد بن علي ماليزيا - الأردن الإثنين 15 يناير 2023،

17:30 مصر، 18:30 السعودية - ستاد الجنوب تايلاند - قيرغيزستان الثلاثاء 16 يناير 2023،

17:30 مصر، 18:30 السعودية - ستاد بن ناصر بن عبد الله السعودية - عمان الثلاثاء 16 يناير 2023،

20:30 مصر، 21:30 السعودية - ستاد خليفة الدولي

الجولة الثانية:

المباراة الموعد النتيجة الملعب لبنان - الصين الأربعاء 17 يناير 2023،

14:30 مصر، 15:30 السعودية - ستاد الثمامة طاجيكستان - قطر الأربعاء 17 يناير 2023،

14:30 مصر، 15:30 السعودية - ستاد البيت سوريا - أستراليا الخميس 18 يناير 2023،

14:30 مصر، 15:30 السعودية - ستاد جاسم الهند - أوزبكستان الخميس 18 يناير 2023،

17:30 مصر، 18:30 السعودية - ستاد أحمد بن علي فلسطين - الإمارات الخميس 18 يناير 2023،

20:30 مصر، 21:30 السعودية - ستاد الجنوب العراق - اليابان الجمعة 19 يناير 2023،

14:30 مصر، 15:30 السعودية - ستاد المدينة التعليمية فيتنام - إندونسيا الجمعة 19 يناير 2023،

17:30 مصر، 18:30 السعودية - ستاد بن ناصر بن عبد الله هونج كونج - إيران الجمعة 19 يناير 2023،

20:30 مصر، 21:30 السعودية - ستاد خليفة الدولي الأردن - كوريا الجنوبية السبت 20 يناير 2023،

14:30 مصر، 15:30 السعودية - ستاد الثمامة البحرين - ماليزيا السبت 20 يناير 2023،

17:30 مصر، 18:30 السعودية - ستاد جاسم عمان - تايلاند الأحد 21 يناير 2023،

17:30 مصر، 18:30 السعودية - ستاد بن ناصر بن عبد الله قيرغيزستان - السعودية الأحد 21 يناير 2023،

20:30 مصر، 21:30 السعودية - ستاد أحمد بن علي

الجولة الثالثة: