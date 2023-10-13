جدول مباريات وترتيب مجموعات كأس آسيا 2023 والقنوات الناقلة

بلال محمد
AFC Asian Cup TrophyGetty Images
كأس آسياالسعوديةالعراقسورياالإماراتقطرالأردنالبحرينعمان

تعرف على جدول مباريات دور المجموعات لكأس آسيا 2023، القنوات الناقلة في الشرق الأوسط، وترتيب المجموعات

تستقبل قطر بطولة كأس آسيا 2023، في النسخة الـ 18 من البطولة، بعدما أبهرت العالم باستضافتها مباريات مونديال 2022.

وبكل تأكيد ستكون الإثارة والمتعة هما عنوان تلك المسابقة كما هو متعارف عليه دائمًا، قطر هي التي ستسعى لحماية لقبها الذي حققته في 2019.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على جدول مباريات دور المجموعات لكأس آسيا 2023.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما هي القنوات الناقلة لبطولة كأس آسيا 2023؟

تذاع مباريات كأس آسيا 2023 في المملكة العربية السعودية على قنوات SSC، والتي تقوم بإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات الآسيوية.

كما تنقل شبكة قنوات "بي إن سبورتس" مباريات البطولة عبر شاتها على قنوات beIN Sports AFC HD، في قطر وباقي الدول العربية.

ترتيب مجموعات كأس آسيا 2023

المجموعة الأولى:

المركزالفريقلعبفوزتعادلخسارةلهعليهالفارقالنقاط
1قطر00000000
2الصين00000000
3طاجيكستان00000000
4لبنان00000000

المجموعة الثانية:

المركزالفريقلعبفوزتعادلخسارةلهعليهالفارقالنقاط
1أستراليا00000000
2أوزبكستان00000000
3سوريا00000000
4الهند00000000

المجموعة الثالثة:

المركزالفريقلعبفوزتعادلخسارةلهعليهالفارقالنقاط
1إيران00000000
2هونج كونج00000000
3هونج كونج00000000
4فلسطين00000000

المجموعة الرابعة:

المركزالفريقلعبفوزتعادلخسارةلهعليهالفارقالنقاط
1اليابان00000000
2إندونسيا00000000
3العراق00000000
4فيتنام00000000

المجموعة الخامسة:

المركزالفريقلعبفوزتعادلخسارةلهعليهالفارقالنقاط
1كوريا الجنوبية00000000
2ماليزيا00000000
3الأردن00000000
4البحرين00000000

المجموعة السادسة:

المركزالفريقلعبفوزتعادلخسارةلهعليهالفارقالنقاط
1السعودية00000000
2تايلاند00000000
3قيرغيزستان00000000
4عمان00000000

جدول مباريات كأس آسيا 2023 – دور المجموعات

الجولة الأولى:

المباراةالموعددالنتيجةالملعب
قطر - لبنانالجمعة 12 يناير 2023،
19:00 مصر، 20:00 السعودية		-لوسيل
أستراليا - الهندالسبت 13 يناير 2023،
14:30 مصر، 15:30 السعودية		-أحمد بن علي
الصين - طاجكيستانالسبت 13 يناير 2023،
17:30 مصر، 18:30 السعودية		-بن ناصر بن عبد الله
أوزبكستان - سورياالسبت 13 يناير 2023،
20:30 مصر، 21:30 السعودية		-ستاد جاسم
اليابان - فيتنامالأحد 14 يناير 2023،
14:30 مصر، 15:30 السعودية		-الثمامة
الإمارات - هونج كونجالأحد 14 يناير 2023،
17:30 مصر، 18:30 السعودية		-ستاد خليفة الدولي
إيران - فلسطينالأحد 14 يناير 2023،
17:30 مصر، 18:30 السعودية		-المدينة التعليمية
كوريا الجنوبية - البحرينالإثنين 15 يناير 2023،
14:30 مصر، 15:30 السعودية		-ستاد جاسم
إندونسيا - العراقالإثنين 15 يناير 2023،
17:30 مصر، 18:30 السعودية		-ستاد أحمد بن علي
ماليزيا - الأردنالإثنين 15 يناير 2023،
17:30 مصر، 18:30 السعودية		-ستاد الجنوب
تايلاند - قيرغيزستانالثلاثاء 16 يناير 2023،
17:30 مصر، 18:30 السعودية		-ستاد بن ناصر بن عبد الله
السعودية - عمانالثلاثاء 16 يناير 2023،
20:30 مصر، 21:30 السعودية		-ستاد خليفة الدولي

الجولة الثانية:

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
لبنان - الصينالأربعاء 17 يناير 2023،
14:30 مصر، 15:30 السعودية		-ستاد الثمامة
طاجيكستان - قطرالأربعاء 17 يناير 2023،
14:30 مصر، 15:30 السعودية		-ستاد البيت
سوريا - أسترالياالخميس 18 يناير 2023،
14:30 مصر، 15:30 السعودية		-ستاد جاسم
الهند - أوزبكستانالخميس 18 يناير 2023،
17:30 مصر، 18:30 السعودية		-ستاد أحمد بن علي
فلسطين - الإماراتالخميس 18 يناير 2023،
20:30 مصر، 21:30 السعودية		-ستاد الجنوب
العراق - اليابانالجمعة 19 يناير 2023،
14:30 مصر، 15:30 السعودية		-ستاد المدينة التعليمية
فيتنام - إندونسياالجمعة 19 يناير 2023،
17:30 مصر، 18:30 السعودية		-ستاد بن ناصر بن عبد الله
هونج كونج - إيرانالجمعة 19 يناير 2023،
20:30 مصر، 21:30 السعودية		-ستاد خليفة الدولي
الأردن - كوريا الجنوبيةالسبت 20 يناير 2023،
14:30 مصر، 15:30 السعودية		-ستاد الثمامة
البحرين - ماليزياالسبت 20 يناير 2023،
17:30 مصر، 18:30 السعودية		-ستاد جاسم
عمان - تايلاندالأحد 21 يناير 2023،
17:30 مصر، 18:30 السعودية		-ستاد بن ناصر بن عبد الله
قيرغيزستان - السعوديةالأحد 21 يناير 2023،
20:30 مصر، 21:30 السعودية		-ستاد أحمد بن علي

الجولة الثالثة:

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
طاجيكستان - لبنانالإثنين 22 يناير 2023،
18:00 مصر، 19:00 السعودية		-ستاد جاسم
قطر - الصينالإثنين 22 يناير 2023،
18:00 مصر، 19:00 السعودية		-ستاد خليفة
سوريا - الهندالثلاثاء 23 يناير 2023،
14:30 مصر، 15:30 السعودية		-ستاد البيت
أستراليا - أوزبكستانالثلاثاء 23 يناير 2023،
14:30 مصر، 15:30 السعودية		-ستاد الجنوب
هونج كونج - فلسطينالثلاثاء 23 يناير 2023،
18:00 مصر، 19:00 السعودية		-ستاد بن ناصر بن عبد الله
إيران - الإماراتالثلاثاء 23 يناير 2023،
18:00 مصر، 19:00 السعودية		-المدينة التعليمية
اليابان - إندونسياالأربعاء 24 يناير 2023،
14:30 مصر، 15:30 السعودية		-ستاد الثمامة
العراق - فيتنامالأربعاء 24 يناير 2023،
14:30 مصر، 15:30 السعودية		-ستاد جاسم
كوريا الجنوبية - ماليزياالخميس 25 يناير 2023،
14:30 مصر، 15:30 السعودية		-ستاد الجنوب
الأردن - البحرينالخميس 25 يناير 2023،
14:30 مصر، 15:30 السعودية		-ستاد خليفة الدولي
قيرغيزستان - عمانالخميس 25 يناير 2023،
18:00 مصر، 19:00 السعودية		-ستاد بن ناصر بن عبد الله
السعودية - تايلاندالخميس 25 يناير 2023،
18:00 مصر، 19:00 السعودية		-ستاد المدينة التعليمية

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