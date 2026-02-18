جدول مباريات وترتيب إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 والقنوات الناقلة

يستعد إنتر ميامي لخوض تحدٍ جديد في موسم الدوري الأمريكي 2026 (MLS)، بعدما توّج في الموسم الماضي بأول لقب دوري في تاريخه إثر فوزه في النهائي على فانكوفر وايتكابس، ليؤكد صعوده السريع بين كبار المسابقة.

النادي الذي تأسس عام 2018 ويمتلكه النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، واصل تعزيز صفوفه بأسماء لامعة، في مقدمتها الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، ما منح الفريق قوة فنية وخبرة كبيرة في المنافسات المحلية.

وكان إنتر ميامي قد حصد قبل ذلك درع المشجعين كأفضل فريق من حيث عدد النقاط في الموسم المنتظم بين مجموعتي الشرق والغرب، قبل أن يواصل مسيرته التصاعدية ويعتلي منصة التتويج في الموسم التالي، محققًا إنجازًا تاريخيًا للنادي الوليد.

ومع انطلاق موسم 2026، تتجه الأنظار مجددًا إلى الفريق الطامح للحفاظ على بريقه ومواصلة حصد الألقاب، في ظل طموحات جماهيره واستمرار القيادة الفنية والنجومية داخل المستطيل الأخضر.

وفي التقرير التالي من جول، نستعرض جدول مباريات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026، وترتيبه أولًا بأول، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباريات الفريق بقيادة ليونيل ميسي.

ما هو نظام الدوري الأمريكي MLS؟

تُقام منافسات الدوري الأمريكي بمشاركة 29 فريقًا، موزعين على قسمين؛ 15 فريقًا في المنطقة الشرقية و14 في المنطقة الغربية، في نظام يوازن بين التنافس الإقليمي والسباق العام نحو اللقب.

ينافس إنتر ميامي ضمن القسم الشرقي، ويخوض خلال الموسم المنتظم 34 مباراة. ومع ختام هذه المرحلة، تتأهل الفرق السبعة الأولى مباشرة إلى الأدوار الإقصائية، فيما يخوض صاحبا المركزين الثامن والتاسع ملحقًا إضافيًا لحسم بطاقة العبور الأخيرة إلى النهائيات.

وتُقام الجولة الأولى من البلاي أوف بنظام الأفضل من ثلاث مباريات، بينما تُحسم الأدوار التالية — نصف النهائي والنهائي — من مباراة واحدة تُلعب على ملعب الفريق صاحب المركز الأفضل في جدول الموسم المنتظم، ما يمنحه أفضلية تنافسية في المراحل الحاسمة.

جدول مباريات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026

الجولة المباراة الموعد النتيجة الملعب 1 لوس أنجلوس - إنتر ميامي الأحد 22 فبراير 2026

05:30 السعودية، 06:30 الإمارات مدرج لوس أنجلوس التذكاري 2 أورلاندو سيتي - إنتر ميامي الإثنين 2 مارس 2026

03:00 السعودية، 04:00 الإمارات إنتركو 3 دي سي يونايتد - إنتر ميامي الأحد 8 مارس 2026

00:30 السعودية، 01:30 الإمارات أم آند تي بانك 4 شارلوت - إنتر ميامي الأحد 15 مارس 2026

02:30 السعودية، 03:30 الإمارات بنك أوف امريكا 5 نيويورك سيتي - إنتر ميامي الأحد 22 مارس 2026

20:00 السعودية، 21:00 الإمارات يانكي 6 إنتر ميامي - أوستن الأحد 5 إبريل 2026

02:30 السعودية، 03:30 الإمارات ميامي فريدوم بارك 7 إنتر ميامي - نيويورك ريد بولز الأحد 12 إبريل 2026

02:30 السعودية، 03:30 الإمارات ميامي فريدوم بارك 8 كولورادو - إنتر ميامي السبت 18 إبريل 2026

23:30 السعودية، 00:30 الإمارات إمباور فيلد 9 ريال سالت ليك - إنتر ميامي الخميس 23 إبريل 2026

04:30 السعودية، 05:30 الإمارات أمريكا فيرست فيلد 10 إنتر ميامي - نيوإنجلاند الأحد 26 إبريل 2026

03:30 السعودية، 04:30 الإمارات ميامي فريدوم بارك 11 إنتر ميامي - أورلاندو سيتي الأحد 3 مايو 2026

03:00 السعودية، 04:00 الإمارات ميامي فريدوم بارك 12 تورنتو - إنتر ميامي السبت 9 مايو 2026

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات بي إم أو فيلد 13 سينسيناتي - إنتر ميامي الخميس 14 مايو 2026

03:30 السعودية، 04:30 الإمارات تي كيو إل 14 إنتر ميامي - بورتلاند تمبرز الإثنين 18 مايو 2026

02:00 السعودية، 03:00 الإمارات ميامي فريدوم بارك 15 إنتر ميامي - فيلادلفيا يونيون الإثنين 25 مايو 2026

03:00 السعودية، 04:00 الإمارات ميامي فريدوم بارك 16 إنتر ميامي - شيكاغو فاير الخميس 23 يوليو 2026

03:30 السعودية، 04:30 الإمارات ميامي فريدوم بارك 17 مونتريال - إنتر ميامي الأحد 26 يوليو 2026

03:30 السعودية، 04:30 الإمارات سابوتو 18 إنتر ميامي - كولومبوس كرو الأحد 2 أغسطس 2026

03:30 السعودية، 04:30 الإمارات ميامي فريدوم بارك 19 ناشفيل - إنتر ميامي الأحد 16 أغسطس 2026

04:30 السعودية، 05:30 الإمارات جيوديس بارك 20 فيلادلفيا يونيون - إنتر ميامي الخميس 20 أغسطس 2026

03:30 السعودية، 04:30 الإمارات سوبارو بارك 21 إنتر ميامي - تورنتو الأحد 23 أغسطس 2026

03:30 السعودية، 04:30 الإمارات ميامي فريدوم بارك 22 إنتر ميامي - مونتريال الأحد 30 أغسطس 2026

03:30 السعودية، 04:30 الإمارات ميامي فريدوم بارك 23 إنتر ميامي - أتلانتا يونايتد الأحد 6 سبتمبر 2026

03:30 السعودية، 04:30 الإمارات ميامي فريدوم بارك 24 شيكاغو فاير - إنتر ميامي الخميس 10 سبتمبر 2026

04:30 السعودية، 05:30 الإمارات سولدير فيلد 25 إنتر ميامي - ناشفيل الأحد 13 سبتمبر 2026

03:30 السعودية، 04:30 الإمارات ميامي فريدوم بارك 26 إنتر ميامي - سان دييجو الإثنين 21 سبتمبر 2026

03:00 السعودية، 04:00 الإمارات ميامي فريدوم بارك 27 كولومبوس كرو - إنتر ميامي الإثنين 28 سبتمبر 2026

03:00 السعودية، 04:00 الإمارات سكوتس ميركل-جرو 28 إنتر ميامي - دي سي يونايتد الأحد 11 أكتوبر 2026

03:30 السعودية، 04:30 الإمارات ميامي فريدوم بارك 29 إنتر ميامي - نيويورك سيتي الخميس 15 أكتوبر 2026

03:30 السعودية، 04:30 الإمارات ميامي فريدوم بارك 30 أتلانتا يونايتد - إنتر ميامي الأحد 18 أكتوبر 2026

03:30 السعودية، 04:30 الإمارات مرسيدس بنز 31 نيويورك ريد بولز - إنتر ميامي الأحد 25 أكتوبر 2026

00:30 السعودية، 01:30 الإمارات ريد بول أرينا 32 إنتر ميامي - سينسيناتي الخميس 29 أكتوبر 2026

03:30 السعودية، 04:30 الإمارات ميامي فريدوم بارك 33 نيو إنجلاند - إنتر ميامي الإثنين 2 نوفمبر 2026

03:00 السعودية، 04:00 الإمارات جيليت 34 إنتر ميامي - شارلوت الأحد 8 نوفمبر 2026

00:00 السعودية، 01:00 الإمارات ميامي فريدوم بارك

ما هي القنوات الناقلة لمباريات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026؟ وكيف يمكن مشاهدة مباريات ليونيل ميسي على الإنترنت؟

يمكن مشاهد البث المباشر لمبارايات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 ومتابعة ليونيل ميسي عبر تطبيق Apple TV.

ترتيب إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 - القسم الشرقي