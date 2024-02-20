بداية جديدة لموسم أخر في الدوري الأمريكي والذي صار يضم العديد من النجوم والكبار في فريق إنتر ميامي وعلى رأسهم ليونيل ميسي ولويس سواريز.
الفريق، المؤسس في 2018، نجح في جلب ليونيل ميسي بالمجان بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، ثم تعاقد مع سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا بعد رحيلهما عن برشلونة.
وانضم في يناير الماضي نجم برشلونة السابق لويس سواريز قادمًا من جريميو البرازيلي ليجتمع برفاقه السابقين في النادي الكتالوني.
وفي التقرير التالي من "GOAL.com" نتعرف على جدول مباريات وترتيب إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2024، والقنوات الناقلة لمباريات ليونيل ميسي..
ما هو نظام الدوري الأمريكي MLS؟
نظام الدوري الأمريكي "MLS" يشهد منافسة بين 29 فريقًا، مقسمة إلى مجموعتين بواقع 15 ناديًا في الشرق و14 في الغرب.
المباراة التالية
إنتر ميامي يلعب في القسم الشرقي، وبذلك فإنه يخوض 34 مباراة في الموسم المنتظم، على أن يتقدم أصحاب المراكز السبعة الأولى إلى النهائيات، بينما يتأهل صاحبا المركزين الثامن والتاسع إلى التصفيات.
تُلعب الجولة الأولى من التصفيات بنظام الأفضل من ثلاث مباريات، بعد ذلك، تكون مباريات نصف النهائي والنهائي في مباراة واحدة على ملعب الفريق صاحب المركز الأفضل في الموسم المنتظم.
جدول مباريات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2024
|الجولة
|المباراة
|الموعد
|النتيجة
|الملعب
|1
|إنتر ميامي - ريال سالت ليك
|الخميس 22 فبراير 2024
04:00 السعودية، 03:00 مصر
|درايف بينك
|2
|لوس أنجلوس جلاكسي - إنتر ميامي
|الإثنين 26 فبراير 2024
04:30 السعودية، 03:30 مصر
|ديجنيتي هالث سبورتس بارك
|3
|إنتر ميامي - أورلاندو سيتي
|الأحد 3 مارس 2024
00:30 السعودية، 23:30 مصر
|درايف بينك
|4
|إنتر ميامي - مونتريال
|الإثنين 11 مارس 2024
00:00 السعودية، 23:00 مصر
|درايف بينك
|5
|دي سي يونايتد - إنتر ميامي
|السبت 16 مارس 2024
21:00 السعودية، 20:00 مصر
|روبرت اف كينيدي
|6
|نيويورك ريد بولز - إنتر ميامي
|السبت 23 مارس 2024
21:00 السعودية، 20:00 مصر
|ريد بول أرينا
|7
|إنتر ميامي - نيويورك سيتي
|الأحد 31 مارس 2024
01:30 السعودية، 00:30 مصر
|درايف بينك
|8
|إنتر ميامي - كولورادو رابيدز
|الأحد 7 إبريل 2024
02:30 السعودية، 01:30 مصر
|درايف بينك
|9
|سبورتنج كانساس سيتي - إنتر ميامي
|الأحد 14 إبريل 2024
03:30 السعودية، 02:30 مصر
|أرووهيد
|10
|إنتر ميامي. - ناشفيل
|الأحد 21 إبريل 2024
02:30 السعودية، 01:30 مصر
|درايف بينك
|11
|نيو انجلاند ريفولوشن - إنتر ميامي
|الأحد 28 إبريل 2024
|جيليت
|12
|إنتر ميامي - نيويورك ريد بولز
|الأحد 5 مايو 2024
|درايف بينك
|13
|مونتريال - إنتر ميامي
|الأحد 12 مايو 2024
|سابوتو
|14
|أورلاندو سيتي - إنتر ميامي
|الخميس 16 مايو 2024
|إكسبلوريا
|15
|إنتر ميامي - دي سي يونايتد
|الأحد 19 مايو 2024
|درايف بينك
|16
|فانكوفر وايتكابس - إنتر ميامي
|السبت 25 مايو 2024
|بي سي بلايس
|17
|إنتر ميامي - أتالانتا يونايتد
|الخميس 30 مايو 2024
|درايف بينك
|18
|إنتر ميامي - سان لويس سيتي
|الأحد 2 يونيو 2024
|درايف بينك
|19
|فيلادلفيا يونيون - إنتر ميامي
|الأحد 16 يونيو 2024
|سوبارو بارك
|20
|إنتر ميامي - كولومبوس كرو
|الخميس 20 يونيو 2024
|درايف بينك
|21
|ناشفيل - إنتر ميامي
|الأحد 30 يونيو 2024
|نيسان
|22
|شارلوت - إنتر ميامي
|الخميس 4 يوليو 2024
|23
|سينسيناتي - إنتر ميامي
|الأحد 7 يوليو 2024
|تي كيو ل
|24
|إنتر ميامي - تورنتو
|الخميس 18 يوليو 2024
|درايف بينك
|25
|إنتر ميامي - شيكاغو فاير
|الأحد 21 يوليو 2024
|درايف بينك
|26
|إنتر ميامي - سينسيناتي
|الأحد 25 أغسطس 2024
|درايف بينك
|27
|شيكاغو فاير - إنتر ميامي
|الأحد 1 سبتمبر 2024
|درايف بينك
|28
|إنتر ميامي - فيلادلفيا يونيون
|الأحد 15 سبتمبر 2024
|درايف بينك
|29
|أتلانتا يونايتد - إنتر ميامي
|الخميس 19 سبتمبر 2024
|مرسيدس بنز
|30
|نيويورك سيتي - إنتر ميامي
|السبت 21 سبتمبر 2024
|يانكي
|31
|إنتر ميامي - شارلوت
|الأحد 29 سبتمبر 2024
|درايف بينك
|32
|كولومبوس كرو - إنتر ميامي
|الخميس 3 أكتوبر 2024
|مابفري
|33
|تورونتو - إنتر ميامي
|الأحد 6 أكتوبر 2024
|بي إم أو فيلد
|34
|إنتر ميامي - نيو انجلاند ريفولوشن
|الأحد 20 أكتوبر 2024
|درايف بينك
ترتيب إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2024 - القسم الشرقي
|الترتيب
|الفريق
|لعب
|فوز
|تعادل
|هزيمة
|له
|عليه
|الفارق
|النقاط
|1
|فيلادلفيا يونيون
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|كولومبوس كرو
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|نيويورك ريد بولز
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|أورلاندو سيتي
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|شارلوت
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|نيويورك سيتي
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7
|سينسيناتي
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|ناشفيل
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|9
|شيكاغو فاير
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|إنتر ميامي
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|تورونتو
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12
|دي سي يونايتد
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|13
|نيو انجلاند ريفولوشن
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|14
|أتلانتا يونايتد
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|15
|مونتريال
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
ما هي القنوات الناقلة لمباريات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2024؟
مباريات الدوري الأمريكي، لا يتم نقلها عبر أي قناة داخل الشرق الأوسط حتى الآن، ولم تعلن أي قناة حصولها على حقوق بث إذاعة المباريات.
كيف يمكن مشاهدة مباريات ليونيل ميسي مع إنتر ميامي في الدوري الأمريكي على الإنترنت؟
ولكن يمكن متابعة مباريات الدوري الأمريكي، ومباريات فريق إنتر ميامي، عن طريق الاشتراك في تطبيق "+Apple TV" والذي يتيح لك متابعة المباريات على أجهزتك المختلفة.
كما يمكنك متابعة المباراة لحظة بلحظة وأهم لقطاتها عن طريق حسابات إنتر ميامي الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.