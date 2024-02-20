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شاهد مباريات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي
مصعب صلاح

جدول مباريات وترتيب إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2024 والقنوات الناقلة

Inter Miami CFالولايات المتحدة 1Lionel Messi

تعرف على جدول مباريات وترتيب إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2024، والقنوات الناقلة لفريق ليونيل ميسي..

بداية جديدة لموسم أخر في الدوري الأمريكي والذي صار يضم العديد من النجوم والكبار في فريق إنتر ميامي وعلى رأسهم ليونيل ميسي ولويس سواريز.

الفريق، المؤسس في 2018، نجح في جلب ليونيل ميسي بالمجان بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، ثم تعاقد مع سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا بعد رحيلهما عن برشلونة.

وانضم في يناير الماضي نجم برشلونة السابق لويس سواريز قادمًا من جريميو البرازيلي ليجتمع برفاقه السابقين في النادي الكتالوني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير التالي من "GOAL.com" نتعرف على جدول مباريات وترتيب إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2024، والقنوات الناقلة لمباريات ليونيل ميسي..

ما هو نظام الدوري الأمريكي MLS؟

نظام الدوري الأمريكي "MLS" يشهد منافسة بين 29 فريقًا، مقسمة إلى مجموعتين بواقع 15 ناديًا في الشرق و14 في الغرب.

المباراة التالية

إنتر ميامي يلعب في القسم الشرقي، وبذلك فإنه يخوض 34 مباراة في الموسم المنتظم، على أن يتقدم أصحاب المراكز السبعة الأولى إلى النهائيات، بينما يتأهل صاحبا المركزين الثامن والتاسع إلى التصفيات.

تُلعب الجولة الأولى من التصفيات بنظام الأفضل من ثلاث مباريات، بعد ذلك، تكون مباريات نصف النهائي والنهائي في مباراة واحدة على ملعب الفريق صاحب المركز الأفضل في الموسم المنتظم.

جدول مباريات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2024

الجولةالمباراةالموعدالنتيجة الملعب
1إنتر ميامي - ريال سالت ليكالخميس 22 فبراير 2024
04:00 السعودية، 03:00 مصر		درايف بينك
2لوس أنجلوس جلاكسي - إنتر مياميالإثنين 26 فبراير 2024
04:30 السعودية، 03:30 مصر		ديجنيتي هالث سبورتس بارك
3إنتر ميامي - أورلاندو سيتيالأحد 3 مارس 2024
00:30 السعودية، 23:30 مصر 		درايف بينك
4إنتر ميامي - مونتريال الإثنين 11 مارس 2024
00:00 السعودية، 23:00 مصر		درايف بينك
5دي سي يونايتد - إنتر مياميالسبت 16 مارس 2024
21:00 السعودية، 20:00 مصر		روبرت اف كينيدي
6نيويورك ريد بولز - إنتر مياميالسبت 23 مارس 2024
21:00 السعودية، 20:00 مصر		ريد بول أرينا
7إنتر ميامي - نيويورك سيتيالأحد 31 مارس 2024
01:30 السعودية، 00:30 مصر		درايف بينك
8إنتر ميامي - كولورادو رابيدزالأحد 7 إبريل 2024
02:30 السعودية، 01:30 مصر		درايف بينك
9سبورتنج كانساس سيتي - إنتر مياميالأحد 14 إبريل 2024
03:30 السعودية، 02:30 مصر		أرووهيد
10إنتر ميامي. - ناشفيلالأحد 21 إبريل 2024
02:30 السعودية، 01:30 مصر		درايف بينك
11نيو انجلاند ريفولوشن - إنتر مياميالأحد 28 إبريل 2024جيليت
12إنتر ميامي - نيويورك ريد بولزالأحد 5 مايو 2024درايف بينك
13مونتريال - إنتر مياميالأحد 12 مايو 2024سابوتو
14أورلاندو سيتي - إنتر مياميالخميس 16 مايو 2024إكسبلوريا
15إنتر ميامي - دي سي يونايتدالأحد 19 مايو 2024درايف بينك
16فانكوفر وايتكابس - إنتر مياميالسبت 25 مايو 2024بي سي بلايس
17إنتر ميامي - أتالانتا يونايتد الخميس 30 مايو 2024درايف بينك
18إنتر ميامي - سان لويس سيتيالأحد 2 يونيو 2024درايف بينك
19فيلادلفيا يونيون - إنتر مياميالأحد 16 يونيو 2024سوبارو بارك
20إنتر ميامي - كولومبوس كروالخميس 20 يونيو 2024درايف بينك
21ناشفيل - إنتر مياميالأحد 30 يونيو 2024نيسان
22شارلوت - إنتر مياميالخميس 4 يوليو 2024
23سينسيناتي - إنتر مياميالأحد 7 يوليو 2024تي كيو ل
24إنتر ميامي - تورنتوالخميس 18 يوليو 2024درايف بينك
25إنتر ميامي - شيكاغو فايرالأحد 21 يوليو 2024درايف بينك
26إنتر ميامي - سينسيناتيالأحد 25 أغسطس 2024درايف بينك
27شيكاغو فاير - إنتر ميامي الأحد 1 سبتمبر 2024درايف بينك
28إنتر ميامي - فيلادلفيا يونيونالأحد 15 سبتمبر 2024درايف بينك
29أتلانتا يونايتد - إنتر ميامي الخميس 19 سبتمبر 2024مرسيدس بنز
30نيويورك سيتي - إنتر ميامي السبت 21 سبتمبر 2024يانكي
31إنتر ميامي - شارلوتالأحد 29 سبتمبر 2024درايف بينك
32كولومبوس كرو - إنتر ميامي الخميس 3 أكتوبر 2024مابفري
33تورونتو - إنتر ميامي الأحد 6 أكتوبر 2024بي إم أو فيلد
34إنتر ميامي - نيو انجلاند ريفولوشنالأحد 20 أكتوبر 2024درايف بينك
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ترتيب إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2024 - القسم الشرقي

الترتيبالفريقلعبفوزتعادلهزيمة له عليهالفارق النقاط
1فيلادلفيا يونيون00000000
2كولومبوس كرو00000000
3نيويورك ريد بولز 00000000
4أورلاندو سيتي 00000000
5شارلوت00000000
6نيويورك سيتي 00000000
7سينسيناتي 00000000
8ناشفيل 00000000
9شيكاغو فاير 00000000
10إنتر ميامي 00000000
11تورونتو 00000000
12دي سي يونايتد 00000000
13نيو انجلاند ريفولوشن 00000000
14أتلانتا يونايتد 00000000
15مونتريال 00000000

ما هي القنوات الناقلة لمباريات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2024؟

مباريات الدوري الأمريكي، لا يتم نقلها عبر أي قناة داخل الشرق الأوسط حتى الآن، ولم تعلن أي قناة حصولها على حقوق بث إذاعة المباريات.

كيف يمكن مشاهدة مباريات ليونيل ميسي مع إنتر ميامي في الدوري الأمريكي على الإنترنت؟

ولكن يمكن متابعة مباريات الدوري الأمريكي، ومباريات فريق إنتر ميامي، عن طريق الاشتراك في تطبيق "+Apple TV" والذي يتيح لك متابعة المباريات على أجهزتك المختلفة.

كما يمكنك متابعة المباراة لحظة بلحظة وأهم لقطاتها عن طريق حسابات إنتر ميامي الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

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