جدول مباريات وترتيب البرازيل في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 20226

تعرف على جدول مباريات وترتيب البرازيل في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك..

من أجل مواصلة سجله المثالي بالظهور في كل نسخة من كأس العالم منذ انطلاق المونديال في 1930، يبدأ منتخب البرازيل مشوارًا جديدًا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

منتخب البرازيل، البطل التاريخي لكأس العالم برصيد 5 ألقاب، يبحث عن تأهل شبه مضمون إلى منافسات كأس العالم 2026، في النسخة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويعد المنتخب البرازيلي، إلى جانب نظيره الأرجنتيني، الأقوى بالطبع في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، ويبدو تأهلهما إلى مونديال أمريكا الشمالية شبه مضمون.

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جدول مباريات وترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

وفي التقرير التالي من "GOAL.com" نتعرف على جدول مباريات منتخب البرازيل في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وترتيب "السيليساو" في المجموعة.

ما هو نظام تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026؟

مع قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بزيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم بداية من مونديال 2026 إلى 48 منتخبًا، فقد ارتفع عدد منتخبات أمريكا الجنوبية التي ستحصل على مقعد مباشر للتأهل إلى المونديال إلى 6 منتخبات، فيما سيحصل منتخب على مقعد في الملحق العالمي.

اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" أرسل طلبًا إلى "فيفا" في أغسطس 2022 لعدم تغيير نظام التصفيات في القارة المعمول به منذ 1998، وهو الطلب الذي استجاب له الاتحاد الدولي.

وبذلك، فإن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 ستقام بنظام مجموعة واحدة تضم 10 منتخبات تخوض فيما بينها مباريات ذهاب وعودة.

وتتأهل المنتخبات صاحبة أول ستة مراكز في نهاية التصفيات مباشرة إلى كأس العالم 2026، فيما سيحصل المنتخب صاحب المركز السابع على مقعد في الملحق العالمي.

ما هي القنوات الناقلة لمباريات البرازيل في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026

تملك شبكة قنوات "beIN Sports" القطرية حقوق بث مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويمكنك مشاهدة مباريات البرازيل في تصفيات مونديال 2026 عبر الشبكة القطرية.

جدول مباريات البرازيل في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026

المباراة الموعد النتيجة الملعب البرازيل - بوليفيا السبت 9 سبتمبر 2023،

03:45 السعودية ومصر - مانجويراو بيرو - البرازيل الأربعاء 13 سبتمبر 2023،

05:00 السعودية ومصر - ملعب ليما الوطني البرازيل - فنزويلا الجمعة 13 أكتوبر 2023،

03:30 السعودية ومصر - أرينا بنتانال أوروجواي - البرازيل الأربعاء 18 أكتوبر 2023،

03:00 السعودية ومصر - سنتيناريو كولومبيا - البرازيل الأربعاء 15 نوفمبر 2023،

23:00 السعودية ومصر - ميتروبوليتانو البرازيل - الأرجنتين الثلاثاء 21 نوفمبر 2023

23:00 السعودية ومصر - لم يحدد البرازيل - الإكوادور الخميس 5 سبتمبر 2024،

23:00 السعودية ومصر - لم يحدد باراجواي - البرازيل الثلاثاء 10 سبتمبر 2024،

23:00 السعودية ومصر - لم يحدد تشيلي - البرازيل الخميس 10 أكتوبر 2024،

23:00 السعودية ومصر - لم يحدد البرازيل - بيرو 15 أكتوبر 2024 - لم يحدد فنزويلا - البرازيل 14 نوفمبر 2024 - لم يحدد البرازيل - أوروجواي 19 نوفمبر 2024 - لم يحدد البرازيل - كولومبيا 20 مارس 2025 - لم يحدد الأرجنتين - البرازيل 25 مارس 2025 - لم يحدد الإكوادور - البرازيل 4 يونيو 2025 - لم يحدد البرازيل - باراجواي 9 يونيو 2025 - لم يحدد البرازيل - تشيلي 9 سبتمبر 2025 - لم يحدد بوليفيا - البرازيل 14 سبتمبر 2025 - لم يحدد

ترتيب البرازيل في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026

الترتيب المنتخب لعب فوز تعادل خسارة أهداف له أهداف عليه فارق الأهداف النقاط 1 البرازيل 0 0 0 0 0 0 0 0 2 الأرجنتين 0 0 0 0 0 0 0 0 3 بوليفيا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 تشيلي 0 0 0 0 0 0 0 0 5 كولومبيا 0 0 0 0 0 0 0 0 6 باراجواي 0 0 0 0 0 0 0 0 7 أوروجواي 0 0 0 0 0 0 0 0 8 بيرو 0 0 0 0 0 0 0 0 9 فنزويلا 0 0 0 0 0 0 0 0 10 الإكوادور 0 0 0 0 0 0 0 -3

*تم خصم 3 نقاط من منتخب الإكوادور بسبب قضية تزوير وثائق ميلاد اللاعب بايرون كاستيلو في تصفيات كأس العالم 2022.