جدول مباريات وترتيب الأرجنتين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 20226

تعرف على جدول مباريات وترتيب الأرجنتين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك..

يبدأ منتخب الأرجنتين حملة الدفاع عن لقب كأس العالم بعد أقل من عام على الظفر باللقب الغالي في مونديال قطر، وذلك حين يستهل مشواره في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

منتخب الأرجنتين، الذي تمكن من حصد كأس العالم في ثلاث مناسبات، يبحث عن تأهل شبه مضمون إلى منافسات كأس العالم 2026، في النسخة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في رقصة "تانجو" أخيرة لقائده ليونيل ميسي.

ويعد المنتخب الأرجنتيني، إلى جانب نظيره البرازيلي، الأقوى بالطبع في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، ويبدو تأهلهما إلى مونديال أمريكا الشمالية شبه مضمون.

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جدول مباريات وترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

وفي التقرير التالي من "GOAL.com" نتعرف على جدول مباريات منتخب الأرجنتين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وترتيب "السيليساو" في المجموعة.

ما هو نظام تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026؟

مع قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بزيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم بداية من مونديال 2026 إلى 48 منتخبًا، فقد ارتفع عدد منتخبات أمريكا الجنوبية التي ستحصل على مقعد مباشر للتأهل إلى المونديال إلى 6 منتخبات، فيما سيحصل منتخب على مقعد في الملحق العالمي.

اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" أرسل طلبًا إلى "فيفا" في أغسطس 2022 لعدم تغيير نظام التصفيات في القارة المعمول به منذ 1998، وهو الطلب الذي استجاب له الاتحاد الدولي.

وبذلك، فإن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 ستقام بنظام مجموعة واحدة تضم 10 منتخبات تخوض فيما بينها مباريات ذهاب وعودة.

وتتأهل المنتخبات صاحبة أول ستة مراكز في نهاية التصفيات مباشرة إلى كأس العالم 2026، فيما سيحصل المنتخب صاحب المركز السابع على مقعد في الملحق العالمي.

ما هي القنوات الناقلة لمباريات الأرجنتين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026

تملك شبكة قنوات "beIN Sports" القطرية حقوق بث مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويمكنك مشاهدة مباريات الأرجنتين في تصفيات مونديال 2026 عبر الشبكة القطرية.

جدول مباريات الأرجنتين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026

المباراة الموعد النتيجة الملعب الأرجنتين - الإكوادور الجمعة 8 سبتمبر 2023،

03:00 السعودية ومصر - مونومنتال بوليفيا - الأرجنتين الثلاثاء 12 سبتمبر 2023،

23:00 السعودية ومصر - هيرناندو سيليس الأرجنتين - باراجواي الجمعة 13 أكتوبر 2023،

03:00 السعودية ومصر - مونومنتال بيرو - الأرجنتين الأربعاء 18 أكتوبر 2023،

05:00 السعودية ومصر - ملعب ليما الوطني الأرجنتين - أوروجواي الخميس 16 نوفمبر 2023،

23:00 السعودية ومصر - لم يحدد البرازيل - الأرجنتين الثلاثاء 21 نوفمبر 2023

23:00 السعودية ومصر - لم يحدد الأرجنتين - تشيلي الخميس 5 سبتمبر 2024،

23:00 السعودية ومصر - لم يحدد كولومبيا - الأرجنتين الثلاثاء 10 سبتمبر 2024،

23:00 السعودية ومصر - لم يحدد فنزويلا - الأرجنتين الخميس 10 أكتوبر 2024،

23:00 السعودية ومصر - لم يحدد الأرجنتين - بوليفيا 15 أكتوبر 2024 - لم يحدد باراجواي - الأرجنتين 14 نوفمبر 2024 - لم يحدد الأرجنتين - بيرو 19 نوفمبر 2024 - لم يحدد أوروجواي - الأرجنتين 20 مارس 2025 - لم يحدد الأرجنتين - البرازيل 25 مارس 2025 - لم يحدد تشيلي - الأرجنتين 4 يونيو 2025 - لم يحدد الأرجنتين - كولومبيا 9 يونيو 2025 - لم يحدد الأرجنتين - فنزويلا 9 سبتمبر 2025 - لم يحدد الإكوادور - الأرجنتين 14 سبتمبر 2025 - لم يحدد

ترتيب الأرجنتين في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026

الترتيب المنتخب لعب فوز تعادل خسارة أهداف له أهداف عليه فارق الأهداف النقاط 1 الأرجنتين 0 0 0 0 0 0 0 0 2 البرازيل 0 0 0 0 0 0 0 0 3 بوليفيا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 تشيلي 0 0 0 0 0 0 0 0 5 كولومبيا 0 0 0 0 0 0 0 0 6 باراجواي 0 0 0 0 0 0 0 0 7 أوروجواي 0 0 0 0 0 0 0 0 8 بيرو 0 0 0 0 0 0 0 0 9 فنزويلا 0 0 0 0 0 0 0 0 10 الإكوادور 0 0 0 0 0 0 0 -3

*تم خصم 3 نقاط من منتخب الإكوادور بسبب قضية تزوير وثائق ميلاد اللاعب بايرون كاستيلو في تصفيات كأس العالم 2022.