جدول مباريات نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2022 والقنوات الناقلة....

تستمر الإثارة والمتعة مع مباريات نصف نهائي دوري الأوروبية 2022، في نسخته الثالثة، مع اهتمام ومتابعة من الجماهير حول العالم.

وسنكون على موعد مع نصف نهائي مثير في تلك النسخة من البطولة، إذ يشارك فيه كل من إيطاليا، هولندا، إسبانيا، التشيك.

ويطمح كل منتخب في كتابة اسمه بأحرف من نور في تاريخ البطولة، والانضمام إلى البرتغال وفرنسا في سجلات الفائزين بالطولة، خاصة أن نصف النهائي يضم وصيفي النسختين الماضيين، وهما إسبانيا وهولندا.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباريات نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2022 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباريات نصف نهائي دوري الأوروبية 2022؟

أسفرت القرعة عن مواجهة منتخب إسبانيا أمام نظيره إيطاليا في نصف النهائي الأول، بينما سيلعب المنتخب الهولندي امام نظيره الكرواتي في نصف النهائي الثاني.

المباراة الموعد النتيجة الملعب هولندا - كرواتيا الأربعاء 14 يونيو 2023،

21:45 مصر والسعودية - دي كويب إسبانيا - إيطاليا الخميس 15 يونيو 2023،

21:45 مصر والسعودية - دي جرولش فيسته

ما هي القنوات الناقلة لدوري الأمم الأوروبية 2022-23؟

لم يتم إذاعة مباريات دوري الأمم الأوروبية عبر أي قناة في منطقة الشرق الأوسط، وإنما يتم عرض البطولة عبر تطبيق UEFA TV كما يمكن مشاهدته أيضًا عبر الموقع الرسمي الخاص بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم.