الجزائر

جدول مباريات منتخب السعودية، مصر وباقي المنتخبات العربية مارس 2021

عمر خليل
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منتخب السعودية في فلسطين تصفيات آسيا لكأس العالم
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تعرف على جدول مباريات منتخب السعودية ومنتخب مصر وبقية المنتخبات العربية في تصفيات كأس العالم 2022 وتصفيات كأس الأمم الإفريقية، والقنوات الناقلة..

عودة مرة أخرى إلى التوقفات الدولية، حيث تنشط منتخبات كرة القدم، وسيكون أمام المنتخبات العربية جولة دولية مليئة بالمباريات المهمة والحاسمة على مختلف الأصعدة.

منتخب السعودية سيكون على موعد مع أول توقف دولي منذ ما يزيد عن سنة، إذ حرم فيروس كورونا الأخضر وكل المنتخبات الآسيوية من التجمع بتأجيل كافة المباريات الرسمية.

سيلعب منتخب السعودية مباراة ودية وكذلك مباراة على صعيد تصفيات كأس العالم 2022 عن القارة الآسيوية، الأمر نفسه لكل المنتخبات العربية المنتمية للقارة الصفراء.

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أما منتخب مصر، فيستعد لاستكمال تصفيات كأس الأمم الإفريقية بمباراتين للحسم، والأمر نفسه ينطبق على جميع منتخبات القارة السمراء.

الآن نتعرف سويًا على مباريات المنتخبات العربية في التوقف الدولي مارس 2021.

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جدول مباريات منتخب السعودية في التوقف الدولي مارس 2021

يلعب المنتخب السعودي مباراة ودية استعدادية مع نظيره الكويت، ثم يستضيف منتخب فلسطين في تصفيات كأس العالم 2022.

المباراة
الموعد
القنوات الناقلة الملعب

السعودية - الكويت

 الخميس 25 مارس 2021،
12 شعبان 1442،
20:30 السعودية، 19:30 مصر		 KSA SPORTS HD مرسول بارك
السعودية - فلسطين  الثلاثاء 30 مارس 2021،
17 شعبان 1442،
20:30 السعودية، 19:30 مصر		 KSA SPORTS HD مرسول بارك

جدول مباريات منتخب مصر في التوقف الدولي مارس 2021

يلتقي المنتخب المصري مع نظيره الكيني خارج الديار، ثم يستضيف بالعاصمة القاهرة نظيره منتخب جزر القمر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

المباراة
الموعد
القنوات الناقلة الملعب

كينيا - مصر

 الخميس 25 مارس 2021،
12 شعبان 1442،
18:00 مصر، 19:00 السعودية		 beIN Sports HD موي الدولي
مصر - جزر القمر الإثنين 29 مارس 2021،
16 شعبان 1442،
18:00 مصر، 19:00 السعودية		 beIN Sports HD القاهرة الدولي

جدول مباريات المنتخبات العربية في التوقف الدولي مارس 2021

يلعب منتخبات الجزائر والمغرب وتونس وليبيا مباراتين لكل منهما على صعيد تصفيات كأس الأمم الإفريقية في هذا التوقف الدولي.

فيما تلعب المنتخبات العربية الآسيوية عددًا من المباريات الودية.

المباراة
الموعد
القنوات الناقلة الملعب
الأردن - عمان السبت 20 مارس 2021،
7 شعبان 1442،
16:45 الأردن، 17:45 عمان		 الرياضية الأردنية مكتوم بن راشد
قطر - لوكسمبورج الأربعاء 24 مارس 2021،
11 شعبان 1442،
20:00 قطر والسعودية		 beIN Sports HD ناجيردي شتاديون

زامبيا - الجزائر

 الخميس 25 مارس 2021،
12 شعبان 1442،
20:00 الجزائر، 21:00 مصر		 beIN Sports HD الأبطال الوطني
ليبيا - تونس الخميس 25 مارس 2021،
12 شعبان 1442،
20:00 تونس، 21:00 ليبيا		 beIN Sports HD شهداء بنينا
موريتانيا - المغرب الجمعة 26 مارس 2021،
13 شعبان 1442،
20:00 المغرب، 21:00 مصر		 beIN Sports HD  شيخا ولد بيديا
قطر - أذربيجان السبت 27 مارس 2021،
14 شعبان 1442،
20:00 قطر والسعودية		 beIN Sports HD ناجيردي شتاديون
الهند - الإمارات الأحد 28 مارس 2021،
15 شعبان 1442،
16:30 الإمارات، 15:30 السعودية		 أبو ظبي الرياضية لم يحدد بعد
تونس - غينيا الاستوائية الأحد 28 مارس 2021،
15 شعبان 1442،
14:00 تونس، 15:00 مصر		 beIN Sports HD رادس
الجزائر - بوتسوانا الإثنين 29 مارس 2021،
16 شعبان 1442،
20:00 الجزائر، 21:00 مصر		 beIN Sports HD البليدة
جمهورية أيرلندا - قطر الثلاثاء 30 مارس 2021،
17 شعبان 1442،
22:30 قطر والسعودية		 beIN Sports HD  ناجريدي شتاديون
المغرب - بوروندي الثلاثاء 30 مارس 2021،
17 شعبان 1442،
20:00 المغرب، 21:00 مصر		 beIN Sports HD مولاي عبد الله

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