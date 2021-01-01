جدول مباريات منتخب السعودية، مصر وباقي المنتخبات العربية مارس 2021

تعرف على جدول مباريات منتخب السعودية ومنتخب مصر وبقية المنتخبات العربية في تصفيات كأس العالم 2022 وتصفيات كأس الأمم الإفريقية، والقنوات الناقلة..

عودة مرة أخرى إلى التوقفات الدولية، حيث تنشط منتخبات كرة القدم، وسيكون أمام المنتخبات العربية جولة دولية مليئة بالمباريات المهمة والحاسمة على مختلف الأصعدة.

منتخب السعودية سيكون على موعد مع أول توقف دولي منذ ما يزيد عن سنة، إذ حرم فيروس كورونا الأخضر وكل المنتخبات الآسيوية من التجمع بتأجيل كافة المباريات الرسمية.

سيلعب منتخب السعودية مباراة ودية وكذلك مباراة على صعيد تصفيات كأس العالم 2022 عن القارة الآسيوية، الأمر نفسه لكل المنتخبات العربية المنتمية للقارة الصفراء.

أما منتخب مصر، فيستعد لاستكمال تصفيات كأس الأمم الإفريقية بمباراتين للحسم، والأمر نفسه ينطبق على جميع منتخبات القارة السمراء.

الآن نتعرف سويًا على مباريات المنتخبات العربية في التوقف الدولي مارس 2021.

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جدول مباريات منتخب السعودية في التوقف الدولي مارس 2021

يلعب المنتخب السعودي مباراة ودية استعدادية مع نظيره الكويت، ثم يستضيف منتخب فلسطين في تصفيات كأس العالم 2022.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب السعودية - الكويت الخميس 25 مارس 2021،

12 شعبان 1442،

20:30 السعودية، 19:30 مصر KSA SPORTS HD مرسول بارك السعودية - فلسطين الثلاثاء 30 مارس 2021،

17 شعبان 1442،

20:30 السعودية، 19:30 مصر KSA SPORTS HD مرسول بارك

جدول مباريات منتخب مصر في التوقف الدولي مارس 2021

يلتقي المنتخب المصري مع نظيره الكيني خارج الديار، ثم يستضيف بالعاصمة القاهرة نظيره منتخب جزر القمر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب كينيا - مصر الخميس 25 مارس 2021،

12 شعبان 1442،

18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD موي الدولي مصر - جزر القمر الإثنين 29 مارس 2021،

16 شعبان 1442،

18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD القاهرة الدولي

جدول مباريات المنتخبات العربية في التوقف الدولي مارس 2021

يلعب منتخبات الجزائر والمغرب وتونس وليبيا مباراتين لكل منهما على صعيد تصفيات كأس الأمم الإفريقية في هذا التوقف الدولي.

فيما تلعب المنتخبات العربية الآسيوية عددًا من المباريات الودية.