تعرف على جدول مباريات مصر في كأس أمم إفريقيا 2023 وما هي مجموعة الفراعنة في الحدث القاري الأبرز؟

مباريات قوية تنتظرها القارة السمراء في أهم حدث كروي في إفريقيا وهي كأس إفريقيا 2023 والتي تقام في ساحل العاج.

منتخب مصر هو المرشح الذي يدخل البطولة دائمًا بهدف تحقيقها، كيف لا وهو أكثر من حقق اللقب برصيد 7 مرات.

في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات مصر في كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة..

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نتيجةقرعة كأس أمم إفريقيا 2023 والمجموعات

ما هي مجموعة مصر في كأس أمم إفريقيا 2023؟

وقعت مصر في المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبها كلًا من:- غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.

المركز المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 مصر 0 0 0 0 0 0 0 0 2 غانا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 الرأس الأخضر 0 0 0 0 0 0 0 0 4 موزمبيق 0 0 0 0 0 0 0 0

متى موعد كأس أمم إفريقيا 2023؟

في بيان عبر موقعه الرسمي، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن مواعيد بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

ومن المقرر أن تقام المباراة الافتتاحية يوم السبت 13 يناير 2024 بين كوت ديفوار وغينيا بيساو على ملعب الحسن واتارا في العاصمة الإيفوارية، أبيدجان.

فيما ستختتم البطولة التي تستمر أربعة أسابيع، والتي تضم أفضل 24 منتخبًا في إفريقيا، يوم الأحد 11 فبراير 2024.

ما هي القنوات الناقلة لمباريات مصر في كأس أمم إفريقيا 2023؟

من المتوقع أن يتم نقل بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 عبر قنوات beIN Sports بشكل اعتيادي.

لكن تجدر الإشارة إلى أن هناك خلافات واضحة فيما يتعلق بحقوق بعض بطولات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بينها وبين الشبكة القطرية.

جدول مباريات مصر في كأس أمم إفريقيا 2023 - دور المجموعات