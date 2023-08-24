جدول مباريات مجموعات دوري أبطال آسيا 2023-2024

تعرف على جدول مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024، القنوات الناقلة ترتيب المجموعات ونظام البطولة؟

مع نهاية الأدوار التمهيدية، تترقب جماهير كرة القدم الآسيوية انطلاق مباريات دور المجموعات للنسخة الثانية والأربعين من بطولة دوري أبطال آسيا، التي تنطلق خلال سبتمبر 2023.

أوراوا ريد دياموندز الياباني سيكون المدافع عن لقب دوري أبطال آسيا في النسخة الحالية، بعدما حقق البطولة على حساب الهلال السعودي في 2023.

وتستمر النسخة الحالية بمشاركة 40 فريقًا، سيتم تقسيمهم على عشر مجموعات بين الشرق والغرب، لكن التغيير الأبرز سيكون إلغاء نظام التجمع لإقامة دور المجموعات، وعودة مباريات الذهاب والإياب في كافة الأدوار الإقصائية للبطولة.

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وأسفرت قرعة نسخة دوري أبطال آسيا 2023 -2024 عن صدامات قوية بين الأندية العربية الغرب آسيوية، وكذلك العديد من المنافسات القوية بين جميع الفرق المشاركة في البطولة.

وتقدم لكم النسخة العربية من جول في هذا التقرير كل ما تريد معرفته عن منافسات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2023-2024.

جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 والقنوات الناقلة

ما هو نظام دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تم توزيع الفرق المتأهلة على 10 مجموعات، على أن تكون المجموعات من الأولى إلى الخامسة لفرق الغرب، ومن السادسة إلى العاشرة لفرق الشرق.

ويتأهل متصدر كل مجموعة إلى دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا 2023-2024، بإجمالي 10 أندية، بالإضافة إلى أفضل ستة من أصحاب المركز الثاني في المجموعات، بواقع 3 أندية من الغرب ومثلها من الشرق.

وتتواصل البطولة بداية من ثمن النهائي بنظام خروج المغلوب حتى الوصول إلى النهائي، وتشهد النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا عودة الأدوار الإقصائية إلى نظام مباراتي ذهاب وعودة، بعدما كانت مقتصرة على مباراة واحدة في السابق.

ويقام ذهاب النهائي يوم 11 مايو 2024 في منطقة الشرق، في حين تقام مباراة الإياب يوم 18 مايو 2024 في غرب آسيا.

ما هي القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 في المملكة العربية السعودية على قنوات SSC، والتي حصلت على حقوق إذاعة مباريات دوري روشن السعودي والبطولات الآسيوية داخل المملكة.

كما يمكن المتابعة عبر قنوات beIN AFC خارج الأراضي السعودية، بينما تنقل قنوات أبوظبي الرياضية البطولة داخل الإمارات.

إذا لم تتمكن من الوصول مباشرةً إلى الموقع المخصص لتغطية البطولة الآسيوية، فعليك ترقب خدمة البث المباشر لمباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 عبر موقع جول، والتي ستتيح لك معرفة جميع تفاصيل المباراة قبل وأثناء انطلاقها.

مواعيد جولات دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2023-2024

تقام مباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2023-2024 لمنطقتي شرق وغرب القارة في نفس التواريخ عكس ما حدث في الموام الماضية، وستكون كالتالي..

الجولة الموعد الأولى 18 - 20 سبتمبر 2023 الثانية 2 - 4 أكتوبر 2023 الثالثة 23 - 25 أكتوبر 2023 الرابعة 6 - 8 نوفمبر 2023 الخامسة 27 - 29 نوفمبر 2023 السادسة 4 - 6 و12 - 13 ديسمبر 2023

مجموعات دوري أبطال آسيا 2023-2024 - القسم الغربي

المجموعة الأولى

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 باختاكور 0 0 0 0 0 0 0 0 2 الفيحاء 0 0 0 0 0 0 0 0 3 أهال 0 0 0 0 0 0 0 0 4 العين 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثانية

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 السد 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ناساف 0 0 0 0 0 0 0 0 3 الفيصلي 0 0 0 0 0 0 0 0 4 الشارقة 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثالثة

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الاتحاد 0 0 0 0 0 0 0 0 2 سيباهان 0 0 0 0 0 0 0 0 3 القوة الجوية 0 0 0 0 0 0 0 0 4 أيه جي إم كي 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الرابعة

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الهلال 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ناساجي مازاندران 0 0 0 0 0 0 0 0 3 مومباي سيتي 0 0 0 0 0 0 0 0 4 نافباهور 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الخامسة

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 برسبوليس 0 0 0 0 0 0 0 0 2 الدحيل 0 0 0 0 0 0 0 0 3 الاستقلال 0 0 0 0 0 0 0 0 4 النصر 0 0 0 0 0 0 0 0

جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 منطقة الغرب - الجولة الأولى

المباراة الموعد النتيجة الملعب غير معلنة 18 - 20 سبتمبر 2023 -- غير محدد غير معلنة 18 - 20 سبتمبر 2023 -- غير محدد غير معلنة 18 - 20 سبتمبر 2023 -- غير محدد غير معلنة 18 - 20 سبتمبر 2023 -- غير محدد غير معلنة 18 - 20 سبتمبر 2023 -- غير محدد غير معلنة 18 - 20 سبتمبر 2023 -- غير محدد غير معلنة 18 - 20 سبتمبر 2023 -- غير محدد غير معلنة 18 - 20 سبتمبر 2023 -- غير محدد غير معلنة 18 - 20 سبتمبر 2023 -- غير محدد غير معلنة 18 - 20 سبتمبر 2023 -- غير محدد

مجموعات دوري أبطال آسيا 2023-2024 - القسم الشرقي

المجموعة السادسة

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 جيونبوك هيونداي 0 0 0 0 0 0 0 0 2 بانكوك يونايتد 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ليون سيتي سايلرز 0 0 0 0 0 0 0 0 4 كيتشي 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة السابعة

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 يوكوهاما مارينوس 0 0 0 0 0 0 0 0 2 شاندونج تايشان 0 0 0 0 0 0 0 0 3 كايا إيلويلو 0 0 0 0 0 0 0 0 4 إينشيون يونايتد 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثامنة

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 بوريرام يونايتد 0 0 0 0 0 0 0 0 2 فينتفوريت كوفو 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ملبورن سيتي 0 0 0 0 0 0 0 0 4 تشجيانج بروفيشنال إف سي 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة التاسعة

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 أولسان هيونداي 0 0 0 0 0 0 0 0 2 كاوازاكي فرونتال 0 0 0 0 0 0 0 0 3 جوهور دار التعظيم 0 0 0 0 0 0 0 0 4 باثوم يونايتد 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة العاشرة

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 ووهان ثري تاونز 0 0 0 0 0 0 0 0 2 بوهانج ستيلرز 0 0 0 0 0 0 0 0 3 هانوي 0 0 0 0 0 0 0 0 4 أوراوا ريد دياموندز 0 0 0 0 0 0 0 0

جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 منطقة الشرق - الجولة الأولى

المباراة الموعد النتيجة الملعب غير معلنة 18 - 20 سبتمبر 2023 -- غير محدد غير معلنة 18 - 20 سبتمبر 2023 -- غير محدد غير معلنة 18 - 20 سبتمبر 2023 -- غير محدد غير معلنة 18 - 20 سبتمبر 2023 -- غير محدد غير معلنة 18 - 20 سبتمبر 2023 -- غير محدد غير معلنة 18 - 20 سبتمبر 2023 -- غير محدد غير معلنة 18 - 20 سبتمبر 2023 -- غير محدد غير معلنة 18 - 20 سبتمبر 2023 -- غير محدد غير معلنة 18 - 20 سبتمبر 2023 -- غير محدد غير معلنة 18 - 20 سبتمبر 2023 -- غير محدد