جدول مباريات مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والقنوات الناقلة

نستعرض سويًا في هذا التقرير جدول مباريات مانشستر سيتي في بطولة دوري أبطال أوروبا نسخة 2023-2024 وما هي القنوات الناقلة؟

سيحاول مانشستر سيتي الحفاظ على لقبه في دوري أبطال أوروبا الذي حققه لأول مرة الموسم الماضي تحت قيادة المدرب بيب جوارديولا.

السيتي وقع في المجموعة السابعة التي تضم إلى جواره كلًا من لايبزيج الألماني وريد ستار الصربي ويونج بويز السويسري.

في هذا التقرير من جول سنتعرف سويًا على جدول مباريات مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا وما هي القنوات الناقلة والترتيب في دور المجموعات؟

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جدول مباريات مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2023-2024

تنطلق الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا يوم التاسع عشر من سبتمبر 2023، بإقامة ثماني مباريات، على أن تقام بقية مباريات الجولة الأولى يوم العشرين من سبتمبر 2023.

ومن المقرر أن تتواصل مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 حتى ديسمبر 2023، وتنتهي تحديدًا يوم 13 ديسمبر.

الجولة الموعد الأولى 19–20 سبتمبر 2023 الثانية 3-4 أكتوبر 2023 الثالثة 24-25 أكتوبر 2023 الرابعة 7-8 نوفمبر 2023 الخامسة 28-29 نوفمبر 2023 السادسة 12-13 ديسمبر 2023

ما هي القنوات الناقلة لمباريات مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

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مجموعة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا 2023-2024