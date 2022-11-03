جدول مباريات ليفربول في كأس الرابطة الإنجليزية 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات ليفربول حامل اللقب في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة لموسم 2022-23، وما هي القنوات الناقلة للمواجهات؟

يعيش ليفربول في الموسم الحالي، واحد من أسوأ مواسمه في السنوات الأخيرة تحت قيادة مدربه الألماني يورجن كلوب، فالفريق يعاني بشكل كبير في الدوري الإنجليزي.

وتطمح إدارة وجماهير الريدز، في أن يتمكن الفريق من إنقاذ الموسم والحصول فيه على بطولة واحدة على أقل تقدير، ومن بين تلك البطولات التي ينافس عليها ليفربول هو كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.

نجح ليفربول في الموسم الماضي في الفوز باللقب على حساب تشيلسي في المباراة النهائية، للمرة التاسعة في تاريخه.

جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2023 والقنوات الناقلة

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد وجدول مباريات ليفربول في كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.

القنوات الناقلة لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين

شبكة قنوات بي إن سبورتس هي الناقل الحصري لمسابقة كأس الرابطة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتذيع كافة المباريات عبر شاشاتها.

إذا لم تستطع متابعة المباريات عبر التلفاز، فإن موقع جول يوفر لك البث المباشر الكتابي للمباريات الكبيرة في البطولة، والذي ينطلق قبلها بنصف ساعة.

جدول مباريات ليفربول في كأس الرابطة الإنجليزية 2022-23

يشارك ليفربول في البطولة، بداية من الدور الثالث، وأقعته القرعة في مواجهة ديربي كاونتي، على ملعب آنفيلد في أولى مباريات الفريق بالبطولة.