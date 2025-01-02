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أحمد مجدي

جدول مباريات كأس مصر 2025 والقنوات الناقلة

كأس مصرالزمالكبيراميدز

تعرف على جدول مباريات كأس مصر 2024-2025 بدايةً من الدور التمهيدي وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ ومشوار الأندية الكبرى في الكأس..

انطلقت نسخة جديدة من بطولة كأس مصر، أقدم بطولة في البلاد، حيث بدأت نسخة موسم 2024-2025 من البطولة، والتي تحمل الرقم 93 في تاريخ البطولة العريقة.

وبدأت بطولة كأس مصر لموسم 2024-2025 في ديسمبر 2024، بإقامة الأدوار التمهيدية والتي يلعب فيها أندية من الدرجات الأدنى، حتى تبدأ مشاركة فرق الدوري المصري الممتاز من دور الـ32.

ويتأهل 14 فريقًا من الأدوار التمهيدية، حتى دور الـ 32، يلعبون أمام 18 فريقًا من الدوري المصري الممتاز، حتى نهاية المسابقة.

ومن المنتظر أن تشهد هذه النسخة من كأس مصر، الكثير من الإثارة، خصوصًا في ظل معاقبة الأهلي بعدم المشاركة في المسابقة..

بينما يطمح الزمالك إلى الفوز بلقب الكأس من جديد، ومواصلة الاقتراب من الأهلي في قائمة أكثر الفرق تحقيقًا للقب وتقليص الفارق وسيطمح بيراميدز المدجج بكوكبة من النجوم إلى تحقيق ثاني ألقابه والحفاظ على لقبه على كأس مصر.

وفي هذا التقرير من جول نستعرض معكم كل ما يخص بطولة كأس مصر 2024-2025.

ما هي القنوات الناقلة لكأس مصر 2025؟

تمتلك شبكة قنوات أون تايم سبورتس، حقوق إذاعة مباريات كأس مصر، عبر شاشاتها على قمر النايل سات.

ويمكن استقبال قنوات أون تايم سبورتس، على قمر النايل سات عبر ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك، على التردد التالي، 11862، معدل استقطاب: عمودي، ومعدل ترميز: 27500.

القناةالقمر الصناعيالتردداستقطابمعدل الترميز معامل تصحيح الخطأ
ONTIME Sports HD نايل سات

11862عمودي275005/6

جدول مباريات كأس مصر 2025 - دور 32

في هذا الدور يفتتح بيراميدز حامل لقب البطولة مشواره في النسخة الحالية من البطولة بمواجهة المنصورة، بينما يلعب الزمالك مع أبو قير للأسمدة.

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
بتروجيت - المقاولونالخميس 2 يناير 2025
14:30 مصر، 15:30 السعودية		0-0
(4-3)		بتروسبورت
زد - ديروطالخميس 2 يناير 2025
14:30 مصر، 15:30 السعودية		1-3القاهرة
الجونة - القناةالجمعة 3 يناير 2025
14:30 مصر، 15:30 السعودية		-الجونة
فاركو - الترسانةالجمعة 3 يناير 2025
14:30 مصر، 15:30 السعودية		-المكس
إنبي - حرس الحدودالجمعة 3 يناير 2025
17:30 مصر، 18:30 السعودية		- بتروسبورت
طلائع الجيش - الأولمبيالجمعة 3 يناير 2025
17:30 مصر، 18:30 السعودية		-جهاز الرياضة العسكري
البنك الأهلي - بترول أسيوطالسبت 4 يناير 2025
14:30 مصر، 15:30 السعودية		-القاهرة الدولي
الإسماعيلي - طنطاالسبت 4 يناير 2025
14:30 مصر، 15:30 السعودية		-الإسماعيلية
سموحة - استاد السويسالسبت 4 يناير 2025
17:30 مصر، 18:30 السعودية		-برج العرب
سيراميكا كليوباترا - لافييناالسبت 4 يناير 2025
17:30 مصر، 18:30 السعودية		-المقاولون العرب
مودرن فيوتشر - الشمسالأحد 5 2025
14:30 مصر، 15:30 السعودية

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القاهرة
غزل المحلة - سبورتنجالأحد 5 يناير 2025
14:30 مصر، 15:30 السعودية		-المحلة
الاتحاد - تيمالإثنين 6 يناير 2025
14:30 مصر، 15:30 السعودية		-الإسكندرية
المصري - وادي دجلةالأربعاء 8 يناير 2025
14:30 مصر، 15:30 السعودية		-السويس الجديد
بيراميدز - المنصورةالأربعاء 8 يناير 2025
14:30 مصر، 15:30 السعودية		-الدفاع الجوي
الزمالك - أبو قير للأسمدةالخميس 9 يناير 2025
14:30 مصر، 15:30 السعودية		-القاهرة الدولي

نتائج مباريات الدور التمهيدي من كأس مصر 2025

في الدور التمهيدي من بطولة كأس مصر، نجحت أندية لافيينا والقناة والترسانة والمقاولون العرب واستاد السويس وتيم وديروط وبترول أسيوط والأولمبي وطنطا والمنصورة ووادي دجلة وأبو قير للأسمدة والشمس وسبورتنج في حجز مقاعدها في دور الـ32 من بطولة كأس مصر لموسم 2024-2025.

المباراةالموعدالنتيجة
لافيينا - النصر للتعدينالخميس 26 ديسمبر 20240-1
الترسانة - العبورالخميس 26 ديسمبر 20241-3
المقاولون - الإنتاج الحربيالخميس 26 ديسمبر 20241-1
(5-6)
استاد السويس - رعالخميس 26 ديسمبر 20240-0
(1-2)
الداخلية - تيمالخميس 26 ديسمبر 20243-2
ديروط - الواسطىالخميس 26 ديسمبر 20241-2
القناة - المرجالخميس 26 ديسمبر 20241-3
بترول أسيوط - جولدن جيتالخميس 26 ديسمبر 20240-1
بروكسي - الأولمبيالخميس 26 ديسمبر 20240-0
(8-7)
طنطا - راية غزلالخميس 26 ديسمبر 20243-2
المنصورة - دلفيالخميس 26 ديسمبر 20241-2
وادي دجلة - السكة الحديدالخميس 26 ديسمبر 20240-1
المصرية للاتصالات - الشمسالخميس 2 يناير 20251-1
(4-2)
أبو قير للأسمدة - بلدية المحلةالخميس 2 يناير 20250-3
سبورتنج - الحمامالخميس 2 يناير 20251-1
(4-5)
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