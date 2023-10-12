جدول مباريات ومجموعات كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

أحمد مجدي
Africa Cup of Nations TrophyGetty Images
كأس أمم أفريقيا

تعرف على جدول مباريات كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة وترتيب المجموعات وكل ما تريد معرفته

مباريات قوية تنتظرها القارة السمراء في أهم حدث كروي في إفريقيا وهي كأس إفريقيا 2023 والتي تقام في ساحل العاج.

منتخب المغرب هو المرشح الذي يدخل البطولة دائمًا بهدف تحقيقها، كيف لا وهو رابع العالم والذي حقق إنجازًا لا ينسى في تاريخ الكرة العربية.

في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات المغرب في كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة..

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ما هي مجموعات كأس أمم إفريقيا 2023؟

تتكون بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 من 24 منتخبًا مقسمة على 6 مجموعات، كل مجموعة تشتمل على 4 منتخبات، وأتت مجموعات كأس أمم إفريقيا 2023 على النحو التالي:-

المجموعة الأولى

المركزالمنتخبلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1كوت ديفوار00000000
2نيجيريا00000000
3غينيا الاستوائية00000000
4غينيا بيساو00000000

المجموعة الثانية

المركزالمنتخبلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1مصر00000000
2غانا00000000
3الرأس الأخضر00000000
4موزمبيق00000000

المجموعة الثالثة

المركزالمنتخبلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1السنغال00000000
2الكاميرون00000000
3غينيا00000000
4جامبيا00000000

المجموعة الرابعة

المركزالمنتخبلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1الجزائر00000000
2بوركينا فاسو00000000
3موريتانيا00000000
4أنجولا00000000

المجموعة الخامسة

المركزالمنتخبلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1تونس00000000
2مالي00000000
3جنوب إفريقيا00000000
4ناميبيا00000000

المجموعة السادسة

المركزالمنتخبلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1المغرب00000000
2الكونغو الديمقراطية00000000
3زامبيا00000000
4تنزانيا00000000

ما هو نظام كأس أمم إفريقيا 2023؟

يخوض 24 منتخبًا مرحلة المجموعات في 6 مجموعات يتأهل من كل واحدة صاحبا المركزين الأول والثاني مباشرة إلى دور الـ16.

يكتمل ثمن النهائي بتأهل أفضل 4 فرق أصحاب المركز الثالث في المجموعات برصيد النقاط ثم الأهداف ثم اللعب النظيف.

ثم يخوض كل فريق مباراة دور الـ 16 ويتأهل الفائزون الثمانية إلى ربع النهائي ثم نصف النهائي ثم يخوض فريقان فقط مباراة النهائي، والمهزومان في المربع الذهبي يخوضان مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

متى موعد كأس أمم إفريقيا 2023؟

في بيان عبر موقعه الرسمي، أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن مواعيد بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

ومن المقرر أن تقام المباراة الافتتاحية يوم السبت 13 يناير 2024 على ملعب الحسن واتارا في العاصمة الإيفوارية، أبيدجان.

فيما ستختتم البطولة التي تستمر أربعة أسابيع، والتي تضم أفضل 24 منتخبًا في إفريقيا، يوم الأحد 11 فبراير 2024.

ما هي القنوات الناقلة لمباريات المغرب في كأس أمم إفريقيا 2023؟

من المتوقع أن يتم نقل بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 عبر قنوات beIN Sports بشكل اعتيادي.

لكن تجدر الإشارة إلى أن هناك خلافات واضحة فيما يتعلق بحقوق بعض بطولات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بينها وبين الشبكة القطرية.

جدول مباريات كأس أمم إفريقيا 2023 - دور المجموعات

لم يتم تحديد مواعيد المباريات في دور مجموعات كأس أمم إفريقيا 2023 بشكل مفصل إلى الآن، ولكن فور أن يتم ذلك سنوافيكم بها.

الجولة الأولى

المباراةالموعدالنتيجةالملعب

الجولة الثانية

المباراةالموعدالنتيجةالملعب

الجولة الثالثة

المباراةالموعدالنتيجةالملعب

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