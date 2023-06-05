جدول مباريات كأس العالم للسيدات 2023 والقنوات الناقلة والمجموعات

بلال محمد
fifa womens world cup 2023 schedule broadcastGetty Images
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تعرف على جدول مباريات كأس العالم للسيدات 2023، ترتيب المجموعات، القنوات الناقلة في الشرق الأوسط، وجدول كل الأدوار حتى النهائي....

تستضيف أستراليا ونيوزيلندا، في صيف 2023 كأس العالم للسيدات، في نسخته التاسعة، والتي يتوقع الكثير أن تكون نسخة مميزة واستثنائية.

ولأول مرة منذ انطلاق مونديال السيدات في عام 1991، سيشارك 32 منتخبًا في البطولة، بعد إقامتها بـ 24 منتخبًا منذ نسخة كندا لعام 2015، ومن قبلها 16 منتخبًا، بعد ان بدأت بـ 12 فريقًا.

والآن نتعرف معًا على جدول مباريات كأس العالم للسيدات 2023، والقنوات الناقلة.

ما هي القنوات الناقلة لكأس العالم للسيدات 2023؟

تنقل مباريات كأس العالم للسيدات 2023، في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت، ومن المنتظر أن تقوم الشبكة القطرين بإذاعة كافة مباريات البطولة.

ترتيب مجموعات كأس العالم للسيدات 2023:

المجموعة الأولى:

الترتيبالمنتخبلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1نيوزلندا00000000
2النرويج00000000
3الفلبين00000000
4سويسرا00000000

المجموعة الثانية:

الترتيبالمنتخبلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1أستراليا00000000
2آيرلندا00000000
3نيجيريا00000000
4كندا00000000

المجموعة الثالثة:

الترتيبالمنتخبلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1إسبانيا00000000
2كوستاريكا00000000
3زامبيا00000000
4اليابان00000000

المجموعة الرابعة:

الترتيبالمنتخبلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1إنجلترا00000000
2هاييتي00000000
3الدنمارك00000000
4الصين 00000000

المجموعة الخامسة:

الترتيبالمنتخبلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1الولايات المتحدة00000000
2فيتنام00000000
3هولندا00000000
4البرتغال00000000

المجموعة السادسة:

الترتيبالمنتخبلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1فرنسا00000000
2جامايكا00000000
3البرازيل00000000
4بنما00000000

المجموعة السابعة:

الترتيبالمنتخبلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1السويد00000000
2جنوب إفريقيا00000000
3إيطاليا00000000
4الأرجنتين00000000

المجموعة الثامنة:

الترتيبالمنتخبلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1ألمانيا00000000
2المغرب00000000
3كولومبيا00000000
4كوريا الجنوبية00000000

جدول مباريات كأس العالم للسيدات 2023 - دور المجموعات

الجولة الأولى:

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
نيوزلندا - النرويجالخميس 20 يوليو 2023،
10:00 مصر والسعودية		-إدين بارك
أستراليا - آيرلنداالخميس 20 يوليو 2023،
13:00 مصر والسعودية		-ستاد أستراليا
نيجيريا - كنداالجمعة 21 يوليو 2023،
05:30 مصر والسعودية		-ملبورن
الفلبين - سويسراالجمعة 21 يوليو 2023،
08:00 مصر والسعودية		-فورسيث بار
إسبانيا - كوستاريكاالجمعة 21 يوليو 2023،
10:30 مصر والسعودية		-ويلينجنتون
الولايات المتحدة - فيتنامالسبت 22 يوليو 2023،
04:00 مصر والسعودية		-إدين بارك
زامبيا - اليابانالسبت 22 يوليو 2023،
10:00 مصر والسعودية		-وايكاتو
إنجلترا - هايتيالسبت 22 يوليو 2023،
12:30 مصر والسعودية		-لانج بارك
الدنمارك - الصينالسبت 22 يوليو 2023،
15:00 مصر والسعودية		-بيرث ريكتانجولار
السويد - جنوب إفريقياالأحد 23 يوليو 2023،
08:00 مصر والسعودية		-ويلينجنتون
هولندا - البرتغالالأحد 23 يوليو 2023،
10:30 مصر والسعودية		-فورسيث بار
فرنسا - جامايكاالأحد 23 يوليو 2023،
13:00 مصر والسعودية		-استاد سيدني
إيطاليا - الأرجنتينالإثنين 24 يوليو 2023،
09:00 مصر والسعودية		-إدين بارك
ألمانيا - المغربالإثنين 24 يوليو 2023،
11:30 مصر والسعودية		-أي أي إم آي بارك
البرازيل - بنماالإثنين 24 يوليو 2023،
14:00 مصر والسعودية		-هيندمارش
كولومبيا - كوريا الجنوبيةالثلاثاء 25 يوليو 2023،
05:00 مصر والسعودية		-استاد سيدني

الجولة الثانية:

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
نيوزلندا - الفلبينالثلاثاء 25 يوليو 2023،
08:30 مصر والسعودية		-ويلينجتون
سويسرا - النرويجالثلاثاء 25 يوليو 2023،
11:00 مصر والسعودية		-وايكاتو
اليابان - كوستاريكاالأربعاء 26 يوليو 2023،
8:00 مصر والسعودية		-فورسيث بار
إسبانيا - زامبياالأربعاء 26 يوليو 2023،
10:30 مصر والسعودية		-إدين بارك
كندا - ايرلنداالأربعاء 26 يوليو 2023،
15:00 مصر والسعودية		-بيرث ريكتانجولار
الولايات المتحدة - هولنداالخميس 27 يوليو 2023،
04:00 مصر والسعودية		-ويلينجتون
البرتغال - فيتنامالخميس 27 يوليو 2023،
10:30 مصر والسعودية		-وايكاتو
أستراليا - نيجيرياالخميس 27 يوليو 2023،
13:00 مصر والسعودية		-لانج بارك
الأرجنتين - جنوب إفريقياالجمعة 28 يوليو 2023،
03:00 مصر والسعودية		-فورسيث بار
إنجلترا - الدنماركالجمعة 28 يوليو 2023،
11:30 مصر والسعودية		-سيدني
الصين - هايتيالجمعة 28 يوليو 2023،
14:00 مصر والسعودية		-هيندمارش
السويد - إيطالياالسبت 29 يوليو 2023،
10:30 مصر والسعودية		-ويلينجتون
فرنسا - البرازيلالسبت 29 يوليو 2023،
13:00 مصر والسعودية		-لانج بارك
بنما - جامايكاالسبت 29 يوليو 2023،
15:30 مصر والسعودية		-بيرث ريكتانجولار
كوريا الجنوبية - المغربالأحد 30 يوليو 2023،
07:30 مصر والسعودية		-هيندمارش
ألمانيا - كولومبياالأحد 30 يوليو 2023،
12:30 مصر والسعودية		-سيدني

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