جدول مباريات كأس العالم للسيدات 2023 والقنوات الناقلة والمجموعات

تعرف على جدول مباريات كأس العالم للسيدات 2023، ترتيب المجموعات، القنوات الناقلة في الشرق الأوسط، وجدول كل الأدوار حتى النهائي....

تستضيف أستراليا ونيوزيلندا، في صيف 2023 كأس العالم للسيدات، في نسخته التاسعة، والتي يتوقع الكثير أن تكون نسخة مميزة واستثنائية.

ولأول مرة منذ انطلاق مونديال السيدات في عام 1991، سيشارك 32 منتخبًا في البطولة، بعد إقامتها بـ 24 منتخبًا منذ نسخة كندا لعام 2015، ومن قبلها 16 منتخبًا، بعد ان بدأت بـ 12 فريقًا.

والآن نتعرف معًا على جدول مباريات كأس العالم للسيدات 2023، والقنوات الناقلة.

ما هي القنوات الناقلة لكأس العالم للسيدات 2023؟

تنقل مباريات كأس العالم للسيدات 2023، في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت، ومن المنتظر أن تقوم الشبكة القطرين بإذاعة كافة مباريات البطولة.

ترتيب مجموعات كأس العالم للسيدات 2023:

المجموعة الأولى:

الترتيب المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 نيوزلندا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 النرويج 0 0 0 0 0 0 0 0 3 الفلبين 0 0 0 0 0 0 0 0 4 سويسرا 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثانية:

الترتيب المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 أستراليا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 آيرلندا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 نيجيريا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 كندا 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثالثة:

الترتيب المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 إسبانيا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 كوستاريكا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 زامبيا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 اليابان 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الرابعة:

الترتيب المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 إنجلترا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 هاييتي 0 0 0 0 0 0 0 0 3 الدنمارك 0 0 0 0 0 0 0 0 4 الصين 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الخامسة:

الترتيب المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الولايات المتحدة 0 0 0 0 0 0 0 0 2 فيتنام 0 0 0 0 0 0 0 0 3 هولندا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 البرتغال 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة السادسة:

الترتيب المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 فرنسا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 جامايكا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 البرازيل 0 0 0 0 0 0 0 0 4 بنما 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة السابعة:

الترتيب المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 السويد 0 0 0 0 0 0 0 0 2 جنوب إفريقيا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 إيطاليا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 الأرجنتين 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثامنة:

الترتيب المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 ألمانيا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 المغرب 0 0 0 0 0 0 0 0 3 كولومبيا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 كوريا الجنوبية 0 0 0 0 0 0 0 0

جدول مباريات كأس العالم للسيدات 2023 - دور المجموعات

الجولة الأولى:

المباراة الموعد النتيجة الملعب نيوزلندا - النرويج الخميس 20 يوليو 2023،

10:00 مصر والسعودية - إدين بارك أستراليا - آيرلندا الخميس 20 يوليو 2023،

13:00 مصر والسعودية - ستاد أستراليا نيجيريا - كندا الجمعة 21 يوليو 2023،

05:30 مصر والسعودية - ملبورن الفلبين - سويسرا الجمعة 21 يوليو 2023،

08:00 مصر والسعودية - فورسيث بار إسبانيا - كوستاريكا الجمعة 21 يوليو 2023،

10:30 مصر والسعودية - ويلينجنتون الولايات المتحدة - فيتنام السبت 22 يوليو 2023،

04:00 مصر والسعودية - إدين بارك زامبيا - اليابان السبت 22 يوليو 2023،

10:00 مصر والسعودية - وايكاتو إنجلترا - هايتي السبت 22 يوليو 2023،

12:30 مصر والسعودية - لانج بارك الدنمارك - الصين السبت 22 يوليو 2023،

15:00 مصر والسعودية - بيرث ريكتانجولار السويد - جنوب إفريقيا الأحد 23 يوليو 2023،

08:00 مصر والسعودية - ويلينجنتون هولندا - البرتغال الأحد 23 يوليو 2023،

10:30 مصر والسعودية - فورسيث بار فرنسا - جامايكا الأحد 23 يوليو 2023،

13:00 مصر والسعودية - استاد سيدني إيطاليا - الأرجنتين الإثنين 24 يوليو 2023،

09:00 مصر والسعودية - إدين بارك ألمانيا - المغرب الإثنين 24 يوليو 2023،

11:30 مصر والسعودية - أي أي إم آي بارك البرازيل - بنما الإثنين 24 يوليو 2023،

14:00 مصر والسعودية - هيندمارش كولومبيا - كوريا الجنوبية الثلاثاء 25 يوليو 2023،

05:00 مصر والسعودية - استاد سيدني

الجولة الثانية: