جدول مباريات كأس كاراباو الجولة الثالثة والقنوات الناقلة
يستعد عشاق ومحبو كرة القدم الإنجليزية إلى جولة مثيرة من بطولة كأس كاراباو ستنطلق يوم الثلاثاء المقبل الموافق 22 سبتمبر 2020، الموافق 5 صفر 1442.
كأس كاراباو هي البطولة الثالثة من ناحية الأهمية فيإنجلترا بعد منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي، ويحمل لقبها في الموسمين الأخيرين مانشستر سيتي.
جميع الأندية من مختلف الدرجات الإنجليزية تشارك في هذه البطولة على أن تُلعب الأدوار الإقصائية من مباراة واحدة وحال التعادل يتم اللجوء إلى مباراة إعادة، لكن هذا العام تم إلغاء هذا التقليد نظرًا لضغط المباريات بسبب فيروس كورونا.
وعند الوصول إلى نصف النهائي، يُلعب الدور بنظام الذهاب والإياب مع إلغاء قاعدة الهدف خارج الملعب بهدفين، على أن تُقام المباراة النهائية في ملعب ويمبلي بالعاصمة لندن.
الدور الثالث هذا العام سيشهد مباريات ممتعة كثيرة يأتي في مقدمتها صدام آرسنال مع ليستر سيتي كما سيلتقي مانشستر يونايتد مع لوتون تاون ومانشستر سيتي مع بورنموث.
في هذا التقرير سنتعرف سويًا على مباريات الدور الثالث من كأس كاراباو وما هي القنوات الناقلة؟
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ما هي القنوات الناقلة لمباريات الدور الثالث من كأس كاراباو؟
تمتلك شبكة قنوات beIN Sports حقوق بث بطولة كأس كاراباو بصورة حصرية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك فستتم إذاعة كافة المباريات من خلالها كما تجري العادة.
كما يمكنكم متابعة المباريات من خلال البث المباشر الكتابي الذي يقدمه موقع جول والذي يبدأ قبل كل مباراة بنصف ساعة.
جدول مباريات الدور الثالث من كأس كاراباو:
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة / النتيجة
|الملعب
|توتنهام - ليتون أورينت
|الثلاثاء 22 سبتمبر 2020،
5 صفر 1442،
19:00 مصر، 20:00 السعودية
|beIN SPORTS HD
|بريير جروب
|وست بروميتش - برينتفورد
|
الثلاثاء 22 سبتمبر 2020،
|
beIN SPORTS HD
|ذا هاورثورنس
|نيوبورت كانتري - واتفورد
|
الثلاثاء 22 سبتمبر 2020،
|
beIN SPORTS HD
|رودني بارادي
|وست هام - هال سيتي
|
الثلاثاء 22 سبتمبر 2020،
|
beIN SPORTS HD
|لندن الأولمبي
|لوتون تاون - مانشستر يونايتد
|
الثلاثاء 22 سبتمبر 2020،
|
beIN SPORTS HD
|كينلوث رود
|بريستون نورث إند - برايتون
|الأربعاء 23 سبتمبر 2020،
6 صفر 1442،
20:00 مصر، 21:00 السعودية
|
beIN SPORTS HD
|ديبدايل
|فولهام - شيفيلد وينسداي
|
الأربعاء 23 سبتمبر 2020،
|
beIN SPORTS HD
|كرافين كوتاج
|ميلوول - بيرنلي
|
الأربعاء 23 سبتمبر 2020،
|
beIN SPORTS HD
|ذا نيو دين
|ستوك سيتي - جلينجهام
|
الأربعاء 23 سبتمبر 2020،
|
beIN SPORTS HD
|بريطانيا
|موركامب - نيوكاسل
|
الأربعاء 23 سبتمبر 2020،
|
beIN SPORTS HD
|جلوبي آرينا
|ليستر سيتي - آرسنال
|
الأربعاء 23 سبتمبر 2020،
|
beIN SPORTS HD
|كينج باور
|فليتوود تاون - إيفرتون
|
الأربعاء 23 سبتمبر 2020،
|
beIN SPORTS HD
|هايبري
|تشيلسي - بارنسلي
|
الأربعاء 23 سبتمبر 2020،
|
beIN SPORTS HD
|ستامفورد بريدج
|بريستول سيتي - أستون فيلا
|الخميس 24 سبتمبر 2020،
7 صفر 1442،
20:00 مصر، 21:00 السعودية
|
beIN SPORTS HD
|أشتون جيت
|مانشستر سيتي - بورنموث
|الخميس 24 سبتمبر 2020،
7 صفر 1442،
20:45 مصر، 21:45 السعودية
|
beIN SPORTS HD
|الاتحاد
|لينكولن سيتي - ليفربول
|
الخميس 24 سبتمبر 2020،
|
beIN SPORTS HD
|لنير ستاديوم