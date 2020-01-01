جدول مباريات كأس كاراباو الجولة الثالثة والقنوات الناقلة

تعرف على كل ما يخص الدور الثالث من بطولة كأس كاراباو، الأندية المشاركة وموعد المباريات النارية المرتقبة وما هي القنوات الناقلة؟

يستعد عشاق ومحبو كرة القدم الإنجليزية إلى جولة مثيرة من بطولة كأس كاراباو ستنطلق يوم الثلاثاء المقبل الموافق 22 سبتمبر 2020، الموافق 5 صفر 1442.

كأس كاراباو هي البطولة الثالثة من ناحية الأهمية فيإنجلترا بعد منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي، ويحمل لقبها في الموسمين الأخيرين مانشستر سيتي.

جميع الأندية من مختلف الدرجات الإنجليزية تشارك في هذه البطولة على أن تُلعب الأدوار الإقصائية من مباراة واحدة وحال التعادل يتم اللجوء إلى مباراة إعادة، لكن هذا العام تم إلغاء هذا التقليد نظرًا لضغط المباريات بسبب فيروس كورونا.

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وعند الوصول إلى نصف النهائي، يُلعب الدور بنظام الذهاب والإياب مع إلغاء قاعدة الهدف خارج الملعب بهدفين، على أن تُقام المباراة النهائية في ملعب ويمبلي بالعاصمة لندن.

الدور الثالث هذا العام سيشهد مباريات ممتعة كثيرة يأتي في مقدمتها صدام آرسنال مع ليستر سيتي كما سيلتقي مانشستر يونايتد مع لوتون تاون ومانشستر سيتي مع بورنموث.

في هذا التقرير سنتعرف سويًا على مباريات الدور الثالث من كأس كاراباو وما هي القنوات الناقلة؟

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ما هي القنوات الناقلة لمباريات الدور الثالث من كأس كاراباو؟

تمتلك شبكة قنوات beIN Sports حقوق بث بطولة كأس كاراباو بصورة حصرية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك فستتم إذاعة كافة المباريات من خلالها كما تجري العادة.

كما يمكنكم متابعة المباريات من خلال البث المباشر الكتابي الذي يقدمه موقع جول والذي يبدأ قبل كل مباراة بنصف ساعة.

جدول مباريات الدور الثالث من كأس كاراباو: