جدول مباريات قطر في كأس الخليج العربي 25 والقنوات الناقلة

مصعب صلاحمصعب صلاح
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Bassam Al-Rawi Qatar Asian CupAFC
قطركأس الخليج

تعرف على جدول مباريات قطر خلال منافسات بطولة كأس الخليج العربي 25 والقنوات الناقلة لمباريات "العنابي" في البطولة.

يخوض منتخب قطر تحديًا جديدًا حين يخوض منافسات بطولة كأس الخليج العربي 25، والتي تقام في العراق، وتحديدًا في مدينة البصرة خلال الفترة من 6 يناير وحتى 19 يناير 2023.

المنتخب القطري يرغب في مصالحة الجماهير بعد المستوى المتواضع الذي ظهر به في كأس العالم الأخيرة على أرضه والتي شهدت خروجه من دور المجموعات دون أي انتصار.

ولم يحقق منتخب قطر بطولة كأس الخليج العربي منذ 2014، كما وصل إلى نصف النهائي في النسخة الماضية التي نظمها على أرضه.

جدول مباريات كأس الخليج العربي 25 والقنوات الناقلة والمجموعات

لكن، ما هي مجموعة منتخب قطر في بطولة كأس الخليج العربي 25؟ وما هو ترتيب مباريات "العنابي"؟ وما هي القنوات الناقلة لمباريات البطولة؟ كل ذلك وأكثر نتعرف عليه في التقرير التالي من "جول.كوم".

ما هي مجموعة منتخب قطر في بطولة كأس الخليج العربي 25؟

قرعة كأس الخليج العربي 25 والتي أقيمت في مدينة البصرة يوم 25 أكتوبر الماضي، أوقعت منتخب قطر في المجموعة الثانية، إلى جانب الإمارات، والبحرين والكويت.

الترتيبالمنتخبلعبفوزتعادلخسارةلهعليهالفارق النقاط
1البحرين00000000
2الكويت00000000
3قطر00000000
4الإمارات00000000

ما هو جدول مباريات منتخب قطر في بطولة كأس الخليج العربي 25؟

يبدأ منتخب قطر مشواره في بطولة كأس الخليج العربي 25 بمواجهة الكويت، ثم يخوض المباراة الثانية أمام البحرين، ويختتم دور المجموعات في البطولة بمواجهة الإمارات.

ويتأهل المنتخبان صاحبي المركزين الأول والثاني إلى دور الثمانية من البطولة، على أن يلعب المتصدر أمام وصيف المجموعة الثانية.

الدورالمباراةالموعدالنتيجةالملعب
المجموعاتالكويت - قطرالسبت 7 يناير 2023،
19:15 قطر، 20:15 الإمارات		ملعب الميناء الدولي
المجموعاتقطر - البحرينالثلاثاء 10 يناير 2023،
19:15 السعودية، 20:15 الإمارات		ملعب الميناء الدولي
المجموعات قطر - الإماراتالجمعة 13 يناير 2023،
18:00 السعودية، 19:00 الإمارات		ملعب الميناء الدولي

ما هي القنوات الناقلة لمباريات قطر في كأس الخليج العربي 25؟

تُنقل بطولة كأس الخليج العربي 25 على عدد من القنوات العربية، وهي كالتالي..

القنوات الناقلة

beIN SPORTS HD
AD SPORTS HD
قنوات الكأس
KSA SPORTS HD
Bahrain SPORTS HD
Dubai SPORTS HD
Iraqi SPORTS HD
Oman SPORTS HD
KTV SPORTS HD
Jordan SPORTS