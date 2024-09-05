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Luka Modric Real Madrid Champions League trophy 2024Getty
جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة
أحمد مجدي

جدول مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة

ريال مدريددوري أبطال أوروبا

تعرف على جدول مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة والترتيب..

نسخة جديدة يخوضها ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا وذلك في الموسم الجاري 2024-2025، وعيون جماهيره على مواصلة الصعود لمنصات التتويج التي كان آخرها في الموسم الماضي 2023-2024.

ريال مدريد بنظام قرعة البطولة الجديد، وجد نفسه أمام خصمين تاريخيين هما ميلان وليفربول إضافة إلى شتوتجارت.

في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات وترتيب ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ترتيب ريال مدريد في الدور الأول من دوري أبطال أوروبا 2024-2025

المركزالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1مانشستر سيتي00000000
2بايرن ميونخ00000000
3ريال مدريد00000000
4باريس سان جيرمان00000000
5ليفربول00000000
6إنتر ميلان00000000
7بوروسيا دورتموند00000000
8لايبزيج00000000
9برشلونة00000000
10باير ليفركوزن00000000
11أتلتيكو مدريد00000000
12أتالانتا00000000
13يوفنتوس00000000
14بنفيكا00000000
15آرسنال00000000
16كلوب بروج00000000
17شاختار00000000
18ميلان00000000
19فينورد00000000
20سبورتنج لشبونة00000000
21أيندهوفن00000000
22دينامو زغرب00000000
23ريد بول سالزبورج00000000
24ليل00000000
25النجم الأحمر00000000
26يونج بويز00000000
27سيلتيك00000000
28سلوفان براتيسلافا00000000
29موناكو00000000
30سبارتا براج00000000
31أستون فيلا00000000
32بولونيا00000000
33جيرونا00000000
34شتوتجارت00000000
35شتورم جراتس00000000
36ستاد بريست00000000

جدول مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 - الدور الأول

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
ريال مدريد - شتوتجارتالثلاثاء 17 سبتمبر 2024
22:00 مصر والسعودية		-سانتياجو برنابيو
ليل - ريال مدريدالأربعاء 2 أكتوبر 2024

22:00 مصر والسعودية

-بيار موروا
ريال مدريد - بوروسيا دورتموندالثلاثاء 22 أكتوبر 2024

22:00 مصر والسعودية

-سانتياجو برنابيو
ريال مدريد - ميلانالثلاثاء 5 نوفمبر 2024

22:00 السعودية، 21:00 مصر

-سانتياجو برنابيو
ليفربول - ريال مدريدالأربعاء 27 نوفمبر 2024

22:00 السعودية، 21:00 مصر

-أنفيلد
أتالانتا - ريال مدريدالثلاثاء 10 ديسمبر 2024

22:00 السعودية، 21:00 مصر

-جيويس
ريال مدريد - ريد بول سالزبورجالأربعاء 22 يناير 2025

22:00 السعودية، 21:00 مصر

-سانتياجو برنابيو
ستاد بريست - ريال مدريد

الأربعاء 29 يناير 2025

22:00 السعودية، 21:00 مصر

-فرانسيس لو بلي

ما هي القنوات الناقلة لمباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2024-2025؟

ينقل دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، يمكنك مشاهدة خدمة البث المباشر أيضًا عبر تطبيق TOD.


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