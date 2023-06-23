جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة

مصعب صلاح و أحمد مجدي
Real Madrid winning La Liga trophy 2022GettyImage
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تعرف على جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني موسم 2023-2024، وموعد مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

فشل ريال مدريد في الاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني بعد خسارة اللقب لصالح برشلونة في الموسم الماضي، وذلك عقب تتويجه بلقبين في آخر 4 مواسم.

ويعد النادي الملكي أكثر الفرق حصدًا للقب الدوري الإسباني وسيعمل في الموسم الجديد على أن يحتفظ باللقب تحت قيادة المدرب الإيطالي أنشيلوتي.

ومن المتوقع أن يشهد الموسم الحالي، صراعًا كبيرًا بين العديد من الفرق على لقب الدوري، وستكون مهمة الميرينجي في العودة للفوز باللقب ليست سهلة.

في هذا التقرير نستعرض معكم جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 وما هي القنوات الناقلة؟

ما هي القنوات الناقلة لمباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024؟

ينقل الدوري الإسباني في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وعادةً ما تذاع المباريات على القناة الأولى لها 'beIN SPORTS HD 1' ما لم يكن هناك تعارض.

إذا لم تكن مشتركًا في هذه المجموعة القطرية، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات في الليجا من خلال خدمة البث المباشر، وعلى رأسها مباريات ريال مدريد.

جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024

يبدأ ريال مدريد مهمته في الموسم الجديد بمواجهة أتلتيك بيلباو في الثالث عشر من أغسطس 2023 على ملعب سان ماميس معقل الأخير.

وسيكون الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، في الجولتين 11 و32، على ملعب مونتجويك أولًا معقل برشلونة وذلك في الجولة 11 يوم 29 أكتوبر 2023، والجولة الـ 32 على ملعب سانتياجو برنابيو يوم 21 أبريل 2024.

الجولة

المباراة

الموعد

النتيجة

الملعب

1

أتلتيك بيلباو - ريال مدريد13 أغسطس 2023-سان ماميس

2

ألميريا - ريال مدريد20 أغسطس 2023-العاب البحر المتوسط

3

سيلتا فيجو - ريال مدريد27 أغسطس 2023-بالايدوس

4

ريال مدريد - خيتافي3 سبتمبر 2023-سانتياجو برنابيو

5

ريال مدريد - ريال سوسييداد17 سبتمبر 2023-سانتياجو برنابيو

6

أتلتيكو مدريد - ريال مدريد24 سبتمبر 2023-سفيتاس متروبوليتانو

7

ريال مدريد - لاس بالماس27 سبتمبر 2023-سانتياجو برنابيو

8

جيرونا - ريال مدريد1 أكتوبر 2023-مونتيليفي

9

ريال مدريد - اوساسونا8 أكتوبر 2023-سانتياجو برنابيو

10

إشبيلية - ريال مدريد22 أكتوبر 2023-رامون سانشيز بيثخوان

11

برشلونة.- ريال مدريد29 أكتوبر 2023-مونتجويك

12

ريال مدريد - رايو فاييكانو5 نوفمبر 2023-سانتياجو برنابيو

13

ريال مدريد - فالنسيا12 نوفمبر 2023-سانتياجو برنابيو

14

قادش - ريال مدريد26 نوفمبر 2023-نويفو ميرانديا

15

ريال مدريد - غرناطة3 ديسمبر 2023-سانتياجو برنابيو

16

ريال بيتيس - ريال مدريد10 ديسمبر 2023-بينيتو فيامارين

17

ريال مدريد - فياريال17 ديسمبر 2023-سانتياجو برنابيو

18

ألافيش - ريال مدريد20 ديسمبر 2023-مينديثوروتثا

19

ريال مدريد - مايوركا3 يناير 2024-سانتياجو برنابيو
20خيتافي - ريال مدريد14 يناير 2024-كولوسيوم ألفونسو بيريث
21ريال مدريد - ألميريا21 يناير 2024-سانتياجو برنابيو
22لاس بالماس - ريال مدريد28 يناير 2024-جران كناريا
23ريال مدريد - أتلتيكو مدريد4 فبراير 2024-سانتياجو برنابيو
24ريال مدريد - جيرونا11 فبراير 2024-سانتياجو برنابيو
25رايو فاييكانو - ريال مدريد18 فبراير 2024-دي فاييكاس
26ريال مدريد - إشبيلية25 فبراير 2024-سانتياجو برنابيو
27فالنسيا.- ريال مدريد3 مارس 2024-ميستايا
28ريال مدريد - سيلتا فيجو10 مارس 2024-سانتياجو برنابيو
29أوساسونا - ريال مدريد17 مارس 2024-إل سادار
30ريال مدريد - أتلتيك بيلباو31 مارس 2024-سانتياجو برنابيو
31مايوركا - ريال مدريد14 أبريل 2024-إيبيروستار
32ريال مدريد - برشلونة21 أبريل 2024-سانتياجو برنابيو
33ريال سوسييداد - ريال مدريد28 أبريل 2024-أنويتا
34ريال مدريد - قادش5 مايو 2024-سانتياجو برنابيو
35غرناطة - ريال مدريد12 مايو 2024-لوس كارمينيس
36ريال مدريد - ألافيش15 مايو 2024-سانتياجو برنابيو
37فياريال - ريال مدريد19 مايو 2024-لا سيراميكا
38ريال مدريد - ريال بيتيس26 مايو 2024-سانتياجو برنابيو

ترتيب ريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024

الترتيب

الفريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

فارق

نقاط

1

أتلتيك بيلباو

0

0

0

0

0

0

0

0

2

أتلتيكو مدريد

0

0

0

0

0

0

0

0

3

ألميريا

0

0

0

0

0

0

0

0

4

إشبيلية

0

0

0

0

0

0

0

0

5

أوساسونا

0

0

0

0

0

0

0

0

6

برشلونة

0

0

0

0

0

0

0

0

7

جيرونا

0

0

0

0

0

0

0

0

8

خيتافي

0

0

0

0

0

0

0

0

9

ديبورتيفو ألافيس

0

0

0

0

0

0

0

0

10

رايو فاييكانو

0

0

0

0

0

0

0

0

11

ريال بيتيس

0

0

0

0

0

0

0

0

12

ريال سوسييداد

0

0

0

0

0

0

0

0

13

ريال مايوركا

0

0

0

0

0

0

0

0

14

ريال مدريد

0

0

0

0

0

0

0

0

15

سيلتا فيجو

0

0

0

0

0

0

0

0

16

غرناطة

0

0

0

0

0

0

0

0

17

فالنسيا

0

0

0

0

0

0

0

0

18

فياريال

0

0

0

0

0

0

0

0

19

قادش

0

0

0

0

0

0

0

0

20

لاس بالماس

0

0

0

0

0

0

0

0