جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني موسم 2023-2024، وموعد مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

فشل ريال مدريد في الاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني بعد خسارة اللقب لصالح برشلونة في الموسم الماضي، وذلك عقب تتويجه بلقبين في آخر 4 مواسم.

ويعد النادي الملكي أكثر الفرق حصدًا للقب الدوري الإسباني وسيعمل في الموسم الجديد على أن يحتفظ باللقب تحت قيادة المدرب الإيطالي أنشيلوتي.

ومن المتوقع أن يشهد الموسم الحالي، صراعًا كبيرًا بين العديد من الفرق على لقب الدوري، وستكون مهمة الميرينجي في العودة للفوز باللقب ليست سهلة.

في هذا التقرير نستعرض معكم جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 وما هي القنوات الناقلة؟

ما هي القنوات الناقلة لمباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024؟

ينقل الدوري الإسباني في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وعادةً ما تذاع المباريات على القناة الأولى لها 'beIN SPORTS HD 1' ما لم يكن هناك تعارض.

إذا لم تكن مشتركًا في هذه المجموعة القطرية، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات في الليجا من خلال خدمة البث المباشر، وعلى رأسها مباريات ريال مدريد.

جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024

يبدأ ريال مدريد مهمته في الموسم الجديد بمواجهة أتلتيك بيلباو في الثالث عشر من أغسطس 2023 على ملعب سان ماميس معقل الأخير.

وسيكون الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، في الجولتين 11 و32، على ملعب مونتجويك أولًا معقل برشلونة وذلك في الجولة 11 يوم 29 أكتوبر 2023، والجولة الـ 32 على ملعب سانتياجو برنابيو يوم 21 أبريل 2024.

الجولة المباراة الموعد النتيجة الملعب 1 أتلتيك بيلباو - ريال مدريد 13 أغسطس 2023 - سان ماميس 2 ألميريا - ريال مدريد 20 أغسطس 2023 - العاب البحر المتوسط 3 سيلتا فيجو - ريال مدريد 27 أغسطس 2023 - بالايدوس 4 ريال مدريد - خيتافي 3 سبتمبر 2023 - سانتياجو برنابيو 5 ريال مدريد - ريال سوسييداد 17 سبتمبر 2023 - سانتياجو برنابيو 6 أتلتيكو مدريد - ريال مدريد 24 سبتمبر 2023 - سفيتاس متروبوليتانو 7 ريال مدريد - لاس بالماس 27 سبتمبر 2023 - سانتياجو برنابيو 8 جيرونا - ريال مدريد 1 أكتوبر 2023 - مونتيليفي 9 ريال مدريد - اوساسونا 8 أكتوبر 2023 - سانتياجو برنابيو 10 إشبيلية - ريال مدريد 22 أكتوبر 2023 - رامون سانشيز بيثخوان 11 برشلونة.- ريال مدريد 29 أكتوبر 2023 - مونتجويك 12 ريال مدريد - رايو فاييكانو 5 نوفمبر 2023 - سانتياجو برنابيو 13 ريال مدريد - فالنسيا 12 نوفمبر 2023 - سانتياجو برنابيو 14 قادش - ريال مدريد 26 نوفمبر 2023 - نويفو ميرانديا 15 ريال مدريد - غرناطة 3 ديسمبر 2023 - سانتياجو برنابيو 16 ريال بيتيس - ريال مدريد 10 ديسمبر 2023 - بينيتو فيامارين 17 ريال مدريد - فياريال 17 ديسمبر 2023 - سانتياجو برنابيو 18 ألافيش - ريال مدريد 20 ديسمبر 2023 - مينديثوروتثا 19 ريال مدريد - مايوركا 3 يناير 2024 - سانتياجو برنابيو 20 خيتافي - ريال مدريد 14 يناير 2024 - كولوسيوم ألفونسو بيريث 21 ريال مدريد - ألميريا 21 يناير 2024 - سانتياجو برنابيو 22 لاس بالماس - ريال مدريد 28 يناير 2024 - جران كناريا 23 ريال مدريد - أتلتيكو مدريد 4 فبراير 2024 - سانتياجو برنابيو 24 ريال مدريد - جيرونا 11 فبراير 2024 - سانتياجو برنابيو 25 رايو فاييكانو - ريال مدريد 18 فبراير 2024 - دي فاييكاس 26 ريال مدريد - إشبيلية 25 فبراير 2024 - سانتياجو برنابيو 27 فالنسيا.- ريال مدريد 3 مارس 2024 - ميستايا 28 ريال مدريد - سيلتا فيجو 10 مارس 2024 - سانتياجو برنابيو 29 أوساسونا - ريال مدريد 17 مارس 2024 - إل سادار 30 ريال مدريد - أتلتيك بيلباو 31 مارس 2024 - سانتياجو برنابيو 31 مايوركا - ريال مدريد 14 أبريل 2024 - إيبيروستار 32 ريال مدريد - برشلونة 21 أبريل 2024 - سانتياجو برنابيو 33 ريال سوسييداد - ريال مدريد 28 أبريل 2024 - أنويتا 34 ريال مدريد - قادش 5 مايو 2024 - سانتياجو برنابيو 35 غرناطة - ريال مدريد 12 مايو 2024 - لوس كارمينيس 36 ريال مدريد - ألافيش 15 مايو 2024 - سانتياجو برنابيو 37 فياريال - ريال مدريد 19 مايو 2024 - لا سيراميكا 38 ريال مدريد - ريال بيتيس 26 مايو 2024 - سانتياجو برنابيو

ترتيب ريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024