تعرف على جدول مباريات الدور ربع النهائي من منافسات موسم 2022-23 من بطولة دوري أبطال أوروبا، والقنوات الناقلة.

كما هي العادة، تتواصل الإثارة في دوري أبطال أوروبا، ونسخة 2022-23 من البطولة ليست استثناءً بالتأكيد، حيث دخلنا بالفعل إلى مرحلة الحسم في البطولة، بعدما تعرفنا على الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي.

النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا تتميز بتواجد ثلاثة أندية إيطالية في دور الثمانية، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك منذ عام 2006.

قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أسفرت عن عدد من المباريات المثيرة للاهتمام، أبرزها بالطبع تكرار مواجهة الدور نفسه في النسخة الماضية بين ريال مدريد الإسباني، حامل اللقب، وتشيلسي الإنجليزي.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2022-23 والقنوات الناقلة

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2022-23 - ربع النهائي

القرعة التي أقيمت في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوم الجمعة 17 مارس 2023 أسفرت عن عدد من المواجهات النارية، أبرزها مواجهة مانشستر سيتي ضد بايرن ميونخ، وريال مدريد ضد تشيلسي.

المباراة موعد / نتيجة الذهاب موعد / نتيجة الإياب النتيجة مانشستر سيتي - بايرن ميونخ الثلاثاء 11 أبريل 2023،

21:00 مصر، 22:00 السعودية الأربعاء 19 أبريل 2023،

21:00 مصر، 22:00 السعودية - بنفيكا - إنتر الثلاثاء 11 أبريل 2023، 21:00 مصر، 22:00 السعودية الأربعاء 19 أبريل 2023، 21:00 مصر، 22:00 السعودية - ريال مدريد - تشيلسي الأربعاء 12 أبريل 2023،

21:00 مصر، 22:00 السعودية الثلاثاء 18 أبريل 2023،

21:00 مصر، 22:00 السعودية - ميلان - نابولي الأربعاء 12 أبريل 2023، 21:00 مصر، 22:00 السعودية الثلاثاء 18 أبريل 2023، 21:00 مصر، 22:00 السعودية -

*مباراة الذهاب تقام على ملعب الفريق المذكور أولًا

ما هي القنوات الناقلة لدوري أبطال أوروبا؟

ينقل دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وعادةً ما تذاع المباريات على beIN SPORTS Premium 1.

إذا لم يكن لديك اشتراك، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات في دوري الأبطال من خلال خدمة البث المباشر.

ما هو موعد مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-23؟

تقام مباريات ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا 2022-23 خلال شهر أبريل المقبل.

وتقام مباريات الذهاب يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أبريل 2023، أما مباريات إياب دور الثمانية، فتقام يومي الثلاثاء والأربعاء 18 و19 أبريل 2023.