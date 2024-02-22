جدول مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024 والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024 والذي يشهد تواجد فرق الهلال والنصر والاتحاد..

بلغت بطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024 ذروتها بعد الوصول إلى ربع نهائي البطولة والتي لبت الكثير من مطالب الجمهور بمباريات قوية.

الهلال كان آخر المتأهلين إلى ربع النهائي بعد الفوز على سباهان أصفهان بنتيجة 3-1 في الإياب لتشبه نتيجة الذهاب.

وسبق الزعيم، تأهل ناديي الاتحاد والنصر من السعودية، بجانب وصول العين الإماراتي وهو ما يؤكد وجود فريق خليجي في النهائي.

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ونتعرف في التقرير التالي من جول على جدول مباريات دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024، والقنوات الناقلة للمباريات..

مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2024 - منطقة الغرب

المباراة موعد الذهاب موعد الإياب النتيجة العين - النصر 4-5 مارس 2024 11-12 مارس 2024 - الهلال - الاتحاد 4-5 مارس 2024 11-12 مارس 2024 -

مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2024 - منطقة الشرق

المباراة موعد الذهاب موعد الإياب النتيجة جونبك هيونداي - أولسان هيونداي 4-5 مارس 2024 11-12 مارس 2024 - نشاندونج لونينج - يوكوهاما مارينوس 4-5 مارس 2024 11-12 مارس 2024 -

ما القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 في المملكة العربية السعودية على قنوات SSC، والتي تقوم بإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات الآسيوية.

كذلك يمكنك مشاهدة مباريات دوري أبطال آسيا من خارج السعودية عبر قنوات beIN Sports AFC، أما في الإمارات فيتم نقل البطولة عبر أبو ظبي الرياضية.

ما موعد ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

يقام دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024 بين يومي 4 و5 مارس 2024، وذلك فيما يتعلق بمباريات الذهاب.

أما الإياب فسوف يكون بين يومي 11 و12 مارس من العام ذاته.