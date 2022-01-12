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جدول مباريات دور الـ16 من كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

أحمد الغنام
9:35 ص غرينتش+2 1‏/12‏/2022
FIFA World Cup trophy
تعرف على جدول مباريات دور الستة عشر لمنافسات بطولة كأس العالم قطر 2022، والقنوات الناقلة في الشرق الأوسط..

يتزايد حماس عشاق كرة القدم في كافة أرجاء المجموعة لبطولة كأس العالم 2022، وهي النسخة التي حملت في طياتها حتى الآن الكثير من الإثارة والحماس.

وبدأنا نتعرف بالفعل على الطريق نحو لقب النسخة الحادية والعشرين من منافسات بطولة كأس العالم، حيث بدأت تتضح ملامح المراحل النهائية من البطولة بالفعل.

وتترقب جماهير كرة القدم حول العالم انتهاء منافسات دور المجموعات من المونديال، للتعرف على باقي الفرق التي ستتأهل إلى الأدوار الإقصائية، في الطريق إلى النهائي المرتقب.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على جدول مباريات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2022.

ما هي القنوات الناقلة لكأس العالم 2022؟

تنقل مباريات كأس العالم 2022، في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت، وقبل بداية البطولة ستقوم بإطلاق مجموعة قنوات beIN SPORTS MAX لإذاعة كافة مباريات البطولة.

إذا لم يكن لديك اشتراك، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات في كأس العالم من خلال خدمة البث المباشر.

ما هي المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ 16 من كأس العالم 2022؟

بصورة رسمية تأهلت المنتخبات الآتية لدور الـ 16 من كأس العالم:

المجموعةالمتصدرالوصيف
الأولىهولندا

السنغال

الثانيةإنجلتراالولايات المتحدة الأمريكية
الثالثةالأرجنتينبولندا
الرابعةفرنساأستراليا
الخامسةلم يتحدد بعدلم يتحدد بعد
السادسةلم يتحدد بعدلم يتحدد بعد
السابعةالبرازيللم يتحدد بعد
الثامنةالبرتغاللم يتحدد بعد

جدول مباريات كأس العالم 2022 - دور الـ16

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
هولندا - الولايات المتحدةالسبت 3 ديسمبر 2022،
17:00 مصر، 18:00 السعودية وقطر		-خليفة الدولي
الأرجنتين - أسترالياالسبت 3 ديسمبر 2022،
21:00 مصر، 22:00 السعودية وقطر		-أحمد بن علي المونديالي
فرنسا - بولنداالأحد 4 ديسمبر 2022،
17:00 مصر، 18:00 السعودية وقطر		-الثمامة
إنجلترا - السنغالالأحد 4 ديسمبر 2022،
21:00 مصر، 22:00 السعودية وقطر		-البيت
أول المجموعة الخامسة - ثاني المجموعة السادسةالإثنين 5 ديسمبر 2022،
17:00 مصر، 18:00 السعودية وقطر		-الجنوب
أول المجموعة السابعة - ثاني المجموعة الثامنةالإثنين 5 ديسمبر 2022،
21:00 مصر، 22:00 السعودية وقطر		-974
أول المجموعة السادسة - ثاني المجموعة الخامسةالثلاثاء 6 ديسمبر 2022،
17:00 مصر، 18:00 السعودية وقطر 		-المدينة التعليمية
أول المجموعة الثامنة - ثاني المجموعة السابعةالثلاثاء 6 ديسمبر 2022،
21:00 مصر، 22:00 السعودية وقطر		-لوسيل

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