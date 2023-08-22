جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024، القنوات الناقلة ترتيب المجموعات ونظام البطولة؟

تشحن جماهير كرة القدم الآسيوية من اليابان شرقًا وحتى المملكة العربية السعودية غربًا بطارياتها استعدادًا لانطلاق النسخة الثانية والأربعين من بطولة دوري أبطال آسيا والتي تشهد منافسة معتادة بين أندية أكبر قارات الكرة الأرضية على اللقب الأهم في منافساتها.

نسخة دوري أبطال آسيا 2023-2024 ستكون الأولى التي تقام في جدول زمني مغاير، حيث تبدأ من سبتمبر 2023 وتنتهي في مايو 2024، بدلًا من الجدول الزمني القديم الذي كان متبعًا منذ موسم 2002-2003.

ومن المقرر أن تشهد منافسات الدور الرئيسي من بطولة دوري أبطال آسيا مشاركة 40 فريقًا يتم تقسيمها على 10 مجموعات، بواقع 5 مجموعات لأندية شرق القارة، ومثلها لأندية الغرب، حيث تتنافس أندية كل منطقة فيما بينها على أن يصل فريق من كل منطقة إلى النهائي.

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وتترقب جماهير كرة القدم الآسيوية قرعة بطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024، والتي من المقرر أن تجري يوم الخميس 24 أغسطس الجاري، للتعرف على مجموعات أنديتها في النسخة الجديدة من البطولة.

ويعد نادي أوراوا ريد دياموندز الياباني هو حامل لقب دوري أبطال آسيا، وذلك بعدما تغلب على الهلال السعودي في النسخة الأخيرة من البطولة، بعدما فاز بنتيجة 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

النسخة العربية من "GOAL.com" تقدم لكم في السطور التالية تقريرًا شاملًا عن دوري أبطال آسيا 2023-2024، وكافة المعلومات التي تحتاج إلى معرفتها عن البطولة.

ما مواعيد دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

مع التغيير الكامل لمواعيد بطولة دوري أبطال آسيا، وتوحيد مواعيد مباريات البطولة لمنطقتي الشرق والغرب عكس الموسم الماضي، تم تقسيم مواعيد المباريات بالطريقة التالية..

الدور موعد الذهاب موعد الإياب الدوري التمهيدي 15 - 16 أغسطس 2023 -- الملحق 22 أغسطس 2023 -- دور المجموعات من 18 سبتمبر إلى 13 ديسمبر 2003 -- دور الـ 16 12 - 14 فبراير 2024 19 - 21 فبراير 2024 ربع النهائي 4 - 6 مارس 2024 11 - 13 مارس 2024 نصف النهائي 16 - 17 أبريل 2024 23 - 24 أبريل 2024

ويقام نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024 من مباراتي ذهاب وإياب يومي 11 و18 مايو 2024، حيث تقام مباراة الذهاب في منطقة الشرق، في حين تقام مباراة الإياب في منطقة الغرب.

ما هي القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 في المملكة العربية السعودية على قنوات SSC، والتي تقوم بإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات الآسيوية.

كذلك يمكنك مشاهدة مباريات دوري أبطال آسيا من السعودية عبر الإنترنت وسوف يتم نقلها مباشرة عبر جول.

ما هي الفرق المتأهلة إلى دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تأهل 32 فريقًا إلى مجموعات دوري أبطال آسيا مباشرة، بينما يتم تحدد الثمانية فرق الأخرى من الملحق، الذي يقام يوم الثلاثاء 22 أغسطس.

فرق منطقة الغرب:

التصنيف الأول التصنيف الثاني التصنيف الثالث التصنيف الرابع الهلال الفيحاء الفيصلي العين الاتحاد الدحيل القوة الجوية النصر - شباب الأهلي دبي السد سيباهان آهال تراكتور - الشارقة بيرسيبوليس ناساجي مازاندران الاستقلال العربي - إيه جي إم كي باختاكور ناساف مومباي سيتي الوكرة - نافباهور

فرق منطقة الشرق:

التصنيف الأول التصنيف الثاني التصنيف الثالث التصنيف الرابع أولسان هيونداي فينتفوريت كوفو هانوي كيتشي يوكوهاما مارينوس شاندونج تايشان كايا إيلويلو إينشيون يونايتد ووهان ثري تاونز بانكوك يونايتد جوهور دار التعظيم أوراوا ريد دياموندز بوريرام يونايتد بوهانج ستيلرز ملبورن سيتي تشجيانج بروفيشنال إف سي جيونبوك هيونداي كاوازاكي فرونتال ليون سيتي سايلرز باثوم يونايتد

مجموعات دوري أبطال آسيا 2023-204 - القسم الغربي

المجموعة الأولى

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 3 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 4 -- 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثانية

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 3 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 4 -- 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثالثة

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 3 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 4 -- 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الرابعة

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 3 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 4 -- 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الخامسة

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 3 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 4 -- 0 0 0 0 0 0 0 0

مجموعات دوري أبطال آسيا 2023-204 - القسم الشرقي

المجموعة السادسة

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 3 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 4 -- 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة السابعة

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 3 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 4 -- 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثامنة

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 3 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 4 -- 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة التاسعة

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 3 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 4 -- 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة العاشرة

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 3 -- 0 0 0 0 0 0 0 0 4 -- 0 0 0 0 0 0 0 0

جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 - الدور التمهيدي

المباراة الموعد النتيجة هونج كونج رينجرز - هاي فونج الثلاثاء 15 أغسطس 2023 1-4 إيه جي إم كي - السيب الثلاثاء 15 أغسطس 2023 1-0 شباب الأهلي دبي - الوحدات الثلاثاء 15 أغسطس 2023 3-0 لي مان - بالي يونايتد الثلاثاء 15 أغسطس 2023 4-1

جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024- الملحق