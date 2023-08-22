جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 والقنوات الناقلة

أحمد الغنام
AFC Champions League Trophy
دوري أبطال آسياالإتحادالهلالالدحيلالسد القطريالقوة الجويةالعين

تعرف على جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024، القنوات الناقلة ترتيب المجموعات ونظام البطولة؟

تشحن جماهير كرة القدم الآسيوية من اليابان شرقًا وحتى المملكة العربية السعودية غربًا بطارياتها استعدادًا لانطلاق النسخة الثانية والأربعين من بطولة دوري أبطال آسيا والتي تشهد منافسة معتادة بين أندية أكبر قارات الكرة الأرضية على اللقب الأهم في منافساتها.

نسخة دوري أبطال آسيا 2023-2024 ستكون الأولى التي تقام في جدول زمني مغاير، حيث تبدأ من سبتمبر 2023 وتنتهي في مايو 2024، بدلًا من الجدول الزمني القديم الذي كان متبعًا منذ موسم 2002-2003.

ومن المقرر أن تشهد منافسات الدور الرئيسي من بطولة دوري أبطال آسيا مشاركة 40 فريقًا يتم تقسيمها على 10 مجموعات، بواقع 5 مجموعات لأندية شرق القارة، ومثلها لأندية الغرب، حيث تتنافس أندية كل منطقة فيما بينها على أن يصل فريق من كل منطقة إلى النهائي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتترقب جماهير كرة القدم الآسيوية قرعة بطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024، والتي من المقرر أن تجري يوم الخميس 24 أغسطس الجاري، للتعرف على مجموعات أنديتها في النسخة الجديدة من البطولة.

ويعد نادي أوراوا ريد دياموندز الياباني هو حامل لقب دوري أبطال آسيا، وذلك بعدما تغلب على الهلال السعودي في النسخة الأخيرة من البطولة، بعدما فاز بنتيجة 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

النسخة العربية من "GOAL.com" تقدم لكم في السطور التالية تقريرًا شاملًا عن دوري أبطال آسيا 2023-2024، وكافة المعلومات التي تحتاج إلى معرفتها عن البطولة.

ما مواعيد دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

مع التغيير الكامل لمواعيد بطولة دوري أبطال آسيا، وتوحيد مواعيد مباريات البطولة لمنطقتي الشرق والغرب عكس الموسم الماضي، تم تقسيم مواعيد المباريات بالطريقة التالية..

الدور

موعد الذهاب

موعد الإياب
الدوري التمهيدي15 - 16 أغسطس 2023--
الملحق22 أغسطس 2023--

دور المجموعات

من 18 سبتمبر إلى 13 ديسمبر 2003

--

دور الـ 16

12 - 14 فبراير 2024

19 - 21 فبراير 2024

ربع النهائي

4 - 6 مارس 2024

11 - 13 مارس 2024

نصف النهائي

16 - 17 أبريل 2024

23 - 24 أبريل 2024

ويقام نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024 من مباراتي ذهاب وإياب يومي 11 و18 مايو 2024، حيث تقام مباراة الذهاب في منطقة الشرق، في حين تقام مباراة الإياب في منطقة الغرب.

ما هي القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 في المملكة العربية السعودية على قنوات SSC، والتي تقوم بإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات الآسيوية.

كذلك يمكنك مشاهدة مباريات دوري أبطال آسيا من السعودية عبر الإنترنت وسوف يتم نقلها مباشرة عبر جول.

ما هي الفرق المتأهلة إلى دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تأهل 32 فريقًا إلى مجموعات دوري أبطال آسيا مباشرة، بينما يتم تحدد الثمانية فرق الأخرى من الملحق، الذي يقام يوم الثلاثاء 22 أغسطس.

فرق منطقة الغرب:

التصنيف الأولالتصنيف الثانيالتصنيف الثالثالتصنيف الرابع
الهلالالفيحاءالفيصليالعين
الاتحادالدحيلالقوة الجويةالنصر - شباب الأهلي دبي
السدسيباهانآهالتراكتور - الشارقة
بيرسيبوليسناساجي مازاندرانالاستقلالالعربي - إيه جي إم كي
باختاكورناسافمومباي سيتيالوكرة - نافباهور

فرق منطقة الشرق:

التصنيف الأولالتصنيف الثانيالتصنيف الثالثالتصنيف الرابع
أولسان هيوندايفينتفوريت كوفوهانويكيتشي
يوكوهاما مارينوسشاندونج تايشانكايا إيلويلوإينشيون يونايتد
ووهان ثري تاونزبانكوك يونايتدجوهور دار التعظيمأوراوا ريد دياموندز
بوريرام يونايتدبوهانج ستيلرزملبورن سيتيتشجيانج بروفيشنال إف سي
جيونبوك هيوندايكاوازاكي فرونتالليون سيتي سايلرزباثوم يونايتد

مجموعات دوري أبطال آسيا 2023-204 - القسم الغربي

المجموعة الأولى

المركز

الفريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

الفارق

النقاط

1--00000000
2--00000000
3--00000000
4--00000000

المجموعة الثانية

المركز

الفريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

الفارق

النقاط

1--00000000
2--00000000
3--00000000
4--00000000

المجموعة الثالثة

المركز

الفريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

الفارق

النقاط

1--00000000
2--00000000
3--00000000
4--00000000

المجموعة الرابعة

المركز

الفريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

الفارق

النقاط

1--00000000
2--00000000
3--00000000
4--00000000

المجموعة الخامسة

المركز

الفريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

الفارق

النقاط

1--00000000
2--00000000
3--00000000
4--00000000

مجموعات دوري أبطال آسيا 2023-204 - القسم الشرقي

المجموعة السادسة

المركز

الفريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

الفارق

النقاط

1--00000000
2--00000000
3--00000000
4--00000000

المجموعة السابعة

المركز

الفريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

الفارق

النقاط

1--00000000
2--00000000
3--00000000
4--00000000

المجموعة الثامنة

المركز

الفريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

الفارق

النقاط

1--00000000
2--00000000
3--00000000
4--00000000

المجموعة التاسعة

المركز

الفريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

الفارق

النقاط

1--00000000
2--00000000
3--00000000
4--00000000

المجموعة العاشرة

المركز

الفريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

الفارق

النقاط

1--00000000
2--00000000
3--00000000
4--00000000

جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 - الدور التمهيدي

المباراة

الموعد

النتيجة

هونج كونج رينجرز - هاي فونج

الثلاثاء 15 أغسطس 2023

1-4

إيه جي إم كي - السيب

الثلاثاء 15 أغسطس 2023

1-0

شباب الأهلي دبي - الوحداتالثلاثاء 15 أغسطس 20233-0
لي مان - بالي يونايتدالثلاثاء 15 أغسطس 20234-1

جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024- الملحق

المباراة

الموعد

النتيجة

الملعب

إنشيون يونايتد - هاي فونج

الثلاثاء 22 أغسطس 2023،
13:00 السعودية، 14:00 الإمارات

3-1

إنشيون ميونهاك كأس العالم

أوراوا ريد دياموندز - لي مان

الثلاثاء 22 أغسطس 2023،13:30 السعودية، 14:30 الإمارات

3-0

سايتاما 2002

تشجيانج بروفيشنال إف سي - تاي بورت

الثلاثاء 22 أغسطس 2023،14:40 السعودية، 15:40 الإمارات

1-0

ملعب هويتشو الأولمبي

شنجهاي بورت - بانكوك جلاس باثوم يونايتد

الثلاثاء 22 أغسطس 2023،14:40 السعودية، 15:40 الإمارات

2-3

شنجهاي ستاديوم

الوكرة - نافباخور نامانجان

الثلاثاء 22 أغسطس 2023،18:30 السعودية، 19:30 الإمارات

-

الجنوب

تراكتور سازي - الشارقة

الثلاثاء 22 أغسطس 2023،19:00 السعودية، 20:00 الإمارات

-

يادكار إمام

النصر - شباب الأهلي دبي

الثلاثاء 22 أغسطس 2023،20:20 السعودية، 21:20 الإمارات

-

الأول بارك

العربي - إيه جي إم كيالثلاثاء 22 أغسطس 2023،
20:30 السعودية، 21:30 الإمارات		-الثمامة