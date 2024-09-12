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1. FC Union Berlin v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport
جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة
أحمد مجدي

جدول مباريات بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة

بايرن ميونخدوري أبطال أوروبا

تعرف على جدول مباريات بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة والترتيب..

نسخة جديدة من دوري أبطال أوروبا وذلك في الموسم الجاري 2024-2025، وعيون جماهير بايرن ميونخ منصبة على العودة لمنصات التتويج التي غاب عنها الفريق في هذه البطولة منذ موسم 2019-2020.

بايرن ميونخ بنظام قرعة البطولة الجديد، وجد نفسه أمام خصمين يعرفهما جيدًا خلال السنوات الأخيرة ويعرف قيمتهما جيدًا هما كل من برشلونة وباريس سان جيرمان.

هذا بالإضافة إلى مواجهات أخرى قوية تنتظر بايرن أمام كل من أستون فيلا وبنفيكا وشاختار ودينامو زغرب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات وترتيب بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة.

ترتيب بايرن ميونخ في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا 2024-2025

المركزالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1مانشستر سيتي00000000
2بايرن ميونخ00000000
3ريال مدريد00000000
4باريس سان جيرمان00000000
5ليفربول00000000
6إنتر ميلان00000000
7بوروسيا دورتموند00000000
8لايبزيج00000000
9برشلونة00000000
10باير ليفركوزن00000000
11أتلتيكو مدريد00000000
12أتالانتا00000000
13يوفنتوس00000000
14بنفيكا00000000
15آرسنال00000000
16كلوب بروج00000000
17شاختار00000000
18ميلان00000000
19فينورد00000000
20سبورتنج لشبونة00000000
21أيندهوفن00000000
22دينامو زغرب00000000
23ريد بول سالزبورج00000000
24ليل00000000
25النجم الأحمر00000000
26يونج بويز00000000
27سيلتيك00000000
28سلوفان براتيسلافا00000000
29موناكو00000000
30سبارتا براج00000000
31أستون فيلا00000000
32بولونيا00000000
33جيرونا00000000
34شتوتجارت00000000
35شتورم جراتس00000000
36ستاد بريست00000000

جدول مباريات بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 - الدور الأول

المباراة التالية

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
بايرن - دينامو زغربالثلاثاء 17 سبتمبر 2024
22:00 مصر والسعودية		-أليانز أرينا
أستون فيلا - بايرن ميونخالأربعاء 2 أكتوبر 2024

22:00 مصر والسعودية

-فيلا بارك
برشلونة - بايرن ميونخالأربعاء 23 أكتوبر 2024

22:00 مصر والسعودية

-مونتجويك
بايرن ميونخ - بنفيكاالأربعاء 6 نوفمبر 2024

22:00 السعودية، 21:00 مصر

-أليانز أرينا
بايرن ميونخ - باريس سان جيرمانالثلاثاء 26 نوفمبر 2024

22:00 السعودية، 21:00 مصر

-أليانز أرينا
شاختار دونيتسك - بايرن ميونخالثلاثاء 10 ديسمبر 2024

22:00 السعودية، 21:00 مصر

-فيلتينس أرينا
فينورد - بايرن ميونخالاربعاء 22 يناير 2025

22:00 السعودية، 21:00 مصر

-دي كويب
بايرن ميونخ - سلوفان براتيسلافا

الأربعاء 29 يناير 2025

22:00 السعودية، 21:00 مصر

-أليانز أرينا

ما هي القنوات الناقلة لمباريات بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2024-2025؟

ينقل دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، يمكنك مشاهدة خدمة البث المباشر أيضًا عبر تطبيق TOD.


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