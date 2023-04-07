جدول مباريات اليوم السبت 8 أبريل 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 8 أبريل 2023 في الدوريات العربية والأوروبية والقنوات الناقلة

تعود عجلة كرة القدم العالمية للدوران من جديد عبر جولة جديدة في صراعات الفوز بالبطولات الكبرى، كما يوجد نصيب أيضًا للبطولات العربية في يوم جديد.

الدوري الإنجليزي يعود للدوران بـ 8 مباريات هامة، لعل أبرزها استضافة مانشستر يونايتد لإيفرتون، وولفرهامبتون لتشيلسي، وكذلك ساوثامبتون لمانشستر سيتي.

أما الدوري الإسباني فأهم مبارة به هذا اليوم ستكون استضافة ريال مدريد لفياريال على ملعب سانتياجو برنابيو معقل الفريق الملكي.

في السطور التالية نستعرض لكم أهم مباريات اليوم السبت 8 أبريل 2023 في الدوريات الأوروبية والعربية والقنوات الناقلة..

جدول مباريات اليوم السبت 8 أبريل 2023 "08-04-2023"

الدوري الإنجليزي - الجولة 30

المباراة الموعد القناة الناقلة مانشستر يونايتد - إيفرتون 13:30 مصر، 14:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium برينتفورد - نيوكاسل 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium توتنهام - برايتون 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium وولفرهامبتون - تشيلسي 16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium ساوثهامتون - مانشستر سيتي 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 28

المباراة الموعد القناة الناقلة ريال مدريد - فياريال 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 29

المباراة الموعد القناة الناقلة تورينو.- روما 18:30 مصر، 19:30 السعودية AD Sports Premium 1 لاتسيو - يوفنتوس 20:45 مصر، 21:45 السعودية AD Sports Premium 1

الدوري الألماني - الجولة 27

المباراة الموعد القناة الناقلة بوروسيا دورتموند.- أونيون برلين 15:30 مصر، 16:30 السعودية beIN Sports فرايبورج - بايرن ميونخ 15:30 مصر، 16:30 السعودية beIN Sports

الدوري الفرنسي - الجولة 30

المباراة الموعد القناة الناقلة نيس - باريس سان جيرمان 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports

الدوري المغربي - الجولة 22

المباراة الموعد القناة الناقلة الفتح - الرجاء 22:00 المغرب، 01:00 السعودية المغربية HD الوداد.- مولودية وجدة 22:00 المغرب، 01:00 السعودية الرياضية المغربية

كأس الملك سلمان - تصفيات التأهل

المباراة الموعد القناة الناقلة الوحدة - البرج 22:00 الإمارات، 21:00 السعودية أبو ظبي الرياضية 1