جدول مباريات اليوم السبت 7 مايو 2022 والقنوات الناقلة
مباريات قوية ينتظرها عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم اليوم السبت 7 مايو 2022، حيث تشتعل المنافسة في الدوريات الأوروبية الكبرى، وتستمر المتعة العربية والإفريقية بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ومباريات الدوري السعودي.
في الدوري الإنجليزي يلعب تشيلسي مع وولفرهامبتون، وكريستال بالاس مع واتفورد، وبيرنلي مع أستون فيلا، وبرينتفورد مع ساوثامبتون، وبرايتون مع مانشستر يونايتد، وقمة الجولة بين ليفربول وتوتنهام.
وفي الدوري الإسباني يلعب ريال مايوركا مع غرناطة، وبيلباو مع فالنسيا، وسيلتا فيجو مع ألافيس، وقادش مع إلتشي، وبرشلونة أمام ريال بيتيس.
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وفي الدوري الإيطالي يلعب تورينو مع نابولي وساسوولو مع أودينيزي ولاتسيو مع سامبدوريا.
وعربيًا تستمر مباريات الجولة الـ 26 من الدوري السعودي وفيها يلعب، ضمك مع الهلال، والحزم مع الفيحاء، والطائي مع الرائد.
كما تقام ذهاب مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وفيه يلعب الوداد أمام بترو أتلتيكو، والأهلي أمام وفاق سطيف.
جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2022 والقنوات الناقلة
وفي هذا التقرير، نتعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 7 مايو 2022 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم 7 مايو"7-5-2022" والقنوات الناقلة
الدوري الإنجليزي - الجولة 36
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
تشيلسي - وولفرهامبتون
16:00 مصر، 17:00 السعودية
beIN Sports 1 HD Premium
بيرنلي - أستون فيلا
16:00 مصر، 17:00 السعودية
beIN Sports 2 HD Premium
كريستال بالاس - واتفورد
16:00 مصر، 17:00 السعودية
beIN Sports 3 HD Premium
برينتفورد - ساوثامبتون
16:00 مصر، 17:00 السعودية
beIN Sports HD Xtra 1
برايتون - مانشستر يونايتد
18:30 مصر، 19:30 السعودية
beIN Sports 1 HD Premium
ليفربول - توتنهام
20:45 مصر، 21:45 السعودية
beIN Sports 1 HD Premium
الدوري الإسباني - الجولة 35
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
ريال مايوركا - غرناطة
14:00 مصر، 15:00 السعودية
beIN Sports HD 1
أتلتيك بيلباو - فالنسيا
16:15 مصر، 17:15 السعودية
beIN Sports HD 1
قادش - إلتشي
18:30 مصر، 19:30 السعودية
beIN Sports HD 1
سيلتا فيجو - ألافيس
18:30 مصر، 19:30 السعودية
beIN Sports Connect
ريال بيتيس - برشلونة
21:00 مصر، 22:00 السعودية
beIN Sports HD 1
دوري أبطال إفريقيا- نصف النهائي
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
بترو أتلتيكو - الوداد
15:00 مصر، 16:00 السعودية
beIN Sports HD 3
الأهلي - وفاق سطيف
21:00 مصر، 22:00 السعودية
beIN Sports HD 3
الدوري الإيطالي- الجولة 36
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
تورينو - نابولي
15:00 مصر، 16:00 السعودية
Lega Serie A YouTube
ساسوولو - أودينيزي
18:00 مصر، 19:00 السعودية
Lega Serie A YouTube
لاتسيو - سامبدوريا
20:45 مصر، 21:45 السعودية
Lega Serie A YouTube
الدوري الألماني - الجولة 33
المباراة
الموعد
جروتر فيورث - بوروسيا دورتموند
15:30 مصر، 16:30 السعودية
كولن - فولفسبورج
15:30 مصر، 16:30 السعودية
هوفنهايم - باير ليفركوزن
15:30 مصر، 16:30 السعودية
فرايبورج - أونيون برلين
15:30 مصر، 16:30 السعودية
هيرتا برلين - ماينز
18:30 مصر، 19:30 السعودية
الدوري السعودي - الجولة 26
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
ضمك - الهلال
19:10 السعودية، 18:10 مصر
SSC
الحزم - الفيحاء
19:20 السعودية، 18:20 مصر
SSC
الطائي - الرائد
20:50 السعودية، 19:50 مصر
SSC