جدول مباريات اليوم السبت 7 مارس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 7 مارس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 7 مارس 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 7 مارس 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 7 مارس 2026؟

يمكن متابعة الدوري الإسباني والفرنسي وكأس الاتحاد الإنجليزي عبر تطبيق TOD.

يمكن متابعة دوري روشن السعودي ودوري يلو عبر تطبيق ثمانية.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الألماني، عبر تطبيق "شاهد".

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإيطالي عبر تطبيق "stc tv".

جدول مباريات اليوم السبت 7 مارس 2026 "07-02-2026"

الدوري الإيطالي - الجولة 28 NEW stc tv Serie A GoalGetty Images

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
كالياري - كومو 17:00 السعودية، 18:00 الإماراتstc tv
أتالانتا - أودينيزي 20:00 السعودية، 21:00 الإماراتstc tv
يوفنتوس - بيسا22:45 السعودية، 23:45 الإماراتstc tv

دوري روشن السعودي - الجولة 25

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الاتفاق - الشباب 22:00 السعودية، 23:00 الإماراتثمانيةجعفر الصليح
الخلود - القادسية 22:00 السعودية، 23:00 الإماراتثمانيةخالد المديفر
النصر - نيوم 22:00 السعودية، 23:00 الإماراتثمانيةفهد العتيبي
الأخدود - الفيحاء22:00 السعودية، 23:00 الإماراتثمانيةسعد يحيى

الدوري الإسباني - الجولة 27

المباراةالموعدالقنوات الناقلة 
أوساسونا - ريال مايوركا 16:00 السعودية، 17:00 الإماراتbeIN SPORT 2منتصر الأزهري
ليفانتي - جيرونا 18:15 السعودية، 19:15 الإماراتbeIN SPORT 2محمد نضال
أتلتيكو مدريد - ريال سوسييداد 20:30 السعودية، 21:30 الإماراتbeIN SPORT 2خليل البلوشي
أتلتيك بيلباو - برشلونة23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORT 2أحمد البلوشي

الدوري الفرنسي - الجولة 25

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
نانت - أنجيه 19:00 السعودية، 20:00 الإماراتbeIN SPORT 5عامر الخوذيري
أوكسير - ستراسبورج 21:00 السعودية، 22:00 الإماراتbeIN SPORT 4أحمد عبده
تولوز - مارسيليا23:05 السعودية، 00:05 الإماراتbeIN SPORT 4حسن العيدروس

الدوري الألماني - الجولة 25

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
فرايبورج - باير ليفركوزن 17:30 السعودية، 18:30 الإماراتشاهد
هايدنهايم - هوفنهايم 17:30 السعودية، 18:30 الإماراتشاهد
ماينز - شتوتجارت 17:30 السعودية، 18:30 الإماراتشاهد
لايبزيج - أوجسبورج 17:30 السعودية، 18:30 الإماراتشاهد
فولفسبورج - هامبورج 17:30 السعودية، 18:30 الإماراتشاهد
كولن - بوروسيا دورتموند20:30 السعودية، 21:30 الإماراتشاهد

كأس الاتحاد الإنجليزي - دور الـ 16

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
مانسفيلد تاون - آرسنال 15:15 السعودية، 16:15 الإماراتbeIN SPORT 1عبدالله الغامدي
ريكسهام - تشيلسي 20:45 السعودية، 21:45 الإماراتbeIN SPORT 3محمد بركات
نيوكاسل - مانشستر سيتي23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORT 1علي محمد علي

الدوري المصري - الجولة 21

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
غزل المحلة - فاركو 21:30 مصر، 22:30 السعوديةON SPORT 1محمد مصطفى عفيفي
سموحة - مودرن سبورت 21:30 مصر، 22:30 السعوديةON SPORT 2طارق الأدور
كهرباء الإسماعيلية - إنبي21:30 مصر، 22:30 السعوديةOn Sport Maxهشام معمر

دوري يلو - الجولة 26

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
الباطن - الجندل 21:45 السعودية، 22:45 الإماراتثمانية
الرائد - الجبلين 21:45 السعودية، 22:45 الإماراتثمانية
الفيصلي - الدرعية 21:45 السعودية، 22:45 الإماراتثمانية
البكيرية - العدالة21:45 السعودية، 22:45 الإماراتثمانية

الدوري الأمريكي - الجولة 3

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
دي سي يونايتد - إنتر ميامي00:30 السعودية، 01:30 الإماراتApple TV

