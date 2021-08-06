جدول مباريات اليوم السبت 7 أغسطس 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 7 أغسطس 2021 في أولمبياد طوكيو والدوري المصري والدرع الخيرية الإنجليزية وغيرها، وما هي القنوات الناقلة؟

سبت مليء بالإثارة والمتعة والمباريات المُنتظرة، السابع من أغسطس 2021 يشهد حياة كروية استثنائية سواءً على الصعيد المحلي العربي أو الدولي والأوروبي.

البداية من نهائي أولمبياد طوكيو 2020، عندما يلعب منتخب البرازيل مع نظيره الإسباني دفاعًا عن الذهبية التي تحصل عليها في نسخة 2016.

وتنطلق منافسات كرة القدم الإنجليزية بعد ذلك بمواجهة بطولة الدرع الخيرية التي تجمع بين مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي وليستر سيتي بطل كأس الاتحاد.

الجولة الأولى من الدوري الفرنسي تُلعب أيضًا بمواجهة باريس سان جيرمان مع تروي وليون مع بريست.

محليًا، يلعب الزمالك مع غزل المحلة، ويلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا لحساب الدوري المصري المشتعل جدًا بين قطبي مدينة القاهرة.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 7 أغسطس 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم السبت 7 أغسطس "7-8-2021":

أولمبياد طوكيو - النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة إسبانيا - البرازيل 13:30 مصر، 14:30 السعودية beIN Sports HD 7

الدرع الخيرية الإنجليزية المباراة الموعد القناة الناقلة مانشستر سيتي - ليستر سيتي 18:15 مصر، 19:15 السعودية beIN Sports Premium HD 1

الدوري الفرنسي - الجولة الأولى المباراة الموعد القناة الناقلة أولمبيك ليون - بريست 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports Premium HD 2 باريس سان جيرمان - تروي 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports Premium HD 1

الدوري المصري الممتاز المباراة الموعد القناة الناقلة الزمالك - غزل المحلة 19:00 مصر، 20:00 السعودية OnTime Sports HD الأهلي - سيراميكا كليوباترا 21:00 مصر، 22:00 السعودية OnTime Sports HD

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