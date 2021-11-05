جدول مباريات اليوم السبت 6 نوفمبر 2021 والقنوات الناقلة

مباريات قوية ينتظرها عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم اليوم السبت 6 نوفمبر 2021.

البداية ستكون بديربي مانشستر بين اليونايتد والسيتي في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز، كما يواجه تشيلسي بيرنلي وكريستال بالاس وولفرهامبتون وبرينتفورد نوريتش سيتي وبرايتون نيوكاسل.

وفي الدوري الإسباني، يستضيف إسبانيول غرناطة وسيلتا فيجو برشلونة وألافيس ليفانتي، كما يواجه ريال مدريد رايو فاييكانو.

يلتقي يوفنتوس مع فيورنتينا في الجولة 12 من الدوري الإيطالي، ويستضيف سبيزيا تورينو وكالياري أتالانتا.

سنكون اليوم على موعد مع قمة في الدوري الألماني تجمع بين بوروسيا دورتموند ولايبزيج، كذلك يواجه بايرن ميونخ فرايبورج، وفي الدوري الفرنسي يلتقي باريس سان جيرمان بوردو.

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2021-22، القنوات الناقلة والترتيب

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 6 نوفمبر 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم السبت 6 نوفمبر "6-11-2021":

الدوري الإنجليزي - الجولة 11 المباراة الموعد القناة الناقلة مانشستر يونايتد - مانشستر سيتي 14:30 مصر، 15:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium تشيلسي - بيرنلي 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium كريستال بالاس - وولفرهامبتون 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium برينتفورد - نوريتش سيتي 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 1 برايتون - نيوكاسل 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإيطالي - الجولة 12 المباراة الموعد القناة الناقلة سبيزيا - تورينو 16:00 مصر، 17:00 السعودية - يوفنتوس - فيورنتينا 19:00 مصر، 20:00 السعودية Lega Serie A YouTube كالياري - أتالانتا 21:45 مصر، 22:45 السعودية --

الدوري الإسباني - الجولة 13 المباراة الموعد القناة الناقلة إسبانيول - غرناطة 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 1 سيلتا فيجو - برشلونة 17:15 مصر، 18:15 السعودية beIN Sports HD 1 ألافيس - ليفانتي 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 1 ريال مدريد - رايو فاييكانو 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الألماني - الجولة 11 المباراة الموعد القناة الناقلة بوخوم - هوفنهايم 16:30 مصر، 17:30 السعودية - شتوتجارت - أرمينيا بيليفيلد 16:30 مصر، 17:30 السعودية - فولفسبورج - أوجسبورج 16:30 مصر، 17:30 السعودية - بايرن ميونخ - فرايبورج 16:30 مصر، 17:30 السعودية - لايبزيج - بوروسيا دورتموند 19:30 مصر، 20:30 السعودية -

الدوري الفرنسي - الجولة 13 المباراة الموعد القناة الناقلة ليل - أنجيه 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 2 بوردو - باريس سان جيرمان 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2

اضغط هنا لمطالعة الجدول الكامل لمباريات اليوم