جدول مباريات اليوم السبت 6 مايو 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 6 مايو 2023 في البطولات العربية والأوروبية والقنوات الناقلة

مباريات قوية تعود من خلالها عجلة المسابقات الكبرى في العالم العربي وأوروبا للدوران، يوم كروي جديد حافل بالإثارة.

تقام مباريات الدوري الإنجليزي والفرنسي والألماني والإيطالي والكل يقترب من الحسم، في الكالشيو نابولي حسمها رسميًا.

بينما تستمر إثارة الدوريين المغربي والتونسي وتقام مباريات لحساب دوري أدنوك الإماراتي.

المباراة الأهم بالطبع ستكون مباراة الهلال ضد أوراوا الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

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في السطور التالية نستعرض لكم كل ما تريدون معرفته عن أبرز مباريات اليوم السبت 6 مايو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم 6 مايو 2023 "06-05-2023"

دوري أبطال آسيا - إياب النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة أوراوا - الهلال 12:00 السعودية ومصر SSC 1

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كأس ملك إسبانيا - النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة ريال مدريد - أوساسونا 23:00 مصر والسعودية SSC 1

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الدوري الإنجليزي - الجولة 35

المباراة الموعد القناة الناقلة بورنموث - تشيلسي 17:00 مصر والسعودية beIN Sports 2 HD Premium توتنهام - كريستال بالاس 17:00 مصر والسعودية beIN Sports 3 HD Premium مانشستر سيتي - ليدز يونايتد 17:00 مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium ليفربول - برينتفورد 19:30 مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإيطالي - الجولة 34

المباراة الموعد القناة الناقلة ميلان - لاتسيو 16:00 مصر والسعودية AD Sports Premium 1 روما - إنتر 19:00 مصر والسعودية AD Sports Premium 1

الدوري الفرنسي - الجولة 34

المباراة الموعد القناة الناقلة لانس - مارسيليا 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الألماني - الجولة 31

المباراة الموعد القناة الناقلة فيردر بريمن - بايرن ميونخ 19:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 3

الدوري التونسي - مجموعة التتويج

المباراة الموعد القناة الناقلة اتحاد تطاوين - الصفاقسي 18:00 مصر والسعودية الرياضية التونسية

الدوري المغربي - الجولة 25

المباراة الموعد القناة الناقلة الرجاء - أولمبيك خريبكة 19:00 مصر والسعودية Arryadia SD/HD شباب المحمدية - الوداد 23:30 مصر والسعودية Arryadia SD/HD الجيش الملكي - شباب السوالم 23:30 مصر والسعودية Al Maghribia HD

دوري أدنوك الإماراتي - الجولة 25

المباراة الموعد القناة الناقلة الشارقة - دبا الفجيرة 17:15 مصر والسعودية أبو ظبي الرياضية عجمان - الوحدة 20:00 مصر والسعودية أبو ظبي الرياضية

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