جدول مباريات اليوم السبت 5 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة

أحمد جمال
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Barcelona vs Almería | La Liga 2022Getty Images
الدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسباني - لا ليجاالدوري الإيطالي - سيري آالدوري الفرنسي - ليج 1الدوري الألماني - بوندسليجاالدوري المغربي الممتازالدوري التونسي - الدرجة الأولى

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 5 نوفمبر 2022 في البطولات الأوروبية والدوريات العربية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تعود عجلة كرة القدم الأوروبية للدوران من خلال مباريات قوية في الدوريات الكبرى قبل أيام قليلة من ذهاب المنتخبات للعب كأس العالم قطر 2022.

في الدوري الإنجليزي ستكون أهم المباريات يوم السبت هي مباراة مانشستر سيتي وفولهام والتي يطمح من خلالها رجال المدرب بيب جوارديولا في مواصلة الضغط على آرسنال بصراع الصدارة.

وفي الدوري الإسباني يخوض برشلونة مباراة هامة ضد ألميريا على ملعب سبوتيفاي كامب نو في مباراة وداعية هذا الملعب لنجم الفريق جيرارد بيكيه.

جدول مباريات الدوري الإسباني 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 5 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم السبت 5 نوفمبر 2022 "5-11-2022"

الدوري الإنجليزي – الجولة 15

المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
ليدز يونايتد - بورنموثالسبت 5 نوفمبر 2022، 17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN Sports 2 HD Premiumأيلاند رود
مانشستر سيتي - فولهامالسبت 5 نوفمبر 2022، 17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN Sports 1 HD Premiumالاتحاد
نوتنجهام فورست - برينتفوردالسبت 5 نوفمبر 2022، 17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN Sports Connectسيتي جراوند
وولفرهامبتون - برايتونالسبت 5 نوفمبر 2022، 17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN Sports 3 HD Premiumمولينيو
إيفرتون - ليستر سيتيالسبت 5 نوفمبر 2022، 19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports 1 HD Premiumجوديسون بارك

الدوري الإسباني – الجولة 13

المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
خيتافي - قادشالسبت 5 نوفمبر 2022، 15:00 مصر، 16:00 السعوديةbeIN Sports HD 1كولوسيوم ألفونسو بيريث
بلد الوليد - إلتشيالسبت 5 نوفمبر 2022، 17:15 مصر، 18:15 السعوديةbeIN Sports HD 1نيوفو جوسي زورييلا
سيلتا فيجو - أوساسوناالسبت 5 نوفمبر 2022، 19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports HD 1بالايدوس
برشلونة - ألميرياالسبت 5 نوفمبر 2022، 22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 1 HD Premiumسبوتيفاي كامب نو

الدوري الإيطالي – الجولة 13

المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
ساليرنيتانا - كريمونيزيالسبت 5 نوفمبر 2022، 16:00 مصر، 17:00 السعوديةAD SPORTS Premium 1أريكي
إمبولي - ساسوولوالسبت 5 نوفمبر 2022، 16:00 مصر، 17:00 السعوديةAD SPORTS Premium 1كارلو كاستيلاني
أتالانتا - نابوليالسبت 5 نوفمبر 2022، 19:00 مصر، 20:00 السعوديةAD SPORTS Premium 1جيويس
ميلان - سبيزياالسبت 5 نوفمبر 2022، 21:45 مصر، 22:45 السعوديةAD SPORTS Premium 1سان سيرو

الدوري الألماني – الجولة 13

المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
بوروسيا دورتموند - بوخومالسبت 5 نوفمبر 2022، 16:30 مصر، 17:30 السعوديةbeIN Sports HD 7سيجنال إيدونا بارك
هيرتا برلين - بايرن ميونخالسبت 5 نوفمبر 2022، 16:30 مصر، 17:30 السعوديةbeIN Sports HD 3الملعب الأولمبي ببرلين

الدوري الفرنسي – الجولة 14

المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
أجاكسيو - ستراسبورجالسبت 5 نوفمبر 2022، 18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN Sports HD 2فرانسوا كوتي
أنجيه - لانسالسبت 5 نوفمبر 2022، 22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 2ريموند كوبا

الدوري المغربي – الجولة 8

المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
شباب السوالم - الرجاءالسبت 5 نوفمبر 2022، 17:00 مصر، 18:00 السعوديةArryadia SD/HDالبشير
المغرب الفاسي - مولودية وجدةالسبت 5 نوفمبر 2022، 19:00 مصر، 20:00 السعوديةArryadia SD/HDالمركب الرياضي بفاس
الدوري التونسي - دور المجموعات
المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
الترجي - اتحاد تطاوينالسبت 5 نوفمبر 2022، 15:30 مصر، 16:30 السعوديةالوطنية التونسيةحمادي العقربي
النجم الساحلي - هلال الشابةالسبت 5 نوفمبر 2022، 15:30 مصر، 16:30 السعوديةالوطنية التونسيةالملعب الأولمبي بسوسة

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