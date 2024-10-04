جدول مباريات اليوم السبت 5 أكتوبر 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 5 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 5 أكتوبر 2024 حيث تستمر مواجهات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي، كما تستمر المنافسات في الملاعب الأوروبية على صعيد الدوري الإسباني والإيطالي والفرنسي والألماني والإنجليزي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 5 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 5 أكتوبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإسباني والفرنسي والألماني والإنجليزي.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم السبت 5 أكتوبر 2024 "05-10-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة السادسة

GOAL

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق النصر - العروبة 18:15 السعودية ومصر SSC Sport EXTRA HD 1 حاتم بطيشة التعاون - الفتح 18:25 السعودية ومصر SSC - الأهلي - الهلال 21:00 السعودية ومصر SSC Sport HD 1

SSC Sport HD 5 فارس عوض

محمد حسين

الدوري الإيطالي - الجولة السادسة

المباراة الموعد القنوات الناقلة أودينيزي - ليتشي 16:00 مصر والسعودية Starz Play App أتالانتا - جنوة 19:00 مصر والسعودية Starz Play App إنتر - تورينو 21:45 مصر والسعودية Starz Play App

الدوري الإسباني - الجولة الثامنة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق إسبانيول - مايوركا 15:00 مصر والسعودية beIN Sports 3 مصطفى العلوان خيتافي - أوساسونا 17:15 مصر والسعودية beIN Sports 3 أحمد البلوشي لاس بالماس - سيلتا فيجو 19:30 مصر والسعودية beIN Sports 2 أحمد فؤاد بلد الوليد - رايو فاييكانو 19:30 مصر والسعودية beIN Sports 3 منتصر الأزهري ريال مدريد - فياريال 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 1 علي محمد علي

الدوري الألماني - الجولة الخامسة

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق باير ليفركوزن - هولشتاين كيل 16:30 مصر والسعودية beIN Sports 5 أحمد عبده فيردر بريمن - فرايبورج 16:30 مصر والسعودية TOD عامر الخوذيري أونيون برلين - بوروسيا دورتموند 16:30 مصر والسعودية beIN Sports 8 باسم الزير بوخوم - فولفسبورج 16:30 مصر والسعودية TOD محمد بركات سانت باولي - ماينز 19:30 مصر والسعودية beIN Sports 5 حسن العيدروس

الدوري الفرنسي - الجولة السادسة

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق سانت إتيان - أوكسيير 18:00 مصر والسعودية beIN Sports 4 سمير اليعقوبي ليل - تولوز 20:00 مصر والسعودية beIN Sports 8 أحمد البلوشي رين - موناكو 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 4 محمد بركات

الدوري الإنجليزي - الجولة السابعة

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق كريستال بالاس - ليفربول 14:30 مصر والسعودية beIN Sports 1 حسن العيدروس آرسنال - ساوثامبتون 17:00 مصر والسعودية beIN Sports 2 علي سعيد الكعبي برينتفورد - وولفرهامبتون 17:00 مصر والسعودية beIN Sports Xtra 1 عامر الخوذيري ليستر سيتي - بورنموث 17:00 مصر والسعودية beIN Sports Xtra 3 محمد المبروكي مانشستر سيتي - فولهام 17:00 مصر والسعودية beIN Sports 1 عصام الشوالي وست هام - إبسويتش تاون 17:00 مصر والسعودية beIN Sports Xtra 2 نوفل باشي إيفرتون - نيوكاسل 19:30 مصر والسعودية beIN Sports 1 جواد بدة

دوري الدرجة الأولى السعودي - الجولة السادسة

المباراة الموعد القنوات الناقلة العدالة - الجبلين 18:05 مصر والسعودية السعودية الرياضية الزلفي - الجبيل 18:15 مصر والسعودية السعودية الرياضية نيوم - الحزم 18:50 مصر والسعودية السعودية الرياضية أحد - جدة 20:00 مصر والسعودية السعودية الرياضية

الدوري الأمريكي - الجولة 33