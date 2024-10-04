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مباريات اليوم في دوري روشن على
أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم السبت 5 أكتوبر 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري روشن السعوديالدوري الإسباني – لا ليجاالقنوات الناقلةالدوري الألمانيالدوري الفرنسيالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الأمريكي

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 5 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 5 أكتوبر 2024 حيث تستمر مواجهات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي، كما تستمر المنافسات في الملاعب الأوروبية على صعيد الدوري الإسباني والإيطالي والفرنسي والألماني والإنجليزي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 5 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 5 أكتوبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإسباني والفرنسي والألماني والإنجليزي.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

لمشاهدة دوري روشناضغط هنا للتحميل

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم السبت 5 أكتوبر 2024 "05-10-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة السادسة

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
النصر - العروبة18:15 السعودية ومصرSSC Sport EXTRA HD 1حاتم بطيشة
التعاون - الفتح18:25 السعودية ومصرSSC-
الأهلي - الهلال21:00 السعودية ومصرSSC Sport HD 1
SSC Sport HD 5		فارس عوض
محمد حسين

الدوري الإيطالي - الجولة السادسة

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
أودينيزي - ليتشي

16:00 مصر والسعودية

Starz Play App
أتالانتا - جنوة

19:00 مصر والسعودية

Starz Play App
إنتر - تورينو

21:45 مصر والسعودية

Starz Play App

الدوري الإسباني - الجولة الثامنة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
إسبانيول - مايوركا15:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 3مصطفى العلوان
خيتافي - أوساسونا17:15 مصر والسعودية

beIN Sports 3

أحمد البلوشي
لاس بالماس - سيلتا فيجو19:30 مصر والسعودية

beIN Sports 2

أحمد فؤاد
بلد الوليد - رايو فاييكانو19:30 مصر والسعودية

beIN Sports 3

منتصر الأزهري
ريال مدريد - فياريال22:00 مصر والسعودية

beIN Sports 1

علي محمد علي

الدوري الألماني - الجولة الخامسة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
باير ليفركوزن - هولشتاين كيل16:30 مصر والسعودية beIN Sports 5أحمد عبده
فيردر بريمن - فرايبورج16:30 مصر والسعودية TODعامر الخوذيري
أونيون برلين - بوروسيا دورتموند16:30 مصر والسعودية

beIN Sports 8

باسم الزير
بوخوم - فولفسبورج16:30 مصر والسعودية TODمحمد بركات
سانت باولي - ماينز19:30 مصر والسعودية

beIN Sports 5

حسن العيدروس

الدوري الفرنسي - الجولة السادسة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
سانت إتيان - أوكسيير18:00 مصر والسعودية beIN Sports 4سمير اليعقوبي
ليل - تولوز20:00 مصر والسعودية

beIN Sports 8

أحمد البلوشي
رين - موناكو22:00 مصر والسعودية

beIN Sports 4

محمد بركات

الدوري الإنجليزي - الجولة السابعة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
كريستال بالاس - ليفربول14:30 مصر والسعودية beIN Sports 1حسن العيدروس
آرسنال - ساوثامبتون17:00 مصر والسعودية

beIN Sports 2

علي سعيد الكعبي
برينتفورد - وولفرهامبتون17:00 مصر والسعودية

beIN Sports Xtra 1

عامر الخوذيري
ليستر سيتي - بورنموث17:00 مصر والسعودية beIN Sports Xtra 3محمد المبروكي
مانشستر سيتي - فولهام17:00 مصر والسعودية beIN Sports 1عصام الشوالي
وست هام - إبسويتش تاون17:00 مصر والسعودية beIN Sports Xtra 2نوفل باشي
إيفرتون - نيوكاسل19:30 مصر والسعوديةbeIN Sports 1جواد بدة

دوري الدرجة الأولى السعودي - الجولة السادسة

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
العدالة - الجبلين18:05 مصر والسعودية السعودية الرياضية
الزلفي - الجبيل18:15 مصر والسعودية السعودية الرياضية
نيوم - الحزم18:50 مصر والسعوديةالسعودية الرياضية
أحد - جدة20:00 مصر والسعودية السعودية الرياضية

الدوري الأمريكي - الجولة 33

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
تورونتو - إنتر ميامي23:00 مصر والسعودية APPLE TV

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