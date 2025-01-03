تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 4 يناير 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية والأوروبية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه العديد من المباريات ولكنها على قدر عال من الأهمية.

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 4 يناير 2025 أهم مباريات كاس الخليج العربي 26 وهي المباراة النهائية بين عمان والبحرين، كما تنطلق جولة نارية في الدوري الإنجليزي..

على أن تيستمر مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا، وفيها يستضيف الرجاء المغربي نظيره صن داونز، وفي الجولة السادسة عشر من الدوري الفرنسي، يلعب ليون مع مونبلييه.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 4 يناير 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم السبت 4 يناير 2025؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإنجليزي، والدورري الفرنسي، وكذلك دوري أبطال إفريقيا.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة كأس السوبر الإيطالي.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم السبت 4 يناير 2025 "04-01-2025"

كأس الخليج العربي - النهائي

الدوري الإنجليزي - الجولة 20

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق توتنهام - نيوكاسل 14:30 مصر، 15:30 السعودية beIN Sports 1 محمد بركات بورنموث - إيفرتون 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports Xtra 1 أحمد فؤاد أستون فيلا - ليستر سيتي 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports 3 عبد الله الغامدي كريستال بالاس - تشيلسي 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports 2 حسن العيدروس مانشستر سيتي - وست هام 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports 1 جواد بدة ساوثامبتون - برينتفورد 17:00 مصر، 18:00 السعودية TOD - برايتون - آرسنال 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports 1 علي محمد علي

الدوري الفرنسي - الجولة 16

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق سانت إتيان - ستاد ريمس 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports 4 محمد السعدي ليل - نانت 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports 2 محمد المبروكي ليون - مونبلييه 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 4 نوفل باشي

الدوري الإيطالي - الجولة 19

المباراة الموعد القنوات الناقلة فينيسا - إمبولي 18:00 مصر، 19:00 السعودية STARZPLAY فيورنتينا - نابولي 20:00 مصر، 21:00 السعودية STARZPLAY هيلاس فيرونا - أودينيزي 22:00 مصر، 23:00 السعودية STARZPLAY

دوري أبطال إفريقيا - الجولة 4

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق يانج أفريكانز - مازيمبي 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports 6 محمد فوزي أورلاندو بايرتس - ستاد أبيدجان 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports 5 نوفل باشي الرجاء - صن داونز 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 6 جواد بدة الجيش الملكي - مانيما 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 5 أحمد عبده

كأس ملك إسبانيا - دور الـ 32

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق ويسكا - ريال بيتيس 16:30 مصر، 17:30 السعودية شاهد - تينيريفي - أوساسونا 17:30 مصر، 18:30 السعودية شاهد - ألميريا - إشبيلية 18:30 مصر، 19:30 السعودية شاهد - بارباسترو - برشلونة 20:00 مصر، 21:00 السعودية SSC 1 HD حاتم بطيشة لوجرونيس - أتلتيك بيلباو 22:30 مصر، 23:30 السعودية شاهد - ماربيا - أتلتيكو مدريد 22:30 مصر، 23:30 السعودية شاهد -

كأس مصر - دور الـ32

المباراة الموعد القنوات الناقلة الإسماعيلي - طنطا 14:30 مصر، 15:30 السعودية OnTime Sports البنك الأهلي - بترول أسيوط 14:30 مصر، 15:30 السعودية OnTime Spor سموحة - منتخب السويس 17:30 مصر، 18:30 السعودية OnTime Sports سيراميكا كليوباترا - لا فيينا 17:30 مصر، 18:30 السعودية OnTime Sports

دوري يلو - الجولة 15